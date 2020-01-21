«طلعوا جيران»..حقيقة فيديو تنمر سائق من متحدي إعاقة

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م

واقعة تنمر - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (في بوك) يتضمن قيام أحد الأشخاص بالسخرية من أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة)، وتبين بالفحص وإجراء التحريات قيام سائق مقيم قرية سنهور القبلية دائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم بالمزاح مع عامل مقيم بذات الناحية "من ذوى الاحتياجات الخاصة" تربطهما علاقة جيرة. وبسؤال شقيقة الثاني، قررت أن ما يحويه مقطع الفيديو لا يتعدى سوى مزاح مع شقيقها، ولا توجد ثمة خلافات بينهما.

أضافت الأخت "الواصية على شقيقها" أن ذلك المقطع تم التقاطه منذ عام ونصف، ولم تتهم السائق بشئ. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.في نوفمبر الماضي، أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل المتهمين في واقعة التنمر على طالب إفريقي كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولتها، وذلك بكفالة قدرها 2000 جنيه لكل منهما،