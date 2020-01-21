الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويفقد 3 قروش

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 3 قروش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو15.82 جنيه، مقابل 15.85 جنيه. وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 15.82 جنيه للبيع، و15.72 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء.وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.فيما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ليسجل نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76