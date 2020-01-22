دراسة: المشروم سناك صحي لمرضى السكري

المشروم طعام صحي لديه معدلات منخفضة من السعرات الحرارية، بجانب نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، مما يجعله اسناك صحي ومناسب، ويمكنك تناوله أثناء الوجبات اليومية.

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

فوائد المشروم

يحتاج مرضى السكري إلى نظام غذائي يحتوي على بعض من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، مع تجنب الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من السكريات المضافة، حتى لا تحدث مضاعفات، ولكن هل يعتبر المشروم صحي لمرضى السكري؟ يعتبر من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن ادراجها في الروتين الغذائي، لأنه غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على معدل منخفض من السكر، بجانب ذلك غني بالسكريات الصحية، ومنخفض من حيث الكربوهيدرات، نقلًا عن موقع "boldsky".

ينبغي على مرضى السكري الانتباه جيدًا إلى النظام الغذائي، لأن أي تغير بسيط في معدلات الجلوكوز، قد يهدد حياة المرضى وينتج عنه مضاعفات، إضافة إلى ذلك، اختيار طعام محدد لمرضى السكري مهمة ليست سهلة على الإطلاق، فتوجد وفرة من الأطعمة بالسوبر ماركت، تضمن لك الحفاظ على معدلات السكر بالدم، ولكن من المحتمل أن