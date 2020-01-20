بسبب فردة شراب.. أب يضرب ابنته حتى الموت بمدينة نصر

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٢ م

جثة - أرشيفية

تجرد من كل معاني الأنسانية وتلاشت من قلبه الرحمة واعتدى على طفلته صاحبة الـ14 عامًا بالضرب بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء" حتى الموت. قسم أول مدينة نصر تلقى بلاغا من الأهالى بعزبة الهجانة بمقتل طفلة على يد والدها، وبالانتقال لمكان الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين وجود أثار تعذيب بجسد المجني عليها، فيما تمكن رجال المباحث من ضبطه واعترف بارتكابه الجريمة في لحظة غضب إذ فقد أعصابه بعد رفض المجني عليها البحث على "شراب الحذاء" الخاص به.

المتهم إنهال على طفلته بالضرب وسدد لها عدة لكمات قوية ورطم رأسها فى الحائط والأرض عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. فريق من النيابة انتقل لمناظرة جثة المجني عليها، حيث تبين وجود كدمات في أنحاء متفرقة من جسدها نتيجة الاعتداء عليها ورطم رأسها بالحائط. وأمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس والد المجني عليها