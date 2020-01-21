سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 في البنوك
تحرير:رنا عبد الصادق
٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٨ ص
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك بلوم ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك التنمية الصناعية، وبنك عودة نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار أيضا في كل من البنك المصري الخليجي، والبنك
سعر الدولار اليوم فى البنوك
سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء.
كما سجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك التنمية الصناعية، وبنك عودة نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار أيضا في كل من البنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك مصر إيران نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.
فيما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي، وبنك الأسكندرية نحو 15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.
كما سجل سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان نحو 15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.