طارق يحيى يتقدم باستقالته من تدريب الطلائع

٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ م

طارق يحيى

تقدم طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش باستقالته من تدريب الفريق العسكري وذلك بعدما تلقى خسارة قاسية من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وقال يحيى في تصريحات صحفية بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم الإثنين، أن أبلغ اللاعبين وأحمد مهدي مدير الكرة باعتذاره عن استكمال قيادة الفريق.

وأوضح يحيى في تصريحاته أنه تقدم بالإستقالة لرفع الحرج عن مجلس إدارة الطلائع ومن المنتظر أن يدرس مجلس إدارة طلائع الجيش استقالة طارق يحيى قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.وتولى طارق يحيى تدريب طلائع الجيش في 11 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين فقط على الزمالك ووادي دجلة، وتعادل في 3 مباريات أمام أسوان

وأوضح يحيى في تصريحاته أنه تقدم بالإستقالة لرفع الحرج عن مجلس إدارة الطلائع ومن المنتظر أن يدرس مجلس إدارة طلائع الجيش استقالة طارق يحيى قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.



وتولى طارق يحيى تدريب طلائع الجيش في 11 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين فقط على الزمالك ووادي دجلة، وتعادل في 3 مباريات أمام أسوان وطنطا والإنتاج الحربي، بينما خسر 6 مباريات.



الخسارة أمام الاتحاد السكندري هي الثالثة على التوالي لطلائع الجيش، بعد السقوط أمام حرس الحدود والإسماعيلي، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة وأصبح من الفرق التي تصارع على الهروب من الهبوط.