إحباط تهريب نصف طن حشيش بـ40 مليون جنيه

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٨ م

حشيش

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وصول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، مشمولها المستندى المشروع (تفاح) مشحونة بمعرفة شخصين لصالح شركة مقرها بالسويس.

كشفت التحريات عن أنها تحوى شحنة كبيرة من مخدر الحشيش ضمن مشمولها. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وتفتيش مشمول الحاوية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم.أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط

كشفت التحريات عن أنها تحوى شحنة كبيرة من مخدر الحشيش ضمن مشمولها. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وتفتيش مشمول الحاوية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم.



أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 2700 طربة لمخدر الحشيش وزنت 560 كيلو جراما، وتقدر قيمتها بنحو 40 مليون جنيه.



بإجراء التحريات تم تحديد عناصر التشكيل العصابى القائمين على جلب شحنة المواد المخدرة المضبوطة يحملون جنسية إحدى الدول العربية ومقيمين حالياً بها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



