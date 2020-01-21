الأرصاد: غدا طقس ممطر نهارا.. شديد البرودة ليلا

تحرير:أ ش أ ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م

أمطار - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وشبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:



الصغرى العظمى



القاهرة 10 15



شبين الكوم 10 15



طنطا 09 15



دمنهور 10 16



الإسكندرية 11 17



بلطيم 10 16



مطروح 12 16



السلوم 09 15



سيوة 08 15



بورسعيد 10 15



دمياط 10 15



الزقازيق 09 15



الإسماعيلية 08 16



السويس 11 17



العريش 09 16



رفح 10 15



رأس سدر 11 18



نخل 01 15



نويبع 12 19



طابا 08 15



كاترين 00 11



الطور 11 20



شرم الشيخ 12 20



الغردقة 11 20



مرسى علم 13 19



الفيوم 10 17



بنى سويف 09 17



المنيا 09 17



أسيوط 08 16



سوهاج 08 17



قنا 08 17



الأقصر 10 19



أسوان 09 19



أبوسمبل 09 18



الوادى الجديد 06 19



شلاتين 14 22



ابو رماد 13 22



حلايب 16 20



رأس حدربة 16 20



