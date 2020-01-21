انطلاق فاعليات منتدى دافوس الاقتصادي بمشاركة المشاط

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ ص

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

انطلقت فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسٍرية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويحتفل المنتدى هذا العام بمرور 50 عاما على انطلاق لقائه السنوي، ويتضمن برنامجه 7 محاور أساسية.

ويتضمن برنامج الدكتورة رانيا المشاط، المشاركة في عدة جلسات عن الاستراتيجية المستقبلية في الشرق الأوسط، والبنية التحتية التكنولوجية والتكامل الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واجتماعات لتجمع قادة الاقتصاد في العالم، كما تترأس بصفتها الرئيس المشارك اجتماع لمجلس إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا