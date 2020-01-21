اليوم قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2022

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص

المنتخب الوطني

تستضيف القاهرة قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وتُنقل القرعة عبر قناتي بي ان سبورتس الإخبارية المفتوحة، وبي ان سبورتس HD 1، الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتعد تلك التصفيات الأخيرة الذي سيتأهل منها 5 منتخبات إلى المونديال، فيما سيشارك 9 منتخبات أفريقية في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتضم القرعة 14 منتخبا متأهلا من الدور الأول بالإضافة إلى المنتخبات الـ26 المصنفة في إفريقيا لتشكل 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات بناء على تصنيف فيفا لشهر ديسمبر 2019.

ويتم سحب القرعة لـ40 منتخبا، مقسمين إلى 4 مستويات، في كل مستوى 10 فرق، لتشكيل 10 مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الجولة الأخيرة من التصفيات، وتنقسم الـ10 منتخبات إلى مستوى أول وثاني ويتواجهها بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل 5 منتخبات إلى قطر 2022|، ويشبه هذا النظام تصفيات مونديال 2014 والذي أقصى منه

ويتم سحب القرعة لـ40 منتخبا، مقسمين إلى 4 مستويات، في كل مستوى 10 فرق، لتشكيل 10 مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الجولة الأخيرة من التصفيات، وتنقسم الـ10 منتخبات إلى مستوى أول وثاني ويتواجهها بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل 5 منتخبات إلى قطر 2022|، ويشبه هذا النظام تصفيات مونديال 2014 والذي أقصى منه المنتخب الوطني في الجولة الأخيرة أمام غانا.



وتنطلق الجولة الأولى من التصفيات خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس، والجولة الثانية من 1 إلى 9 يونيو، والجولتين الثالثة والرابعة في مارس 2021، وأخيرا الجولة الخامسة والسادسة في سبتمبر وأكتوبر 2021، فيما تقام مباراتي الجولة الأخيرة من التصفيات بنظام الذهاب والإياب في نوفمبر 2021.



