12.4% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2018-2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

تعاملات بنكية

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات الودائـع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2018-2019 مقارنة لعام 2017-2018. وأوضح الجهاز، أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي بلغ نحو 2715.1 مليار جـنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 14.5%عن العام السابق ، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 68.0% من إجمالي الودائع المصرفية.

وأشار الجهاز إلى أن أرصدة الودائع المصرفية لقـطاع الأعمال الخاص بلغت نحو 542.0 مليار جنـيه عـام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 4.0% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 75.0% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 13.6% من إجمالي الودائع المصرفية.وبلغت أرصدة الودائع