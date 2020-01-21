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12.4% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2018-2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
تعاملات بنكية
تعاملات بنكية
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات الودائـع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2018-2019 مقارنة لعام 2017-2018. وأوضح الجهاز، أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي بلغ نحو 2715.1 مليار جـنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 14.5%عن العام السابق ، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 68.0% من إجمالي الودائع المصرفية.
وأشار الجهاز إلى أن أرصدة الودائع المصرفية لقـطاع الأعمال الخاص بلغت نحو 542.0 مليار جنـيه عـام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 4.0% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 75.0% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 13.6% من إجمالي الودائع المصرفية.وبلغت أرصدة الودائع
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دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويفقد 3 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 3 قروش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو15.82 جنيه، مقابل 15.85 جنيه. وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 15.82 جنيه للبيع، و15.72 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء.
اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 683 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر لجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1555 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

وزيرة التخطيط: انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.8%

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الثلاثاء، كلمة في ندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا"، والتي ينظمها مجلس الأعمال المصري البريطاني على هامش فعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن. وأشارت السعيد إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع الحكومة المصرية بكلٍ من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ومجلس الأعمال المصري البريطاني، وغرفة التجارة المصرية البريطانية. وأكدت وزيرة التخطيط أهمية الندوة، حيث تمثل منصة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر.
انخفاض-أسعار النفط

كيف يؤثر الصراع الإيراني الأمريكي على أسعار النفط؟

شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا على مدار الأسبوع الماضي، لتصعد إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر، وبلغ السعر حوالي 68 دولار للبرميل، غير أنه تراجع إلى أقل من 65 دولارا خلال اليوميين الماضيين. وجاء ارتفاع أسعار النفط على خلفية ضربة جوية أمريكية استهدفت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قبيل منتصف الشهر الجاري، وهو ما أثار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بما قد يضر بإمدادات النفط في المنطقة. وتوقع محللون في مجال النفط والطاقة، ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.
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سلع-استهلاكية

الأرز والسكر.. 8 سلع أدت إلى تراجع التضخم في ديسمبر

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر بنهاية عام 2019، مسجلا نحو 6.8% خلال شهر ديسمبر، في مقابل نحو 11.1% خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر 2019 لأعلى مستوى في 5 أشهر، بالمقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه. وعلى أساس شهري، فقد سجل معدل التضخم معدلا سالبا، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.4 نقطة، مسجلا تراجعا 0.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر 2019.، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال شهر ديسمبر الماضي وفقا لما يلي:
سلع-غذائية

انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.8% نهاية 2019

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.8% خلال شهر ديسمبر 2019، في مقابل نحو 11.1% خلال نفس الشهر من العام السابق 2018. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.4 نقطة، مسجلا تراجعا 0.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر 2019. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتي مهمة البنك المركزي، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
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0.4% زيادة في عدد المنشآت الرياضية خلال عام 2018

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد المنشآت الرياضية خلال عام 2018، حيث بلغ عددها 5148 منشأة رياضية، مقابل 5128 منشأة عام 2017 محققة زيادة قدرها 0.4 %. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الأربعاء، أن عدد الأندية الرياضية بلغ 774 نادياً عام 2018 مقابل 787 ناديا عام 2017 بانخفاض قدره 1.7%، مرجعا ذلك الانخفاض إلى توقف أو هدم أو استبعاد أو تصفية النشاط لبعض الأندية، مشيرا إلى أن عدد الفرق بلغ 18879 فريقا عام 2018 مقابل 15937 فريقا عام 2017 بزيادة قدرها 18.5 %
تعاملات بنكية (3)

1.8 تريليون جنيه إجمالي أرصدة قروض عملاء البنوك

أعلن البنك المركزي المصري،أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنحو 6 مليارات جنيه ليبلغ 1.813 تريليون جنيه مقابل 1.807 تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه. وأضاف البنك في تقرير له اليوم، الأربعاء، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 484 مليار جنيه، منها 241.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، و243.2مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.329 تريليون جنيه، منها 106.5 مليار جنيه بالعملة المحلية.
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