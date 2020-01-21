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وزيرة التخطيط: انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.8%

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الثلاثاء، كلمة في ندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا"، والتي ينظمها مجلس الأعمال المصري البريطاني على هامش فعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن. وأشارت السعيد إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع الحكومة المصرية بكلٍ من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ومجلس الأعمال المصري البريطاني، وغرفة التجارة المصرية البريطانية. وأكدت وزيرة التخطيط أهمية الندوة، حيث تمثل منصة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول النتائج الإيجابية حول جهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة، ومنها تحقيق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6% في العام المالي 2018-2019، موضحة أن هذا النمو يقود الاستثمار وصافي الصادرات، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة إلى نحو 7.8% في الربع الأول من عام 2019-2020،
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دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويفقد 3 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 3 قروش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو15.82 جنيه، مقابل 15.85 جنيه. وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 15.82 جنيه للبيع، و15.72 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء.
اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 683 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر لجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1555 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
تعاملات بنكية (3)

12.4% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2018-2019

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات الودائـع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2018-2019 مقارنة لعام 2017-2018. وأوضح الجهاز، أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي بلغ نحو 2715.1 مليار جـنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 14.5%عن العام السابق ، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 68.0% من إجمالي الودائع المصرفية.
انخفاض-أسعار النفط

كيف يؤثر الصراع الإيراني الأمريكي على أسعار النفط؟

شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا على مدار الأسبوع الماضي، لتصعد إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر، وبلغ السعر حوالي 68 دولار للبرميل، غير أنه تراجع إلى أقل من 65 دولارا خلال اليوميين الماضيين. وجاء ارتفاع أسعار النفط على خلفية ضربة جوية أمريكية استهدفت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قبيل منتصف الشهر الجاري، وهو ما أثار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بما قد يضر بإمدادات النفط في المنطقة. وتوقع محللون في مجال النفط والطاقة، ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.
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الدولار

مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا

ذكر تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «اونكتاد»، أن الاستثمار في إفريقيا حقق زيادة بلغت نسبتها 2% وحقق حوالي 49 مليار دولار. وأوضح التقرير، أن مصر حافظت على مركزها كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بزيادة قدرها 5% في التدفقات إلى 8.5 مليار دولار، لافتا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ظلت ثابتة خلال عام 2019، متوقعا أن تشهد زيادة معتدلة خلال عام 2020 على خلفية مزيد من النمو المتواضع للاقتصاد العالمي. وقال التقرير، إن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر العالمية بقيت على حالها العام الماضي عند 1.39 تريليون دولار.
الواح-الطاقة-الشمسية

تقرير بريطاني: سوق الطاقة الشمسية بإفريقيا بـ24 مليار دولار

كشف تقرير بريطانى اليوم الإثنين، أن سوق محطات الطاقة الشمسية بالقارة الإفريقية سوف ينمو بشكل ملحوظ ليصل حجمه نحو 24 مليار دولار أمريكى نتيجة تزايد معدلات الطلب على الطاقة بإفريقيا. وأشار التقرير، الذى صدر على هامش قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بلندن اليوم – إلى أن إجمالى عدد انظمة الطاقة الشمسية التى بيعت بالقارة الإفريقية خلال الأعوام الأربعة الماضية بلغ 5 ملايين نظام، متوقعا نمو سوق الطاقة الشمسية بإفريقيا خلال الأعوام القادمة مدعوما بزيادة معدلات الطلب على الطاقة والنمو المتسارع بتلك القارة.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

«التخطيط» تطلق أول تدريبات جائزة مصر للتميز الحكومي في 2020

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول أيام التدريب علي جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية للعام 2020 لتنطلق بالمحليات. وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التدريب بدأ بخمس محافظات شملت القاهرة، والمنوفية، وبني سويف والجيزة، والفيوم.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر تقدمت 21 مركزًا فى محور أسواق المنتجات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محوري أسواق المنتجات، وسوق العمل والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقدم مصر فى تلك المؤشرات وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر فى نوفمبر 2016 وأننا نسير على طريق صحيح لبناء دولة قوية اقتصاديًا وتهيئة المجال للاستثمار فى مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
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