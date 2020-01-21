كيف يؤثر الصراع الإيراني الأمريكي على أسعار النفط؟

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر عقب مقتل قاسم سليماني القائد العسكري الإيراني، وتشير توقعات الخبراء والمحللين إلى استمرار صعود النفط ليصل إلى 80 دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص

النفط

شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا على مدار الأسبوع الماضي، لتصعد إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر، وبلغ السعر حوالي 68 دولار للبرميل، غير أنه تراجع إلى أقل من 65 دولارا خلال اليوميين الماضيين. وجاء ارتفاع أسعار النفط على خلفية ضربة جوية أمريكية استهدفت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قبيل منتصف الشهر الجاري، وهو ما أثار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بما قد يضر بإمدادات النفط في المنطقة. وتوقع محللون في مجال النفط والطاقة، ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.

توقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى 80 دولارعقب مقتل سليماني، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر، لتبلغ عند التسوية 68.60 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الهجوم الذي تعرضت له منشأت نفطية سعودية في منتصف سبتمبر.ووفق خبراء فإن أسعار النفط قد تستقر على مدى القريب عند مستوى 70 دولارا