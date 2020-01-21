الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمانشستر يونايتد

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م

مانشستر يونايتد

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك للاعبي مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مع ليفربول، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين. وخلال المباراة سجل روبيرتو فيرمينو هدفًا بعدما تسلم الكرة من فيرجيل فان دايك مدافع الريدز الذي تداخل على الكرة مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر، واعترض لاعبو يونايتد على احتساب الهدف بداعي الخطأ على فان دايك، وأكدت تقنية الفيديو أحقية الشياطين الحمر في إلغاء الهدف ليقرر كريج باوسون حكم المباراة إلغاء الهدف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية فإن الاتحاد الإنجليزي وجه تهمة رسمية إلى مانشستر يونايتد بسبب الاعتراض غير اللائق الصادر من جانب اللاعبين تجاه حكم المباراة.وجاء في بيان الاتحاد الانجليزي لكرة القدم: "تم اتهام فريق مانشستر يونايتد بانتهاك القاعدة FA E20 (أ)، ويُزعم أن النادي فشل في السيطرة على

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية فإن الاتحاد الإنجليزي وجه تهمة رسمية إلى مانشستر يونايتد بسبب الاعتراض غير اللائق الصادر من جانب اللاعبين تجاه حكم المباراة.



وجاء في بيان الاتحاد الانجليزي لكرة القدم: "تم اتهام فريق مانشستر يونايتد بانتهاك القاعدة FA E20 (أ)، ويُزعم أن النادي فشل في السيطرة على لاعبيه بعد الاعتراض غير اللائق خلال الدقيقة 26 من المباراة التي أقيمت في الدوري الممتاز ضد ليفربول يوم الأحد، ومانشستر يونايتد لديه حتى يوم الخميس (23/1/20) لتقديم رد".



الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 64 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.