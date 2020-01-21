جريمة

محفظة وموبايل وزواج دون عقد..جريمة طفلة عزبة الهجانة

٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م
جثة طفلة - تعبيرية
جثة طفلة - تعبيرية
"ماجبتليش المحفظة والموبايل من الأوضة" بهذه الكلمات أدلى مسجل خطر باعترافات تفصيلية لجريمته الشنعاء التي اقترفها في حق طفلته، اعتدى عليها بالضرب لتفارق الملاك البرئ الحياة لدى تلقيها العلاج بالمستشفى متأثرة بإصابتها، الأمر الذي كشفته جهود البحث والتحري لضباط إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتحت إشراف مدير أمن العاصمة اللواء أشرف الجندي تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
البداية تعود إلى استقبال مستشفى الزهراء الجامعي "شهد. م." 13 سنة، مقيمة عزبة الهجانة، جثة هامدة إثر إصابتها بكدمة بالرأس أدت إلى نزيف داخلي بقاع الجمجمة. واتهمت عمة المجني عليها شقيقها ووالد المجني عليها "محمد. م." 30 سنة، عامل، بالتعدي علي المجني عليها، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأمكن ضبطه.أفاد المتهم
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موظف بدرجة نصاب.. كبد شركته خسائرا بـ250 ألف جنيه

ألقت قوات الأمن القبض على موظف بإحدى شركات الشحن استغل وآخر وظيفته واستوليا على 250 ألف جنيه من أموال الشركة بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يتهم موظفا بإحدى شركات الشحن بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تلاعبه فى بوالص الشحن الخاصة بعملاء الشركة، وتحويل تلك البوالص باسم شركة وكيلة للشركة الشاكية؛ للاستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة والاستيلاء على قيمة ذلك الخصم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها 250 ألف جنيه.
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إحباط تهريب نصف طن حشيش بـ40 مليون جنيه

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وصول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، مشمولها المستندى المشروع (تفاح) مشحونة بمعرفة شخصين لصالح شركة مقرها بالسويس.
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«طلعوا جيران»..حقيقة فيديو تنمر سائق من متحدي إعاقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (في بوك) يتضمن قيام أحد الأشخاص بالسخرية من أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة)، وتبين بالفحص وإجراء التحريات قيام سائق مقيم قرية سنهور القبلية دائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم بالمزاح مع عامل مقيم بذات الناحية "من ذوى الاحتياجات الخاصة" تربطهما علاقة جيرة. وبسؤال شقيقة الثاني، قررت أن ما يحويه مقطع الفيديو لا يتعدى سوى مزاح مع شقيقها، ولا توجد ثمة خلافات بينهما.
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الشرطة تبحث عن ردع العناصر الإجرامية في 4 محافظات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط (5 قطع سلاح نارى، 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 4 قطع سلاح أبيض، 63 قضية تموينية، 928 مخالفة مرورية، تنفيذ 4140 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن الغربية.
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بسبب فردة شراب.. أب يضرب ابنته حتى الموت بمدينة نصر

تجرد من كل معاني الأنسانية وتلاشت من قلبه الرحمة واعتدى على طفلته صاحبة الـ14 عامًا بالضرب بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء" حتى الموت. قسم أول مدينة نصر تلقى بلاغا من الأهالى بعزبة الهجانة بمقتل طفلة على يد والدها، وبالانتقال لمكان الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين وجود أثار تعذيب بجسد المجني عليها، فيما تمكن رجال المباحث من ضبطه واعترف بارتكابه الجريمة في لحظة غضب إذ فقد أعصابه بعد رفض المجني عليها البحث على "شراب الحذاء" الخاص به.
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5 مديريات أمن تشارك في المرحلة العاشرة لـ«كلنا واحد»

شاركت مديريات الأمن فى فاعليات المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فقد تواصل انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية وطرحها بأعداد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية، والعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.
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ضبط 6 طلاب وعامل.. تطورات التحرش الجماعي بـ«فتاة المنصورة»

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بفتاة المنصورة، ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن تحرش جماعى بفتاة بمدينة المنصورة بالدقهلية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، إذ ظهر في الفيديو فتاة ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، تعرضت للتحرش على يد عدد كبير من الشباب، وهي تصرخ وسط الشارع، ما دفع بعض الشباب إلى دفعها داخل سيارة بهدف إخراجها بعيدا عن هذا التجمع.
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رسالة ومحادثة جنسية تكشفان سر مقتل زوج بـ«سم صراصير»

نظرة فكلمة فلقاء.. اكتملت الثلاثية الأشهر بين سيدة وعشيقها بجريمة قتل نفذتها الأولى في حق زوجها المخدوع، تخلصت منه بـ"سم صراصير" بحثا عن إشباع رغباتها في أحضان سائق سيارة أجرة "تاكسي" أوقعها في شباك الحب والغرام التي غزلها بحرفية شديدة حتى حرضها على التخلص من بعلها ليخلو لهما الجو ويعيشان سويا ما تبقى من حياتهما، وتحقق الجزء الأول من السيناريو الشيطاني لكن الأمر لم يدم طويلا، الصدفة كشفت المستور بعد مرور أسبوع على الوفاة ليزج بالعشيقين خلف القضبان.
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