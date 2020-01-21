مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٠ ص

استثمارات أجنبية

ذكر تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «اونكتاد»، أن الاستثمار في إفريقيا حقق زيادة بلغت نسبتها 2% وحقق حوالي 49 مليار دولار. وأوضح التقرير، أن مصر حافظت على مركزها كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بزيادة قدرها 5% في التدفقات إلى 8.5 مليار دولار، لافتا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ظلت ثابتة خلال عام 2019، متوقعا أن تشهد زيادة معتدلة خلال عام 2020 على خلفية مزيد من النمو المتواضع للاقتصاد العالمي. وقال التقرير، إن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر العالمية بقيت على حالها العام الماضي عند 1.39 تريليون دولار.

وأضاف التقرير، أن التدفقات أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والاقتصادات الانتقالية زادت، فيما انخفضت إلى أوروبا والدول النامية في آسيا، ولم تشهد تغيرا فى أمريكا الشمالية.ولفت تقرير المجلس، إلى أن الاقتصادات النامية لاتزال تستوعب أكثر من نصف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية حيث