فايلر يوقع غرامة مالية على رامي ربيعة

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢١ م

رامي ربيعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على رامي ربيعة مدافع القلعة الحمراء بعد تعرضه للطرد من مباراة فريقه أمام المقاولون العرب مساء أمس الأحد، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأبلغ رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع عقوبة مالية على ربيعة قدرها 10 ألاف جنيه، بسبب ما بدر من مدافع القلعة الحمراء.وقال فايلر لرامي ربيعة عقب نهاية المباراة أنه يستحق الطرد من المباراة بسبب العصبية الزائدة وأكد له على أن تصرفه كان يفتقد الذكاء لذلك قرر تغريمه.ويغيب



وأبلغ رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع عقوبة مالية على ربيعة قدرها 10 ألاف جنيه، بسبب ما بدر من مدافع القلعة الحمراء.



وقال فايلر لرامي ربيعة عقب نهاية المباراة أنه يستحق الطرد من المباراة بسبب العصبية الزائدة وأكد له على أن تصرفه كان يفتقد الذكاء لذلك قرر تغريمه.



ويغيب رامي ربيعة عن صفوف الفريق خلال مباراة بيراميدز المُقرر لها يوم 6 فبراير المُقبل على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.





