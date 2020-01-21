رياضة

اليوم قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2022

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
تستضيف القاهرة قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وتُنقل القرعة عبر قناتي بي ان سبورتس الإخبارية المفتوحة، وبي ان سبورتس HD 1، الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتعد تلك التصفيات الأخيرة الذي سيتأهل منها 5 منتخبات إلى المونديال، فيما سيشارك 9 منتخبات أفريقية في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتضم القرعة 14 منتخبا متأهلا من الدور الأول بالإضافة إلى المنتخبات الـ26 المصنفة في إفريقيا لتشكل 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات بناء على تصنيف فيفا لشهر ديسمبر 2019.
ويتم سحب القرعة لـ40 منتخبا، مقسمين إلى 4 مستويات، في كل مستوى 10 فرق، لتشكيل 10 مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الجولة الأخيرة من التصفيات، وتنقسم الـ10 منتخبات إلى مستوى أول وثاني ويتواجهها بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل 5 منتخبات إلى قطر 2022|، ويشبه هذا النظام تصفيات مونديال 2014 والذي أقصى منه
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مانشستر يونايتد‎

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمانشستر يونايتد

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك للاعبي مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مع ليفربول، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين. وخلال المباراة سجل روبيرتو فيرمينو هدفًا بعدما تسلم الكرة من فيرجيل فان دايك مدافع الريدز الذي تداخل على الكرة مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر، واعترض لاعبو يونايتد على احتساب الهدف بداعي الخطأ على فان دايك، وأكدت تقنية الفيديو أحقية الشياطين الحمر في إلغاء الهدف ليقرر كريج باوسون حكم المباراة إلغاء الهدف.
كيليان مبابي

مبابي: أصبحت نجم بفضل باريس سان جيرمان

تحدث الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عن أمنياته في 2020، وموقفه من الانضمام إلى ريال مدريد إلى جانب وصفه لفريق ليفربول بـ"الآلة"، وذلك خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وقال مبابي: "ما يفعله ليفربول حتى هذه اللحظة أمر مدهش، وإنهم مثل الآلة، لديهم رغبة في لعب المباريات بشكل متواصل لتحقيق الفوز، ولم يخسروا أي مباراة حتى الآن في بطولة الدوري، عندما ترى ذلك تعتقد أن الأمر سهل لكنه ليس كذلك، إنهم فريق جيد جدًا ولديهم مدرب رائع، والمشكلة الآن، أن الجميع يتابع ليفربول ويراقبهم لذلك عليهم أن يواصلوا إظهار قوتهم".
ماني (2)

فيرمينو سعيد بتتويج ماني بالأفضل في إفريقيا

قال الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، إن زميله السنغالي ساديو ماني دائمًا ما يقلد احتفالاته بالأهداف، لافتًا إلى أنه سعيد بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2019، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات نقلتها ليفربول إيكو. وقال فيرمينو مازحًا: "ماني يدعي أنه يختلق طقوس الاحتفال بالأهداف، إنه أمر مضحك حقًا، نتحدث عنه كثيرًا بعد المباريات، وأقول دائمًا لماني إنه يقلد احتفالاتي، فهو ينسخ كل ما أقوم به، وماني يرد قائلًا إنه لا يقلدني بل يخترع تلك الطقوس، إنه أمر رائع ومضحك".
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منتخب مصر لكرة اليد (2)

يد مصر تستهل مشوارها في أمم إفريقيا باكتساح غينيا

استهل منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الخميس، مشواره في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس حاليًا، بفوز سهل على نظيره الغيني بنتيجة (39-22)، في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغطاة بمدينة الحمامات، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية في النسخة 24 من البطولة، التي يتأهل حامل لقبها إلى أولمبياد طوكيو 2020 بينما يخوض الوصيف ملحقا عالميا للتنافس على بطاقة التأهل، كما يتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى إلى بطولة كأس العالم المقبلة والتي تستضيفها مصر في 2021.
علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتية

علي الصاوى: فضية «سيرياس أيه» بطعم الذهب

عاد إلي القاهرة علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتية، بعد المشاركة في بطولة (سيرياس أيه) بتشيلي، وحصوله على الميدالية الفضية، وأشار الصاوي إلى أن البطولة بداية جيدة وأن الميدالية الفضية بطعم الذهب، وتمثل له خطوة كبيرة نحو حلمه الأوليمبي وتعطي له دافع معنوي في ظل المنافسة العالمية. علي الصاوى استطاع اقتناص الميدالية الفضية بعد مباريات قوية، مقدماً أداء رائع وتعتبر البطولة من البطولات المؤهلة إلي أولمبياد طوكيو 2020، عن طريق التصنيف الأوليمبي، وبذلك يقترب خطوة في التصنيف الأوليمبي ليحتل المركز الثاني عالمياً والرابع أوليمبياً.
جيانا-فاروق

جيانا فاروق تسعى لحسم بطاقة التأهل لطوكيو 2020

غادرت جيانا فاروق، بطلة منتخب مصر للكاراتيه، القاهرة متوجهة إلى تشيلى، برفقة مدربها محمد عبد الرجال للمشاركة في بطولة (سيرياس أيه) أحدي جولات الكاراتيه العالمية، والمقرر إقامتها في الفترة من 10 إلي 12 يناير، والتي تعد من البطولات العالمية المؤهلة إلي أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق التصنيف، وهي أول بطولة في العام الجديد، علمًا بأنه يتأهل أول 4 لاعبات في التصنيف الأوليمبي الذي يعلنه الاتحاد الدولي للكاراتيه في أبريل، وتحتل جيانا حاليا المركز الثاني عالميًا وأوليمبيًا.
رابح-ماجر-وهو-لاعب

مباراة استعراضية لأساطير إفريقيا في الأهرامات

ستتجه الأنظار خلال الساعات القادمة إلى مصر بمناسبة جوائز الإتحاد الأفريقي 2019، حيث تصاعدت التوقعات حول المتوجين بالألقاب الفردية والجماعية، وقبل يوم واحد من الحفل المقرر له غدًا الثلاثاء بالغردقة، ستجتمع أساطير كرة القدم في القاهرة للاحتفال بهذه المناسبة. وسيشارك يوري دجوركاييف، ديدييه دروجبا، أحمد حسام "ميدو"، كليمنتين توري ولورا جيورجيس في نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي ستحتضنه جامعة القاهرة اليوم الاثنين، حيث سيقوم الخماسي بالإجابة على أسئلة الطلبة.
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