رياضة

مبابي: أصبحت نجم بفضل باريس سان جيرمان

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م
كيليان مبابي
كيليان مبابي
تحدث الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عن أمنياته في 2020، وموقفه من الانضمام إلى ريال مدريد إلى جانب وصفه لفريق ليفربول بـ"الآلة"، وذلك خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وقال مبابي: "ما يفعله ليفربول حتى هذه اللحظة أمر مدهش، وإنهم مثل الآلة، لديهم رغبة في لعب المباريات بشكل متواصل لتحقيق الفوز، ولم يخسروا أي مباراة حتى الآن في بطولة الدوري، عندما ترى ذلك تعتقد أن الأمر سهل لكنه ليس كذلك، إنهم فريق جيد جدًا ولديهم مدرب رائع، والمشكلة الآن، أن الجميع يتابع ليفربول ويراقبهم لذلك عليهم أن يواصلوا إظهار قوتهم".
وبسؤاله عن الانتقال إلى ريال مدريد، قال مبابي: "الكل يتحدث عن تلك الأنباء، الآن أنا لاعبًا في باريس سان جيرمان وأعلم أنها ليست اللحظة المناسبة، ونحن في شهر يناير، تخيل أن أجيب على هذا السؤال وألمح إلى شئ ما، وقتها سيتحدث الجميع عن هذا، ولن يكون الأمر جيدًا بالنسبة لباريس وليس من الجيد أن أتحدث عن مستقبلي
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مانشستر يونايتد‎

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمانشستر يونايتد

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك للاعبي مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مع ليفربول، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين. وخلال المباراة سجل روبيرتو فيرمينو هدفًا بعدما تسلم الكرة من فيرجيل فان دايك مدافع الريدز الذي تداخل على الكرة مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر، واعترض لاعبو يونايتد على احتساب الهدف بداعي الخطأ على فان دايك، وأكدت تقنية الفيديو أحقية الشياطين الحمر في إلغاء الهدف ليقرر كريج باوسون حكم المباراة إلغاء الهدف.
ماني (2)

فيرمينو سعيد بتتويج ماني بالأفضل في إفريقيا

قال الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، إن زميله السنغالي ساديو ماني دائمًا ما يقلد احتفالاته بالأهداف، لافتًا إلى أنه سعيد بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2019، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات نقلتها ليفربول إيكو. وقال فيرمينو مازحًا: "ماني يدعي أنه يختلق طقوس الاحتفال بالأهداف، إنه أمر مضحك حقًا، نتحدث عنه كثيرًا بعد المباريات، وأقول دائمًا لماني إنه يقلد احتفالاتي، فهو ينسخ كل ما أقوم به، وماني يرد قائلًا إنه لا يقلدني بل يخترع تلك الطقوس، إنه أمر رائع ومضحك".
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (2)

اليوم قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2022

تستضيف القاهرة قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وتُنقل القرعة عبر قناتي بي ان سبورتس الإخبارية المفتوحة، وبي ان سبورتس HD 1، الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتعد تلك التصفيات الأخيرة الذي سيتأهل منها 5 منتخبات إلى المونديال، فيما سيشارك 9 منتخبات أفريقية في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتضم القرعة 14 منتخبا متأهلا من الدور الأول بالإضافة إلى المنتخبات الـ26 المصنفة في إفريقيا لتشكل 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات بناء على تصنيف فيفا لشهر ديسمبر 2019.
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تياجو-سيلفا

سيلفا: كافاني استثنائي.. ونيمار لم يتغير

أشاد الدولي البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بزميليه في الفريق البرازيلي نيمار جونيور والأوروجوياني إدينسون كافاني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. وقال سيلفا: "نيمار بحالة جيدة، فهو لاعب حماسي، ولكنه مثل مبابي وإيكاردي ودي ماريا، يبذل أقصى جهد، وحتى إذا لم يسجل الأهداف، فهو يقدم كل ما لديه للفريق، ويقدم عملًا كبيرًا، ونحن خلفه في خط الدفاع نبذل جهدا في استخلاص الكرة، لكن الضغط الذي ينفذه رباعي الهجوم على دفاع المنافسين يجعل مهمتنا أسهل".
جريميو - فلامنجو

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع موهبة فلامنجو

يبحث ريال مدريد الإسباني، عن تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يستهدف ضخ دماء جديدة في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لمواصلة المنافسة على جميع الأصعدة، بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به الفريق الموسم الماضي، وخروجه خالي الوفاض من كل البطولات التي شارك بها، حيث تمكن الريال من التوصل لاتفاق بالفعل مع نادي فلامنجو البرازيلي، من أجل ضمن نجمه الشاب رينير جيسوس، خلال شهر يناير الجاري، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
ارنولد‎ (1)

أرنولد يعلق على تقليده لنجم سان جيرمان

تحدث الظهير الأيمن لفريق ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، عن كواليس تقليده للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي ، بعد تسجيله هدفًا في مباراة ليستر سيتي في الجولة قبل الماضية من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي فاز بها الريدز برباعية نظيفة، وصرح أرنولد عبر شبكة مونت كارلو الفرنسية "كيليان مبابي لاعب عالمي، إنه يقوم بأشياء رائعة"، وأضاف "احتفل بهذه الطريقة في لعبة الفيفا، وألجأ إليها أيضًا في أوقات أخرى للمزاح مع زملائي"، ويعتمد الاحتفال على الركض ومن ثم التوقف مرة واحد ووضع اليدين أسفل الإبطين.
باريس سان جيرمان

سان جيرمان يستهدف التعاقد مع إيفرتون

يبحث فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن تدعيم صفوفه، حيث وكل إلى المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، مهمة التعاقد مع صفقة لاتينية جديدة، فبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، يرغب الفريق العاصمي في التعاقد مع إيفرتون سواريز، مهاجم جريميو بورتو أليجري، الفائز مع منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا، الصيف الماضي، ولفتت إلى أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، تواصل مع رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، بشأن إمكانية التفاوض لشراء هداف كوبا أمريكا برصيد 3 أهداف.
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