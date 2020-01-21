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الظهور الأول لميجان في كندا.. تحمل طفلها وتجر كلبين

تقول بعض المواقع الإلكترونية إن هارى سوف يقدم في إحدى شركات الأوراق المالية بكندا، وكتب في الـC.v الخبرة أمير سابق! من المؤكد أنها مزحة، ولكن سيحصل على فرص ضخمة!
تحرير:إسراء سليمان ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص
هاري وميجان
هاري وميجان
تحدثنا مسبقًا عن الحياة الملكية، وإلى أي مدى تلتزم بالقواعد والقوانين، استطاعت الملكة إليزابيث الحفاظ على القصر الملكي لفترة طويلة، وذلك منذ توليها الواجبات العامة أثناء الحرب العالمية الثانية، مرت سنوات وحقبة زمنية كاملة، ولم يستطع أحد خرق القوانين، ولكن جاءت ميجان ماركل لتحقق حلم الأميرة ديانا، وتتمرد على العائلة الملكية، وقررت هي وزوجها التخلي عن الألقاب الملكية، والانطلاق إلى كندا، للبحث عن حياة مستقرة لرضيعهما، وبالفعل سافرت ميجان إلى كندا منتظرة مجيء هاري، نقلا عن "dailymail".
بعد أيام قليلة من انفصال هاري وميجان ماركل عن العائلة الملكية، استعد كل من الزوجين للانطلاق إلى كندا، بحثًا عن حياة مستقرة، آملين في حياة أفضل لرضيعهما ارتشي، وبالفعل سافرت ميجان إلى كندا للقيام بالتجهيزات، وظهرت صور لها مع ارتشي ومعها كلبان من الكلاب المفضلة لديها بكندا، كانت تحمل طفلها من خلال "شيالة
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جامعة هارفارد

جامعة هارفارد تصنف القرآن الكريم كأفضل كتاب للعدالة

العالم كله يعلم جيدًا قيمة القرآن الكريم، ولا يوجد كتاب سماوي يماثله، فمع اختلاف الأديان، اتفقت المسيحية واليهودية وجميع الأديان على عظمة القرآن الكريم، فقد شرع حقوق المرأة والأبناء في الميراث، إضافة إلى وضع قوانين ربانية تدل على التسامح والرحمة والود، وتشجيع المرأة على العمل، ومعاملة الأديان الأخرى معاملة حسنة، فقال المولى عز وجل "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، لذا تُوِجت جامعة هارفرد القرآن كأفضل مرجع للعدالة، وذلك نقلًا عن موقع "stepfeed".
المحامية -مفيدة -عبد -الرحمن

أم لـ9 أبناء.. تعرف على مفيدة عبد الرحمن التي يحتفل بها جوجل

احتفل موقع جوجل، أكبر محركات البحث على الإنترنت، اليوم الإثنين، بالمحامية مفيدة عبد الرحمن، التي كانت من أوائل المحاميات في مصر، وأول محامية تترافع أمام محكمة النقض في البلاد، إذ تعد الراحلة، أول امرأة تمارس مهنة المحاماة في مصر، كما أنها أول امرأة قامت برفع دعوى أمام محكمة عسكرية في مصر، بالإضافة إلى كونها أول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوبي مصر.
النجم الكوري

بعد زيارة السعودية.. يوتيوبر كوري يُعلن اعتناقه للإسلام (فيديو)

أعلن اليوتيوبر الكوري كيم جاى، اعتناقه للدين الإسلامى، فى مقطع فيديو جديد له عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد زيارته المتكررة للمملكة العربية السعودية، ودراسته للدين الإسلامى على مدار الشهور الماضية. وظهر "جاى" الشهير بالفيديوهات عبر قناته Youngsworld، فى المقطع الذى بثه منذ أيام، وهو فى طريقه إلى مسجد أنتشون، الذى يعد ثانى أكبر مسجد ومركز إسلامى في كوريا الجنوبية، بعد ارتداءه ملابس انيقة، لاعتناقه رسمياً الديانة الإسلامية.
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