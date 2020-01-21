الشرطة تبحث عن ردع العناصر الإجرامية في 4 محافظات

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٠ م

قوات الشرطة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط (5 قطع سلاح نارى، 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 4 قطع سلاح أبيض، 63 قضية تموينية، 928 مخالفة مرورية، تنفيذ 4140 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن الغربية.

في الفيوم، أمكن ضبط 10 قطع سلاح نارى، 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 49 قضية تموينية، 1120 مخالفة مرورية وتنفيذ 995 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 قطع سلاح ناري، وقضيتي اتجار بالمواد المخدرة، 8 قضايا فى مجال ضبط مخالفات المسطحات المائية، 33 قضية تموينية، 830 مخالفة مرورية، وتنفيذ 1002 حكم قضائى متنوع بنطاق