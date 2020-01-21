محفظة وموبايل وزواج دون عقد..جريمة طفلة عزبة الهجانة

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م

جثة طفلة - تعبيرية

"ماجبتليش المحفظة والموبايل من الأوضة" بهذه الكلمات أدلى مسجل خطر باعترافات تفصيلية لجريمته الشنعاء التي اقترفها في حق طفلته، اعتدى عليها بالضرب لتفارق الملاك البرئ الحياة لدى تلقيها العلاج بالمستشفى متأثرة بإصابتها، الأمر الذي كشفته جهود البحث والتحري لضباط إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتحت إشراف مدير أمن العاصمة اللواء أشرف الجندي تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.

البداية تعود إلى استقبال مستشفى الزهراء الجامعي "شهد. م." 13 سنة، مقيمة عزبة الهجانة، جثة هامدة إثر إصابتها بكدمة بالرأس أدت إلى نزيف داخلي بقاع الجمجمة. واتهمت عمة المجني عليها شقيقها ووالد المجني عليها "محمد. م." 30 سنة، عامل، بالتعدي علي المجني عليها، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأمكن ضبطه.أفاد المتهم

البداية تعود إلى استقبال مستشفى الزهراء الجامعي "شهد. م." 13 سنة، مقيمة عزبة الهجانة، جثة هامدة إثر إصابتها بكدمة بالرأس أدت إلى نزيف داخلي بقاع الجمجمة. واتهمت عمة المجني عليها شقيقها ووالد المجني عليها "محمد. م." 30 سنة، عامل، بالتعدي علي المجني عليها، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأمكن ضبطه.



أفاد المتهم بسابقة زواجه من نجلة عمه "شريهان" 28 سنة، دون تحرير وثيقة زواج شرعي، ونتج عن زواجهما إنجاب المجني عليها دون قيدها بدفاتر المواليد، وانفصلا مؤخرا ما أدى إلى إقامة نجلته لدى شقيقته.



وأضاف أنه حال تردد المجني عليها على شقته، طلب منها إحضار بعض المتعلقات الشخصية له، إلا أنها تأخرت عن إحضارها، فتعدى عليها ودفعها، فارتطمت رأسها بالحائط، ونتج عن ذلك إصابتها التي أدت لوفاتها.



