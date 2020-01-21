وزيرة التخطيط: انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.8%

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الثلاثاء، كلمة في ندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا"، والتي ينظمها مجلس الأعمال المصري البريطاني على هامش فعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن. وأشارت السعيد إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع الحكومة المصرية بكلٍ من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ومجلس الأعمال المصري البريطاني، وغرفة التجارة المصرية البريطانية. وأكدت وزيرة التخطيط أهمية الندوة، حيث تمثل منصة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر.

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول النتائج الإيجابية حول جهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة، ومنها تحقيق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6% في العام المالي 2018-2019، موضحة أن هذا النمو يقود الاستثمار وصافي الصادرات، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة إلى نحو 7.8% في الربع الأول من عام 2019-2020،