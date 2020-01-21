سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٨ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك بلوم ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك التنمية الصناعية، وبنك عودة نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار أيضا في كل من البنك المصري الخليجي، والبنك