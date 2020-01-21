رياضة

فيرمينو سعيد بتتويج ماني بالأفضل في إفريقيا

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م
ساديو ماني
ساديو ماني
قال الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، إن زميله السنغالي ساديو ماني دائمًا ما يقلد احتفالاته بالأهداف، لافتًا إلى أنه سعيد بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2019، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات نقلتها ليفربول إيكو. وقال فيرمينو مازحًا: "ماني يدعي أنه يختلق طقوس الاحتفال بالأهداف، إنه أمر مضحك حقًا، نتحدث عنه كثيرًا بعد المباريات، وأقول دائمًا لماني إنه يقلد احتفالاتي، فهو ينسخ كل ما أقوم به، وماني يرد قائلًا إنه لا يقلدني بل يخترع تلك الطقوس، إنه أمر رائع ومضحك".
وواصل روبيرتو فيرمينو: "ماني تطور بشكل جيد على أرض الملعب وأعتقد أن الأمر يتعلق بتكيفه مع الفريق، نحن نلعب سويًا هنا منذ ما يقرب من أربع سنوات، أنا سعيد حقًا له بحصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وأود تهنئته على ذلك".وكان ماني قد تُوج بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا عام 2019 متفوقًا على زميله المصري
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الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمانشستر يونايتد

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك للاعبي مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مع ليفربول، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين. وخلال المباراة سجل روبيرتو فيرمينو هدفًا بعدما تسلم الكرة من فيرجيل فان دايك مدافع الريدز الذي تداخل على الكرة مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر، واعترض لاعبو يونايتد على احتساب الهدف بداعي الخطأ على فان دايك، وأكدت تقنية الفيديو أحقية الشياطين الحمر في إلغاء الهدف ليقرر كريج باوسون حكم المباراة إلغاء الهدف.
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مبابي: أصبحت نجم بفضل باريس سان جيرمان

تحدث الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عن أمنياته في 2020، وموقفه من الانضمام إلى ريال مدريد إلى جانب وصفه لفريق ليفربول بـ"الآلة"، وذلك خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وقال مبابي: "ما يفعله ليفربول حتى هذه اللحظة أمر مدهش، وإنهم مثل الآلة، لديهم رغبة في لعب المباريات بشكل متواصل لتحقيق الفوز، ولم يخسروا أي مباراة حتى الآن في بطولة الدوري، عندما ترى ذلك تعتقد أن الأمر سهل لكنه ليس كذلك، إنهم فريق جيد جدًا ولديهم مدرب رائع، والمشكلة الآن، أن الجميع يتابع ليفربول ويراقبهم لذلك عليهم أن يواصلوا إظهار قوتهم".
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (2)

اليوم قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2022

تستضيف القاهرة قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وتُنقل القرعة عبر قناتي بي ان سبورتس الإخبارية المفتوحة، وبي ان سبورتس HD 1، الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتعد تلك التصفيات الأخيرة الذي سيتأهل منها 5 منتخبات إلى المونديال، فيما سيشارك 9 منتخبات أفريقية في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتضم القرعة 14 منتخبا متأهلا من الدور الأول بالإضافة إلى المنتخبات الـ26 المصنفة في إفريقيا لتشكل 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات بناء على تصنيف فيفا لشهر ديسمبر 2019.
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كلوب يتحدث عن طريقة تعامله مع أزمة صلاح وماني

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي ليفربول، طريقة تعامله مع الأزمة بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي الفريق، خلال أحد اللقاءات السابقة للريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية. وتعود الأزمة إلى تفضيل صلاح التسديد على المرمى بدلًا من التمرير إلى ماني أمام بيرنلي في أغسطس الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما فجر غضب النجم السنغالي عقب استبداله.
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ليفربول يعبر توتنهام بفضل فيرمينو بالبريميرليج

حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام هوتسبر، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الأسبوع 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرتفع رصيد الريدز عند النقطة 61 نقطة في صدارة الترتيب ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يتجمد رصيد السبيرز عند النقطة 30 في المركز الثامن.
ماني (2)

ماني.. تضحيات مالية هائلة ودرب من الخيال

تم تتويج المهاجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 2019 بالغردقة، لكن قبل سنوات لم يكن الكثيرون يعتقدون أن ابن قرية بامبالي، وهي قرية على ضفاف نهر كاسامانس، سيجلس على عرش كرة القدم الإفريقية. كان بإمكان ماني أن يسير على خطى والده، وهو إمام وداعية إسلامي، لكنه وضع قواعده وقرر السير عليها؛ أراد أن يكون لاعب كرة قدم، ورغم معارضة عائلته بشدة هذه الفكرة، لكنه تقدم إليها، والآن يحصد الثمار بصورة واضحة للجميع.
حفل- جوائز -الكاف -لعام- 2019 (4)

ساديو ماني أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

توج السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2019 وتم الإعلان عن تتويج قائد منتخب السنغال خلال حفل توزيع جوائز الكاف الذي أقيم مساء اليوم في سهل حشيش بمدينة الغردقة وتنافس ماني على هذه الجائزة مع محمد صلاح زميله في ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي وقام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتسليم ماني الجائزة. يذكر أن صلاح ومحرز اعتذرا عن حضور الحفل بعد التسريبات التي خرجت من الكاف عن تتويج ماني بالجائزة
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