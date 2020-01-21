إنيستا يعلق على رحيل فالفيردي عن برشلونة

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص

أندريس إنيستا

تحدث متوسط ميدان الإسباني أندريس إنيستا عن رحيل إيرنيستو فالفيردي عند تدريب فريقه السابق برشلونة، إلى جانب العرض الذي قدمه العملاق الكتالوني لتولي تشافي المهمة الفنية للفريق، وقال إنييستا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "جميع المدربين يتعرضون لمثل هذه المواقف، فقد تقرر رحيله (فالفيردي) بهذه الطريقة، ونأمل أن يكون القرار في صالح لبرشلونة"، وأضاف إنييستا الذي حضر مران برشلونة الأخير تحت قيادة فالفيردي: "لم يكن أفضل يوم، ولم يكن يومًا مريحًا لأحد".

وعن توقعه لمستقبل البارسا مع سيتين، قال: "أعتقد أنه مدرب جيد جدًا، ويمكنه تحقيق طموحات الجميع داخل النادي". وتابع: "على الرغم من أنني لا أحب التطرق لأسلوب اللعب، لأنني لا أكون موضوعيًا عندما أتحدث عن برشلونة، إلا أنني لا زلت أرى فريقًا مختلفًا عن الباقين، ستكون هناك لحظات جيدة وأخرى سيئة". وعلق إنييستا

وعن توقعه لمستقبل البارسا مع سيتين، قال: "أعتقد أنه مدرب جيد جدًا، ويمكنه تحقيق طموحات الجميع داخل النادي".



وتابع: "على الرغم من أنني لا أحب التطرق لأسلوب اللعب، لأنني لا أكون موضوعيًا عندما أتحدث عن برشلونة، إلا أنني لا زلت أرى فريقًا مختلفًا عن الباقين، ستكون هناك لحظات جيدة وأخرى سيئة".



وعلق إنييستا على رفض تشافي تدريب برشلونة في وسط الموسم، قائلًا: "نتحدث كثيرًا، وفي الأيام الأخيرة دارت بيننا محادثة أيضًا".



وأكد: "لم يكن من السهل عليه أن يقول لا أو نعم، الكل يعرف الوضع الذي يتواجد فيه، لكن تشافي سينتهي به الأمر في برشلونة، لأن مثل هؤلاء يعودون لأنديتهم".



وأكمل: "أود أن أعود إلى برشلونة في المستقبل، لكن وأنا مؤهل لذلك، ليس بسبب ما كنت عليه في الماضي".