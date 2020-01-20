جريمة

«عتاب وجثة».. ليلة مقتل طالب على يد «ديلر القطامية»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٣ م
سكين - أرشيفية
سكين - أرشيفية
كعادته لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني طالب المعهد العالي للعلوم أن عتاب وجهه لـ "عمرو" بسبب بيع المخدرات بالقرب من منزله في القطامية ومضايقة الفتيات سينهي حياته، إذ نشبت مشاجرة بينهما في الصباح حتى تدخل البعض من الجيران بفض المشاجرة، اعتقد "محمد" أن الأمر أنتهى ولكن "عمرو" عاد في المساء لينتقم من الشاب بعدما استعان بوالده وشقيقه يوسف، واعتدى على الطالب بسلاح أبيض وسدد له طعنة نافذة بالساق اليمني تسببت في وفاته وعدة طعنات في أماكن متفرقة بجسده.
قسم شرطة القطامية، تلقى بلاغا بنشوب مشادة كلامية بين "عمرو .ج" 19 عاما، والمجني عليه "محمد .س" 20 عاما، طالب بالمعهد العالي للعلوم، بسبب اعتراضه على تناول الأول المخدرات أسفل منزله، إلا أنه استعدى شقيقه "يوسف" 17 عاما، ووالده، وتوجهوا بالقرب من منزل المجني عليه ونشبت بينهما مشاجرة انتهت بمقتل الطالب
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مصرع 5 عمال وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق السخنة

حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي وأخرى ربع نقل على الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من طريق السخنة إلى اتجاه القاهرة أسفر عن مصرع 5 عمال، بينما أصيب آخر، وتم نقلهم إلى المستشفى. الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات المعنية بوقوع حادث؛ مما تسبب في ظهور كثافات مرورية عالية على الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من طريق العين السخنة إلى القاهرة. بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث اصطدام بين سيارة ملاكي وسيارة نقل ومصرع 5 عمال من مستقليها، وتم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من على الطريق.
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إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة ميكروباص بسمنود

انقلاب سيارة ميكروباص تابع لشركة تصنيع ملابس بطريق سمنود -المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم، أسفرت عن أصابة 12 عاملا من مستقلي السيارة. اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز سمنود، يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سمنود، ووجود مصابين. على الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين لمستشفى سمنود العام، لتلقي العلاج ماعدا حالة واحدة تم تحويلها لمستشفى جامعة المنصورة، حيث تبين من الفحص انقلاب ميكروباص يستقلها 12عاملا بمصنع ملابس بسمنود ما تسبب في إصابة الركاب.
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أمن المنوفية يداهم بؤر السلاح والكيف

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال خطة الانتشار الأمني بفضل التواجد الشرطي الفعال وتحقيق مبدأ الردع العام، وفق الاستراتيجية المتبعة داخل أروقة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الذي يوجه كبار مساعديه ومديري الأمن بشكل دائم بتفعيل دور الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وملاحقة العناصر الإجرامية لاسيما شديدة الخطورة، الأمر الذي ترجمته مديرية أمن المنوفية بشن حملة مكبرة؛ لضبط تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
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أمن دمياط يتصدى لتجار السلاح والمخدرات بحملة مكبرة

شنت الأجهزة الأمنية بدمياط حملة تفتيشية مكبرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، استهدفت تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية "غير المرخصة" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من ضبط مسجل خطر فى مجال السرقات العامة، سبق اتهامه في 12 قضية ما بين "مخدرات، سلاح نارى، سرقة متنوعة، ضرب" وبحوزته (فرد خرطوش، طلقة خرطوش من ذات العيار، عدد 13 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 35 جراما، مبلغ مالى).
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«خناقة وجثة ورصاصة».. كواليس مقتل عامل كارتة بالعياط

مشاجرة وقعت بين عامل جمع الكارتة في موقف سيارات بالعياط قبلي وبين سائق لخلاف بينهم على أولوية تحميل الركاب، انتهت بمقتل "عامل الكارتة" بطلق ناري في الوجه، سقط على إثرها قتيلا في الحال. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، يفيد بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفي بموقف العياط القبلي. قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ وتبين من التحقيقات، أن خلافا نشب بين شقيقين توأم، عاملان كارتة داخل موقف العياط قبلي، وبين سائق.
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«جثة وخيانة».. كواليس مقتل سائق «توك توك» في شبرا

جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، شكلت لغزا للأجهزة الأمنية قبل أن تنجح في فك شفراته، إذ كشفت تحريات رجال المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وعشيقها مالك مخبز حيث استدرج العشيق المجني عليه بحجة العشاء سويا وعقد العزم على التخلص منه خشية افتضاح أمرهما، وبعد قتله استولى على "التوك توك" الخاص به وتليفونه المحمول وسلمهما للزوجة المتهمة. كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات متفرقة بالبطن والصدر وعثر معه على حافظة نقوده ومبلغ مالي.
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«علاقة محرمة وجثة».. مسجل خطر يقتل ربة منزل بالسيدة

جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لغز تمكن ضباط المباحث من كشف غموضه سريعا، إذ تبين أن المتهم مسجل خطر تربطه بالمجني عليها علاقة غير شرعية. قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لفتاة ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبفحص الجثة تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد. التحريات دلت أن الجثة لربة منزل، وعلى علاقة غير مشروعة بشاب كانت تتردد عليه في شقته، وأنه مرتكب الواقعة.
المتهم- فى -مذبحة- كفر- الدوار (4)

«الضحايا والجزار».. مشاهد في مذبحة «أسرة كفر الدوار»

حالة من الحزن ارتسمت ملامحها على وجوه أهالي عزبة «الشيخ علي»، التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، والتي تحولت إلى سرداق عزاء كبير، إذ شهدت القرية أبشع جريمة قتل ربما في تاريخها راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة مابين الطعن والحرق، الجريمة التي زلزلت البحيرة مازال تلقي بظلالها الحزينة ما بين تحقيقات تجريها النيابة وأهالي الضحايا، مطالبين بإعدام القاتل التي نجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليه في غضون ساعات من إرتكاب الواقعة وتقديمه للنيابة التي أمرت بحبسه.
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