جريمة

«طلعوا جيران»..حقيقة فيديو تنمر سائق من متحدي إعاقة

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م
واقعة تنمر - أرشيفية
واقعة تنمر - أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (في بوك) يتضمن قيام أحد الأشخاص بالسخرية من أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة)، وتبين بالفحص وإجراء التحريات قيام سائق مقيم قرية سنهور القبلية دائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم بالمزاح مع عامل مقيم بذات الناحية "من ذوى الاحتياجات الخاصة" تربطهما علاقة جيرة. وبسؤال شقيقة الثاني، قررت أن ما يحويه مقطع الفيديو لا يتعدى سوى مزاح مع شقيقها، ولا توجد ثمة خلافات بينهما.
أضافت الأخت "الواصية على شقيقها" أن ذلك المقطع تم التقاطه منذ عام ونصف، ولم تتهم السائق بشئ. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.في نوفمبر الماضي، أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل المتهمين في واقعة التنمر على طالب إفريقي كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولتها، وذلك بكفالة قدرها 2000 جنيه لكل منهما،
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جثة-طفل

محفظة وموبايل وزواج دون عقد..جريمة طفلة عزبة الهجانة

"ماجبتليش المحفظة والموبايل من الأوضة" بهذه الكلمات أدلى مسجل خطر باعترافات تفصيلية لجريمته الشنعاء التي اقترفها في حق طفلته، اعتدى عليها بالضرب لتفارق الملاك البرئ الحياة لدى تلقيها العلاج بالمستشفى متأثرة بإصابتها، الأمر الذي كشفته جهود البحث والتحري لضباط إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتحت إشراف مدير أمن العاصمة اللواء أشرف الجندي تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
اموال

موظف بدرجة نصاب.. كبد شركته خسائرا بـ250 ألف جنيه

ألقت قوات الأمن القبض على موظف بإحدى شركات الشحن استغل وآخر وظيفته واستوليا على 250 ألف جنيه من أموال الشركة بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يتهم موظفا بإحدى شركات الشحن بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تلاعبه فى بوالص الشحن الخاصة بعملاء الشركة، وتحويل تلك البوالص باسم شركة وكيلة للشركة الشاكية؛ للاستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة والاستيلاء على قيمة ذلك الخصم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها 250 ألف جنيه.
مخدر-الحشيش (1)

إحباط تهريب نصف طن حشيش بـ40 مليون جنيه

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وصول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، مشمولها المستندى المشروع (تفاح) مشحونة بمعرفة شخصين لصالح شركة مقرها بالسويس.
قوات-الشرطة (4)

الشرطة تبحث عن ردع العناصر الإجرامية في 4 محافظات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط (5 قطع سلاح نارى، 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 4 قطع سلاح أبيض، 63 قضية تموينية، 928 مخالفة مرورية، تنفيذ 4140 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن الغربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
قوات-الشرطة (4)

الشرطة تبحث عن ردع العناصر الإجرامية في 4 محافظات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط (5 قطع سلاح نارى، 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 4 قطع سلاح أبيض، 63 قضية تموينية، 928 مخالفة مرورية، تنفيذ 4140 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن الغربية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن القاهرة يداهم أوكار السلاح والكيف في المطرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط الخارجين على القانون وحائزى ومتجرى الأسلحة النارية "غير المرخصة"، وحائزى ومتجرى المواد المخدرة، والهاربين من السجون والأحكام القضائية، الامر الذي ترجمه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، بشن حملة أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المطرية؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.
المتهمين (3)

«إحنا ملوك التصدير»..حيلة زوجين للنصب على رجل أعمال

أوقعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام بأحد الأشخاص وزوجته كونا عصابة للنصب والاحتيال على رجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول العربية والاستيلاء على أمواله بزعم تصدير بضائع له بعد بلاغ ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض رجل أعمال ومالك شركة لواقعة نصب واحتيال، والاستيلاء على أموال طائلة منه من قبل مندوب مبيعات بإحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وزوجته تحمل جنسية إحدى الدول العربية يقيمان بمحافظة القاهرة.
سرقة

ضبط عصابة لسرقة المساكن بالشيخ زايد: «مبنسرقش غلابة»

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة وفق السياسة الموضوعة والاستراتيجية التي وضعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي ترجمها ضباط إدارة البحث الجنائي بمجيرية أمن الجيزة بنجاحهم في الإيقاع بتشكيل عصابي يضم عاطلين اثنين يحملان جنسية دولة عربية، تخخص نشاطهما الإجرامي في سرقة الوحدات السكنية وتحديدا التجمعات السكنية الراقية بمدينة الشيخ زايد.
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