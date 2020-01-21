فيرمينو سعيد بتتويج ماني بالأفضل في إفريقيا

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م

ساديو ماني

قال الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، إن زميله السنغالي ساديو ماني دائمًا ما يقلد احتفالاته بالأهداف، لافتًا إلى أنه سعيد بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2019، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات نقلتها ليفربول إيكو. وقال فيرمينو مازحًا: "ماني يدعي أنه يختلق طقوس الاحتفال بالأهداف، إنه أمر مضحك حقًا، نتحدث عنه كثيرًا بعد المباريات، وأقول دائمًا لماني إنه يقلد احتفالاتي، فهو ينسخ كل ما أقوم به، وماني يرد قائلًا إنه لا يقلدني بل يخترع تلك الطقوس، إنه أمر رائع ومضحك".

وواصل روبيرتو فيرمينو: "ماني تطور بشكل جيد على أرض الملعب وأعتقد أن الأمر يتعلق بتكيفه مع الفريق، نحن نلعب سويًا هنا منذ ما يقرب من أربع سنوات، أنا سعيد حقًا له بحصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وأود تهنئته على ذلك".وكان ماني قد تُوج بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا عام 2019 متفوقًا على زميله المصري

وواصل روبيرتو فيرمينو: "ماني تطور بشكل جيد على أرض الملعب وأعتقد أن الأمر يتعلق بتكيفه مع الفريق، نحن نلعب سويًا هنا منذ ما يقرب من أربع سنوات، أنا سعيد حقًا له بحصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وأود تهنئته على ذلك".



وكان ماني قد تُوج بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا عام 2019 متفوقًا على زميله المصري محمد صلاح ومنافسه الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.



ويتربع ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد.

