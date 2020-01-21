مبابي: أصبحت نجم بفضل باريس سان جيرمان

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م

كيليان مبابي

تحدث الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عن أمنياته في 2020، وموقفه من الانضمام إلى ريال مدريد إلى جانب وصفه لفريق ليفربول بـ"الآلة"، وذلك خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وقال مبابي: "ما يفعله ليفربول حتى هذه اللحظة أمر مدهش، وإنهم مثل الآلة، لديهم رغبة في لعب المباريات بشكل متواصل لتحقيق الفوز، ولم يخسروا أي مباراة حتى الآن في بطولة الدوري، عندما ترى ذلك تعتقد أن الأمر سهل لكنه ليس كذلك، إنهم فريق جيد جدًا ولديهم مدرب رائع، والمشكلة الآن، أن الجميع يتابع ليفربول ويراقبهم لذلك عليهم أن يواصلوا إظهار قوتهم".

وبسؤاله عن الانتقال إلى ريال مدريد، قال مبابي: "الكل يتحدث عن تلك الأنباء، الآن أنا لاعبًا في باريس سان جيرمان وأعلم أنها ليست اللحظة المناسبة، ونحن في شهر يناير، تخيل أن أجيب على هذا السؤال وألمح إلى شئ ما، وقتها سيتحدث الجميع عن هذا، ولن يكون الأمر جيدًا بالنسبة لباريس وليس من الجيد أن أتحدث عن مستقبلي

وبسؤاله عن الانتقال إلى ريال مدريد، قال مبابي: "الكل يتحدث عن تلك الأنباء، الآن أنا لاعبًا في باريس سان جيرمان وأعلم أنها ليست اللحظة المناسبة، ونحن في شهر يناير، تخيل أن أجيب على هذا السؤال وألمح إلى شئ ما، وقتها سيتحدث الجميع عن هذا، ولن يكون الأمر جيدًا بالنسبة لباريس وليس من الجيد أن أتحدث عن مستقبلي في هذا الوقت".



وأردف كيليان مبابي: "أفكر في النادي لأن النادي ساعدني، جئت إلى هنا في الثامنة عشرة من عمري، كنت موهبة ولكني لم أكن نجمًا، الآن أصبحت نجم، بفضل باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي".



وبسؤاله عن أمنياته في 2020 قال: "تحقيق الثلاثية (دوري أبطال أوروبا مع باريس، أمم أوروبا ودورة الألعاب الأولمبية مع المنتخب، ويبدو ذلك أمر بعيد المنال في الوقت الحالي".

