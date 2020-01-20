رياضة

طارق يحيى يتقدم باستقالته من تدريب الطلائع

٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ م
طارق يحيى
طارق يحيى
تقدم طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش باستقالته من تدريب الفريق العسكري وذلك بعدما تلقى خسارة قاسية من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وقال يحيى في تصريحات صحفية بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم الإثنين، أن أبلغ اللاعبين وأحمد مهدي مدير الكرة باعتذاره عن استكمال قيادة الفريق.
وأوضح يحيى في تصريحاته أنه تقدم بالإستقالة لرفع الحرج عن مجلس إدارة الطلائع ومن المنتظر أن يدرس مجلس إدارة طلائع الجيش استقالة طارق يحيى قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.وتولى طارق يحيى تدريب طلائع الجيش في 11 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين فقط على الزمالك ووادي دجلة، وتعادل في 3 مباريات أمام أسوان
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الإسماعيلي عن رحيل باهر المحمدي: نتمسك بالجميع

أكد إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تمسك ناديه بجميع لاعبي فريق الكرة، موضحًا أنه لا توجد أي نية لبيع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي اليوم الإثنين، قائلًا:" النادي يتمسك باستمرار جميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق من أجل استكمال المسيرة في مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتحسين وضع الفريق في جدول بطولة الدوري الممتاز".
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أكد طارق يحيى المدير الفني لنادي طلائع الجيش، أن نادي الزمالك يستحق التضحية وبذل أقصى طاقة ممكنة لكي يظل إسم النادي عالياً. وقال نجم الزمالك السابق: "عندما شاهدت البرومو الخاص بقناة الزمالك، شعرت بفخر كبير، الزمالك يستحق الكثير لنقدمه له، ويجب أن يكون هناك مسؤولية لدى اللاعبين، كرة القدم إدارة وجهاز فني ولاعبين، كل فرد يجب أن يفعل ما عليه ويقدم ما لديه للزمالك، ويجب أن يكون هناك بطولات، أتمنى من لاعبي الزمالك تدارك ما حدث في الدوري والعودة سريعا، والمنافسة بقوة في دوري أبطال أفريقيا، التتويج باللقب الأفريقي له طعم أخر وفوائد عديدة".
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