رياضة

إنيستا يعلق على رحيل فالفيردي عن برشلونة

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص
أندريس إنيستا
أندريس إنيستا
تحدث متوسط ميدان الإسباني أندريس إنيستا عن رحيل إيرنيستو فالفيردي عند تدريب فريقه السابق برشلونة، إلى جانب العرض الذي قدمه العملاق الكتالوني لتولي تشافي المهمة الفنية للفريق، وقال إنييستا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "جميع المدربين يتعرضون لمثل هذه المواقف، فقد تقرر رحيله (فالفيردي) بهذه الطريقة، ونأمل أن يكون القرار في صالح لبرشلونة"، وأضاف إنييستا الذي حضر مران برشلونة الأخير تحت قيادة فالفيردي: "لم يكن أفضل يوم، ولم يكن يومًا مريحًا لأحد".
وعن توقعه لمستقبل البارسا مع سيتين، قال: "أعتقد أنه مدرب جيد جدًا، ويمكنه تحقيق طموحات الجميع داخل النادي". وتابع: "على الرغم من أنني لا أحب التطرق لأسلوب اللعب، لأنني لا أكون موضوعيًا عندما أتحدث عن برشلونة، إلا أنني لا زلت أرى فريقًا مختلفًا عن الباقين، ستكون هناك لحظات جيدة وأخرى سيئة". وعلق إنييستا
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كأس-العالم (2)

مصر في مجموعة قوية بتصفيات كأس العالم 2022

وقع المنتخب المصري في المجموعة السادسة من تصفيات قرعة كأس العالم والتي تضم كلا من مصر (كتصنيف أول) والجابون (كتصنيف ثاني)، وليبيا (كتصنيف ثالث) وأنجولا (كتصنيف رابع). وأقيم حفل قرعة تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، اليوم، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة. ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمين على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.
بطولة افريقا

صدامات عربية في تصفيات كأس العالم 2022

أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس العالم، والتي أجريت في القاهرة، عن وقوع منتخب الفراعنة، في المجموعة السادسة، بجانب كلًأ من ليبيا، أنجولا، الجابون، وأقيمت القرعة بمشاركة 40 منتخبا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا، ووقع المنتخب المصري، في التصنيف الأول، الذي ضم 4 تصنيفات، حيث سيتأهل المتصدر فقط إلى الدور الختامي من التصفيات. وسيقام الدور الختامي بنظام مباراتي الذهاب والعودة بعد إجراء قرعة لتحديد أطراف المواجهات الخمس، والتي سيتأهل المنتصرون منهم إلى المونديال.
وليد-أزارو

وليد أزارو على بعد خطوة من الإتفاق السعودي

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن الساعات الأخيرة، شهدت تطورات وتقدم ايجابي كبير، في انتقال المهاجم المغربي، وليد ازارو لاعب الفريق الأحمر، إلى نادي الأتفاق السعودي، بعد التوصل إلى اتفاق ثلاثي يرضي جميع الأطراف. وقال المصدر أن وليد أزارو اقترب بشدة من الإتفاق السعودي وأن المفاوضات في مرحلة الرتوش الأخيرة، ومن المتوقع الإعلان عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة. وكانت صحيفة الرياضية السعودية، قد كشفت عن وجود تغييرات في المفاوضات تسببت في إيقاف مفاوضات رحيل وليد أزارو إلى الدوري السعودي وتحديدًا لفريق الاتفاق.
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كيكي سيتين (8)

لماذا قام برشلونة بتعيين كيكي سيتين؟

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
إرنستو فالفيردي

فالفيردي مع برشلونة.. 4 ألقاب و16 هزيمة

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فيدال يرهن بقاءه مع برشلونة باستمرار فالفيردي

ربط النجم التشيلي أرتورو فيدال مستقبله مع برشلونة، باستمرار مدرب الفريق الحالي إيرنيستو فالفيردي في قلعة الكامب نو، وكانت العديد من الأنباء قد انتشرت بشأن إقالة فالفيردي وتعيين تشافي هيرنانديز مدرب السد، بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في نصف نهائي السوبر الإسباني، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن تغيير المدرب على مقاعد بدلاء برشلونة، سيتبعه رحيل اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، وأشارت إلى أن فيدال لاعب وسط البارسا، يتمسك بقرار الرحيل عن ملعب الكامب نو، حال إقالة فالفيردي.
دي يونج

فالفيردي: طرد دي يونج حرمنا من الفوز على إسبانيول

يرى إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أن طرد متوسط ميدانه فرينكي دي يونج، حرم البرسا من التغلب أمس على إسبانيول، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن مباريات الجولة رقم 19 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب إسبانيول مساء السبت "طرد دي يونج بالدقيقة 75 أثر علينا. سيطرنا على مجريات المباراة في الشوط الأول ولكننا لم نشكل خطرًا"، وبهذا التعادل استعاد برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة مناصفة مع ريال مدريد الذي تغلب على خيتافي أمس بثلاثية نظيفة.
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