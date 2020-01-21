12.4% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2018-2019
تحرير:رنا عبد الصادق
٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
تعاملات بنكية
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات الودائـع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2018-2019 مقارنة لعام 2017-2018.
وأوضح الجهاز، أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي بلغ نحو 2715.1 مليار جـنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 14.5%عن العام السابق ، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 68.0% من إجمالي الودائع المصرفية.
وأشار الجهاز إلى أن أرصدة الودائع المصرفية لقـطاع الأعمال الخاص بلغت نحو 542.0 مليار جنـيه عـام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 4.0% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 75.0% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 13.6% من إجمالي الودائع المصرفية.وبلغت أرصدة الودائع
وأشار الجهاز إلى أن أرصدة الودائع المصرفية لقـطاع الأعمال الخاص بلغت نحو 542.0 مليار جنـيه عـام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 4.0% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 75.0% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 13.6% من إجمالي الودائع المصرفية.
وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمـات العام 401.0 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.0% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى انخفاض لقيمة إيداع الهيئات الخدمية بالبنوك بنسبة 39.5% عن العام السابق من ودائع قطاع الخدمات العام.
كما ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2018/2019 لتصل إلى 3992.7 مليار جـنيه بنسبة زيادة قدرها 12.4% عن عام 2017/2018 وحققت ودائع كلا من القطاع العائلى و قطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.