دراسة: زيت فول الصويا يؤدي إلى تغيرات جينية في المخ

تحرير:إسراء سليمان ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٠ م

زيت فول الصويا

ما زالت الزيوت الحيوية تحتل مكانة كبيرة من حيث الفوائد الصحية والعلاجية وعالم التجميل، فزيت جوز الهند يساعد في الحفاظ على بشرة نضرة خالية من الحبوب، كما أن زيت اللوز يتميز بمكانة كبيرة في التخلص من الهالات السوداء، وبالنسبة للطهي فزيت الزيتون يحتل مكانة كبيرة، لأنه خالي من الدهون الثلاثية، ويحافظ على صحة الجسم، وليس ذلك فقط بل زيت الصويا أيضًا يعمل على خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين مقاومة الأنسولين، ولكن قد يسبب لك تغيير بجينات المخ!، نقلًا عن "timesofindia".

استهلاك زيت فول الصويا لا يؤدي فقط إلى السمنة ومرض السكري، ولكن وضحت الأبحاث أنه يؤثر على المخ، ويؤدي إلى الإصابة بحالات عصبية، مثل التوحد ومرض الزهايمر والغضب والاكتئاب، وذلك وفقًا للباحثين من جامعة كاليفورنيا. فمن خلال دراسة أجريت على الفئران، كشفنت النتائج أن زيت فول الصويا لديه تأثير على الغدة النخامية،