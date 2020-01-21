«الفخفاخ».. من المالية لرئاسة الحكومة التونسية

اختيار الرئيس قيس سعيد منسجم مع قناعاته وبرنامجه وتوجهاته، فقد اصطفى شخصية منحازة إلى الثورة، ولها بعد اجتماعي، مما يؤكد على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة
من بين 20 اسمًا لرئاسة الحكومة التونسية وخلافة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وقع الاختيار في النهاية على وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ المقترح من حزبي "تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي"، بعد أن فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد، مواطنيه والدوائر السياسية في بلاده بتكليف الفخفاخ رسميًّا مساء الإثنين بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أيام من سقوط حكومة الحبيب الجملي بعد فشله في نيل ثقة البرلمان.
ويواجه رئيس الوزراء الجديد العديد من التحديات لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية مستمرة؛ نظرا للوضع المتردي، والاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة.
وأمام وزير المالية الأسبق منذ تكليفه شهر ليشكل حكومة ائتلافية قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة، وإذا لم يفلح في ذلك فستجرى انتخابات جديدة، بينما تواجه البلاد قرارات اقتصادية عاجلة.
لماذا الفخفاخ؟
ورأى المحلل التونسي بولبابه سالم أن المنافسة كانت شديدة والاختيار صعب بين منجي
وأمام وزير المالية الأسبق منذ تكليفه شهر ليشكل حكومة ائتلافية قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة، وإذا لم يفلح في ذلك فستجرى انتخابات جديدة، بينما تواجه البلاد قرارات اقتصادية عاجلة.
لماذا الفخفاخ؟
ورأى المحلل التونسي بولبابه سالم أن المنافسة كانت شديدة والاختيار صعب بين منجي مرزوق وإلياس الفخفاخ؛ لذلك كانت اللقاءات والمشاورات متواصلة بين رئيس الدولة وكل من رئيس البرلمان والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وقد حسم قيس سعيد خياره النهائي بتكليف الفخفاخ.
وأوضح سالم أن الرئيس لم يلتفت إلى الحملات الإعلامية والضغوطات التي كانت تدفع نحو ترجيح كفة فاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة.
وهذان الرجلان لا ينسجمان مع توجهات قيس سعيد الاجتماعية باعتبارهما قريبين من دوائر رجال المال والأعمال، ففاضل عبدالكافي قريب من حزب قلب تونس، وحكيم بن حمودة عمل مع حكومة مهدي جمعة التي كانت أسوأ حكومة بعد الثورة.
وأفاد بأن إلياس الفخفاخ رجل اقتصاد ونظيف اليد وهو الأصغر سنًّا بين المرشحين وأيضًا سياسي، حيث انضم إلى حزب التكتل من أجل العمل والحريات قبل الثورة، وشغل منصب وزير المالية في حكومة علي العريض.
وبدا اختيار الرئيس قيس سعيد منسجمًا مع قناعاته وبرنامجه وتوجهاته، فقد اصطفى شخصية منحازة إلى الثورة، ولها بعد اجتماعي، مما يؤكد على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة في مجالات الصحة والتعليم والنقل.
وأكدت تقارير عدة أن اختيار الرئيس التونسي للفخفاخ تحديدا ينبع من اهتمامه بالأولويات الاقتصادية بعد انخفاض معدل النمو وارتفاع الدين العام وتراجع الخدمات على مدى عشر سنوات تقريبا منذ ثورة 2011.
تجدر الإشارة إلى أن إلياس الفخفاخ سينطلق في مشاوراته مع الأحزاب لتشكيل حكومته قبل عرضها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها وسط تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
رئيس الحكومة في سطور؟
والفخفاخ من مواليد سنة 1972، بمحافظة صفاقس، جنوب البلاد، ورئيس الحكومة المكلف حاصل على شهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والماجستير فـي الدراسات الهندسية المعمقة مـن مدرسة "INSA" بليون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "Essonne" بباريس.
وهو أيضا مرشح سابق للانتخابات الرئاسية الماضية عن حزب التكتل الديمقراطي والحريات، الذي التحق به قبل تسع سنوات ومعه بدأ حياته السياسية عام 2011 قبل أن ينتخب رئيسا لمجلسه الوطني عام 2017.
وتزامنًا مع مسيرته السياسية التي تولى خلالها حقيبة السياحة ثم المالية في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض خلال عام 2013، تولى الفخفاخ رئاسة شركات عالمية، وأسس شركته الخاصة عام 2014، وهي شركة متخصصة في مشاريع البنية التحتية، وذلك عقب عمله لعدة سنوات في شركة توتال النفطية وفي قطاع السيارات.
ويدعم حزبا التيار الديمقراطي (22 نائبا من مجموع 217 نائبا) و"تحيا تونس" (14 نائبا) بقوة تكليف الفخفاخ، في حين أعلنت قيادات عن حزب "قلب تونس" (38 نائبا) رفضها المطلق له، بينما لم تبد حركة النهضة (54 نائبا) أي تحفظ على شخصه.
وبقي الفخاخ بعيدًا نسبيًّا عن الأضواء إلى أن عاد مع نهاية العام الماضي ليقدم نفسه مرشحًا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد أن نجح في جمع التزكيات لا سيما من كتلة حركة النهضة، فيما لم يتحصل على تزكيات لترشحه للرئاسة من كتلة نداء تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة الجبهة الشعبية، رغم أنه توجه إليهم للحصول على تزكيات.