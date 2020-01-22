دراسة: المشروم سناك صحي لمرضى السكري

المشروم طعام صحي لديه معدلات منخفضة من السعرات الحرارية، بجانب نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، مما يجعله اسناك صحي ومناسب، ويمكنك تناوله أثناء الوجبات اليومية.
يحتاج مرضى السكري إلى نظام غذائي يحتوي على بعض من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، مع تجنب الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من السكريات المضافة، حتى لا تحدث مضاعفات، ولكن هل يعتبر المشروم صحي لمرضى السكري؟ يعتبر من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن ادراجها في الروتين الغذائي، لأنه غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على معدل منخفض من السكر، بجانب ذلك غني بالسكريات الصحية، ومنخفض من حيث الكربوهيدرات، نقلًا عن موقع "boldsky".
ينبغي على مرضى السكري الانتباه جيدًا إلى النظام الغذائي، لأن أي تغير بسيط في معدلات الجلوكوز، قد يهدد حياة المرضى وينتج عنه مضاعفات، إضافة إلى ذلك، اختيار طعام محدد لمرضى السكري مهمة ليست سهلة على الإطلاق، فتوجد وفرة من الأطعمة بالسوبر ماركت، تضمن لك الحفاظ على معدلات السكر بالدم، ولكن من المحتمل أن
ينبغي على مرضى السكري الانتباه جيدًا إلى النظام الغذائي، لأن أي تغير بسيط في معدلات الجلوكوز، قد يهدد حياة المرضى وينتج عنه مضاعفات، إضافة إلى ذلك، اختيار طعام محدد لمرضى السكري مهمة ليست سهلة على الإطلاق، فتوجد وفرة من الأطعمة بالسوبر ماركت، تضمن لك الحفاظ على معدلات السكر بالدم، ولكن من المحتمل أن تسبب لك تأثير معاكس، وبناء على ذلك، ينبغي على حاملي السكري اختيار الطعام بدقة، ويمكنك استشارة الطبيب، للمساعدة في السيطرة على معدلات السكر بالدم، مع إطلاق الطاقة التي يتطلبها الجسم، والتقليل من الالتهابات.
هل توجد دراسة توضح أهمية المشروم؟
عند الحديث عن المشروم، ستجد أنه من أكثر الأطعمة الصحية، التي تساعد في التقليل من معدلات الجلوكوز بالدم، فوفقًا لدراسة، يقوم المشروب بدور المعززات الحيوية-متممات غذائية من البكتيريا الحية-، تساعد في تغيير تكوين باكتيريا الأمعاء، التي تساعد في تحسين تنظيم سكر الدم بالكبد، أجريت هذه الدراسة على مجموعة من الفئران، وتم اطعامهم 85 جرام من المشروم يوميًا، وكشفت النتائج أن المشروم يعمل كمعزز حيوي يساعد في تكاثر نوع محدد من الباكتيريا يسمى "Prevotella"، تنتج أحماض مثل سكسينات وبروبيونات، تساعد هذه الأحماض في تحور الجينات المسؤولة عن إنتاج الجلوكوز.
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فوائد المشروم لمرضى السكري
يعتبر المشروم اسناك صحي يمكن ادراجه في وجبات مختلفة، ويمكنك تناوله مشوي أو مسلوق، وعند الذهاب للسوبر ماركت، ستجد أنواع مختلفة له، وجميعها صحية لمرضى السكري، وما يلي بعض من الفوائد الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار من أجل مرضى السكري:
1-غنية بمضادات الأكسدة
يحتوي المشروم على معدلات عالية من السيلينيوم، التي تعتبر مضاد قوي للأكسدة، وكما نعرف جيدًا أن الإجهاد التأكسدي يسبب مقاومة الأنسولين بالجسم، ويؤدي بعد ذلك للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وبالتالي استهلاك المشروم باعتدال يساعد في الوقاية من هذه الحالة المرضية، من خلال تحسين مقاومة الأنسولين والتقليل من معدلات الجلوكو بالدم.
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2-معدلات منخفضة من السكر
الأطعمة التي تتميز بانخفاض معدلات السكر، لا تسبب هبوط مفاجيء في معدلات السكر بالدم، بينما الأطعمة ذات معدلات مرتفعة من السكر، من المؤكد أنها تؤدي إلى ارتفاع مفاجيء بمعدلات السكر بالدم، وبالتالي المشروم يتميز بمؤشر منخفض، يجلعه طعام صحي لمرضى السكري.
3-مصدر قوي لـPolysaccharides
يحتوي المشروم على معدلات عالية من هذا المركب النشط، يتميز بتأثير مضاد لمرض السكري، تسبب توازن في معدلات السكر بالجسم، وتقلل أيضًا من المضاعفات المصاحبة لهذا المرض، من خلال الوقاية من الإجهاد التأكسدي.
4-معدلات منخفضة من الكربوهيدرات
المشروم طعام صحي لديه معدلات منخفضة من السعرات الحرارية، بجانب نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، مما يجعله اسناك صحي ومناسب، ويمكنك تناوله أثناء الوجبات اليومية.
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