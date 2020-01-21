الظهور الأول لميجان في كندا.. تحمل طفلها وتجر كلبين

تقول بعض المواقع الإلكترونية إن هارى سوف يقدم في إحدى شركات الأوراق المالية بكندا، وكتب في الـC.v الخبرة أمير سابق! من المؤكد أنها مزحة، ولكن سيحصل على فرص ضخمة!
تحدثنا مسبقًا عن الحياة الملكية، وإلى أي مدى تلتزم بالقواعد والقوانين، استطاعت الملكة إليزابيث الحفاظ على القصر الملكي لفترة طويلة، وذلك منذ توليها الواجبات العامة أثناء الحرب العالمية الثانية، مرت سنوات وحقبة زمنية كاملة، ولم يستطع أحد خرق القوانين، ولكن جاءت ميجان ماركل لتحقق حلم الأميرة ديانا، وتتمرد على العائلة الملكية، وقررت هي وزوجها التخلي عن الألقاب الملكية، والانطلاق إلى كندا، للبحث عن حياة مستقرة لرضيعهما، وبالفعل سافرت ميجان إلى كندا منتظرة مجيء هاري، نقلا عن "dailymail".
بعد أيام قليلة من انفصال هاري وميجان ماركل عن العائلة الملكية، استعد كل من الزوجين للانطلاق إلى كندا، بحثًا عن حياة مستقرة، آملين في حياة أفضل لرضيعهما ارتشي، وبالفعل سافرت ميجان إلى كندا للقيام بالتجهيزات، وظهرت صور لها مع ارتشي ومعها كلبان من الكلاب المفضلة لديها بكندا، كانت تحمل طفلها من خلال "شيالة
بعد أيام قليلة من انفصال هاري وميجان ماركل عن العائلة الملكية، استعد كل من الزوجين للانطلاق إلى كندا، بحثًا عن حياة مستقرة، آملين في حياة أفضل لرضيعهما ارتشي، وبالفعل سافرت ميجان إلى كندا للقيام بالتجهيزات، وظهرت صور لها مع ارتشي ومعها كلبان من الكلاب المفضلة لديها بكندا، كانت تحمل طفلها من خلال "شيالة الأطفال"، مما جعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ينصحونها بأخذ نصائح من مربية الطفل، لمعرفة الاستخدام الصحيح لحامل الأطفال، بعد أن ظهر ارتشي في وضع غير مريح، وكاد يسقط منها، بسبب انشغالها بالكلاب.
دراسة: للأحفاد دور في تخفيف وحدة الأجداد
يظهر على ميجان روح مرحة، لم تتضح من قبل عندما كانت في القصر الملكي، فهي الآن تتمتع بالحرية التي تسعى من أجلها، وذلك منذ يومها الأول في القصر الملكي، فكانت تسير وسط الأشجار والغابات، للتمتع بجمال الطبيعية، على بعد بضعة أميال فقط من المنزل المواجه للمحيط، حيث قضت معظم الشهرين الماضيين في جزيرة فانكوفر بكندا، ومن الأشياء التي تم ملاحظتها من خلال ظهورها الأول في كندا، ابتسامتها اللامعة وكأنها تحررت، إضافة إلى ذلك، تنتظر ميجان زوجها هاري، الذي غادر الممكلة المتحدة أثناء الليل، لبدء حياتهما الجديدة في أمريكا الشمالية كأفراد من عامة الشعب.
كيف توفرين المال في 2020؟.. ابتعدي عن المطاعم
بدأ مستخدمو Twitter الذين يلاحقون ميجان في كل مكان، التعليق على طريقة التعامل مع ابنها البالغ من العمر ثمانية أشهر، فقال أحد المستخدمين :"يبدو أن ارتشي لا يشعر بالراحة، ربما تحتاج ميجان أحد حراسها للمساعدة في جر الكلاب"، وعقب آخر: "هذا الطفل لا يحُمل جيدًا"، والبعض كان ينادي بأن يتدخل شخص ويساعد ميجان في معرفة حمل الطفل بطريقة صحيحة، حتى لا يتعرض للسقوط".
بينما الجميع في انتظار مجيء هاري، كان يقوم بتقديم آخر أعماله الملكية، من خلال ظهوره في قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية يوم الإثنين، وسوف تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يقوم فيها هاري بالتصرف كأمير، وفي صباح اليوم، وصل الأمير هاري إلى الديار، بدون مظاهر ملكية، بهيئة غريبة وطائرة عامة، ومنذ هذه اللحظة سيبدأ هاري وميجان الحياة التي تطلعا إليها.
في هذه الفترة يحاول رئيس الوزراء الكندي الحفاظ على الأمان الشخصي لهما، وبالنسبة للعمل تقول الصحف إن شهرتهما ستفتح لهما فرص عمل ضخمة، مع انتشار بعض الشائعات حول عودة ميجان إلى السينما الأمريكية، للظهور في أفلام وثائقية هي وزوجها، مع نشر الكتب وإلقاء محاضرات، فيتميز هاري بإلقاء محاضرات بطريقة مميزة، باعتباره أحد الأشخاص البارزين.
بعد انفصالهما عن العائلة.. ماذا سيعمل هاري وميجان؟
تقول بعض المواقع الإلكترونية إن هارى سوف يقدم في إحدى شركات الأوراق المالية بكندا، وكتب في الـC.v الخبرة أمير سابق! من المؤكد أنها مزحة يتداولها البعض على سبيل المزاح، لكن من المؤكد -أيضًا- أن الأمير هاري سوف يحصل على مكاسب أضعاف ما كان يحصل عليه بصفته من العائلة الملكية.
«المراقبة والغيرة».. علامات تكشف لك أن شريكك مهووس