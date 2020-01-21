رياضة

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمانشستر يونايتد

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك للاعبي مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مع ليفربول، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين. وخلال المباراة سجل روبيرتو فيرمينو هدفًا بعدما تسلم الكرة من فيرجيل فان دايك مدافع الريدز الذي تداخل على الكرة مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر، واعترض لاعبو يونايتد على احتساب الهدف بداعي الخطأ على فان دايك، وأكدت تقنية الفيديو أحقية الشياطين الحمر في إلغاء الهدف ليقرر كريج باوسون حكم المباراة إلغاء الهدف.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية فإن الاتحاد الإنجليزي وجه تهمة رسمية إلى مانشستر يونايتد بسبب الاعتراض غير اللائق الصادر من جانب اللاعبين تجاه حكم المباراة.وجاء في بيان الاتحاد الانجليزي لكرة القدم: "تم اتهام فريق مانشستر يونايتد بانتهاك القاعدة FA E20 (أ)، ويُزعم أن النادي فشل في السيطرة على
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كيليان مبابي

مبابي: أصبحت نجم بفضل باريس سان جيرمان

تحدث الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عن أمنياته في 2020، وموقفه من الانضمام إلى ريال مدريد إلى جانب وصفه لفريق ليفربول بـ"الآلة"، وذلك خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وقال مبابي: "ما يفعله ليفربول حتى هذه اللحظة أمر مدهش، وإنهم مثل الآلة، لديهم رغبة في لعب المباريات بشكل متواصل لتحقيق الفوز، ولم يخسروا أي مباراة حتى الآن في بطولة الدوري، عندما ترى ذلك تعتقد أن الأمر سهل لكنه ليس كذلك، إنهم فريق جيد جدًا ولديهم مدرب رائع، والمشكلة الآن، أن الجميع يتابع ليفربول ويراقبهم لذلك عليهم أن يواصلوا إظهار قوتهم".
ماني (2)

فيرمينو سعيد بتتويج ماني بالأفضل في إفريقيا

قال الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، إن زميله السنغالي ساديو ماني دائمًا ما يقلد احتفالاته بالأهداف، لافتًا إلى أنه سعيد بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2019، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات نقلتها ليفربول إيكو. وقال فيرمينو مازحًا: "ماني يدعي أنه يختلق طقوس الاحتفال بالأهداف، إنه أمر مضحك حقًا، نتحدث عنه كثيرًا بعد المباريات، وأقول دائمًا لماني إنه يقلد احتفالاتي، فهو ينسخ كل ما أقوم به، وماني يرد قائلًا إنه لا يقلدني بل يخترع تلك الطقوس، إنه أمر رائع ومضحك".
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (2)

اليوم قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2022

تستضيف القاهرة قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وتُنقل القرعة عبر قناتي بي ان سبورتس الإخبارية المفتوحة، وبي ان سبورتس HD 1، الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتعد تلك التصفيات الأخيرة الذي سيتأهل منها 5 منتخبات إلى المونديال، فيما سيشارك 9 منتخبات أفريقية في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتضم القرعة 14 منتخبا متأهلا من الدور الأول بالإضافة إلى المنتخبات الـ26 المصنفة في إفريقيا لتشكل 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات بناء على تصنيف فيفا لشهر ديسمبر 2019.
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ليفربول

ليفربول يغرد في الصدارة بفوزه على مانشستر يونايتد

حقق فريق ليفربول فوزًا قاتلا على نظيره، مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فان دايك سجل هدف التقدم للريدز، وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 64 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.
محمد-زيدان (7)

زيدان: «كلوب قال لي إن إمكانياتي أعلى من صلاح»

كشف محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أخبره حين كان يجلس معه أن إمكانياته كلاعب أفضل من محمد صلاح نجم الفراعنة والريدز، كما أشار إلى أنه كان يهتم بمتع الحياة كالسفريات والطائرات الخاصة، مشددًا في الوقت ذاته أنه لم يكن يشرب الكحوليات خلال فترة احترافه بألمانيا وكذلك لم يكن يسهر سوى مع الفريق عند الاحتفال بالفوز. وقال زيدان: "كلوب يخبرني أن إمكنياتي وأنا لاعب أعلى 100 مرة من صلاح ولكن الاحترافية والتركيز في كرة القدم ما ينقصني وكذلك التركيز على التدريبات الشخصية والقوة العضلية كان ينقصني".
ليفربول - صلاح - ماني

كلوب يتحدث عن طريقة تعامله مع أزمة صلاح وماني

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي ليفربول، طريقة تعامله مع الأزمة بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي الفريق، خلال أحد اللقاءات السابقة للريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية. وتعود الأزمة إلى تفضيل صلاح التسديد على المرمى بدلًا من التمرير إلى ماني أمام بيرنلي في أغسطس الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما فجر غضب النجم السنغالي عقب استبداله.
هندرسون

هندرسون أفضل لاعب في إنجلترا عام 2019

حصد جوردان هندرسون، لاعب وسط فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب خلال عام 2019 في منتخب إنجلترا، متفوقًا على رحيم ستيرلنج نجم فريق مانشستر سيتي، الذي حل ثانيًا، وهاري كين مهاجم توتنهام، الذي جاء في المركز الثالث. لاعب الوسط البالغ 29 عامًا لعب في 2019، 7 مباريات بقميص الأسود الثلاثة،ووصل إلى 50 مباراة دولية خلال فوزه في مواجهة الجبل الأسود بشهر مارس الماضي، وساهم في احتلال منتخب إنجلترا للمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية والتأهل لنهائيات يورو 2020.
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