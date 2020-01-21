موظف بدرجة نصاب.. كبد شركته خسائرا بـ250 ألف جنيه

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م

أموال

ألقت قوات الأمن القبض على موظف بإحدى شركات الشحن استغل وآخر وظيفته واستوليا على 250 ألف جنيه من أموال الشركة بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يتهم موظفا بإحدى شركات الشحن بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تلاعبه فى بوالص الشحن الخاصة بعملاء الشركة، وتحويل تلك البوالص باسم شركة وكيلة للشركة الشاكية؛ للاستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة والاستيلاء على قيمة ذلك الخصم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها 250 ألف جنيه.

بالفحص والتنسيق مع مسئولى الشركة الشاكية تبين وجود تعاقد بينها وبين شركة استيراد وتصدير وتوريدات عمومية بمحافظة القاهرة والمملوكة لإحدى السيدات، ويتيح هذا التعاقد للشركة الثانية إجراء عمليات الشحن للبضائع والمنتجات التى يتم استلامها من العملاء بمناطق تجميعها، وتوريدها عقب ذلك إلى شركة الشحن لشحنها إلى

بالفحص والتنسيق مع مسئولى الشركة الشاكية تبين وجود تعاقد بينها وبين شركة استيراد وتصدير وتوريدات عمومية بمحافظة القاهرة والمملوكة لإحدى السيدات، ويتيح هذا التعاقد للشركة الثانية إجراء عمليات الشحن للبضائع والمنتجات التى يتم استلامها من العملاء بمناطق تجميعها، وتوريدها عقب ذلك إلى شركة الشحن لشحنها إلى الجهات المختلفة مقابل حصول الشركة الوكيلة على نسبة الخصم المقررة لها بموجب ذلك التعاقد.



أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من مندوب تحصيل بشركة الشحن و موظف بشركة الاستيراد والتصدير، وأمكن ضبط المتهم الأول حال تواجده بمقر شركة الشحن.



وأقر المتهم بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأنهما يقتسمان تلك الأموال فيما بينهما، وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشركة الشاكية.



