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الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويفقد 3 قروش

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 3 قروش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو15.82 جنيه، مقابل 15.85 جنيه. وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 15.82 جنيه للبيع، و15.72 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء.
وتراجع سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء.وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.فيما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ليسجل نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76
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اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 683 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر لجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1555 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

وزيرة التخطيط: انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.8%

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الثلاثاء، كلمة في ندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا"، والتي ينظمها مجلس الأعمال المصري البريطاني على هامش فعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن. وأشارت السعيد إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع الحكومة المصرية بكلٍ من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ومجلس الأعمال المصري البريطاني، وغرفة التجارة المصرية البريطانية. وأكدت وزيرة التخطيط أهمية الندوة، حيث تمثل منصة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر.
تعاملات بنكية (3)

12.4% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2018-2019

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات الودائـع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2018-2019 مقارنة لعام 2017-2018. وأوضح الجهاز، أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي بلغ نحو 2715.1 مليار جـنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 14.5%عن العام السابق ، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 68.0% من إجمالي الودائع المصرفية.
انخفاض-أسعار النفط

كيف يؤثر الصراع الإيراني الأمريكي على أسعار النفط؟

شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا على مدار الأسبوع الماضي، لتصعد إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر، وبلغ السعر حوالي 68 دولار للبرميل، غير أنه تراجع إلى أقل من 65 دولارا خلال اليوميين الماضيين. وجاء ارتفاع أسعار النفط على خلفية ضربة جوية أمريكية استهدفت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قبيل منتصف الشهر الجاري، وهو ما أثار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بما قد يضر بإمدادات النفط في المنطقة. وتوقع محللون في مجال النفط والطاقة، ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك بلوم ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.
الدولار-مقابل-الجنيه

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 3 قروش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو 15.90 جنيه، مقابل 15.93 جنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.93 جنيه للبيع، و15.83 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.94 جنيه للبيع، و15.84 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 15.92 جنيه للبيع، و15.82 جنيه للشراء.
دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 15 قرش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو 15.93 جنيه، مقابل نحو 16.08 جنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان بحوالي قرشين ليسجل نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك المشرق بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضا نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار ينخفض لأقل من 16 جنيه لأول مرة في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار لأول مرة في البنوك لأقل من 16 جنيه مسجلا نحو 15.99 جنيه للبيع، و15.89 جنيه للشراء في البنك العربي الإفريقي، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.01 جنيه للبيع، و15.91 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك الأسكندرية بواقع 4 قروش أيضا مسجلا نحو 16 جنيه للبيع، و15.90 جنيه للشراء.
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