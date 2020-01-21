الظهور الأول لميجان في كندا.. تحمل طفلها وتجر كلبين

تقول بعض المواقع الإلكترونية إن هارى سوف يقدم في إحدى شركات الأوراق المالية بكندا، وكتب في الـC.v الخبرة أمير سابق! من المؤكد أنها مزحة، ولكن سيحصل على فرص ضخمة!

تحرير:إسراء سليمان ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

هاري وميجان

تحدثنا مسبقًا عن الحياة الملكية، وإلى أي مدى تلتزم بالقواعد والقوانين، استطاعت الملكة إليزابيث الحفاظ على القصر الملكي لفترة طويلة، وذلك منذ توليها الواجبات العامة أثناء الحرب العالمية الثانية، مرت سنوات وحقبة زمنية كاملة، ولم يستطع أحد خرق القوانين، ولكن جاءت ميجان ماركل لتحقق حلم الأميرة ديانا، وتتمرد على العائلة الملكية، وقررت هي وزوجها التخلي عن الألقاب الملكية، والانطلاق إلى كندا، للبحث عن حياة مستقرة لرضيعهما، وبالفعل سافرت ميجان إلى كندا منتظرة مجيء هاري، نقلا عن "dailymail".

بعد أيام قليلة من انفصال هاري وميجان ماركل عن العائلة الملكية، استعد كل من الزوجين للانطلاق إلى كندا، بحثًا عن حياة مستقرة، آملين في حياة أفضل لرضيعهما ارتشي، وبالفعل سافرت ميجان إلى كندا للقيام بالتجهيزات، وظهرت صور لها مع ارتشي ومعها كلبان من الكلاب المفضلة لديها بكندا، كانت تحمل طفلها من خلال "شيالة