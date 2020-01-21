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دراسة: زيت فول الصويا يؤدي إلى تغيرات جينية في المخ

تحرير:إسراء سليمان ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٠ م
زيت فول الصويا
زيت فول الصويا
ما زالت الزيوت الحيوية تحتل مكانة كبيرة من حيث الفوائد الصحية والعلاجية وعالم التجميل، فزيت جوز الهند يساعد في الحفاظ على بشرة نضرة خالية من الحبوب، كما أن زيت اللوز يتميز بمكانة كبيرة في التخلص من الهالات السوداء، وبالنسبة للطهي فزيت الزيتون يحتل مكانة كبيرة، لأنه خالي من الدهون الثلاثية، ويحافظ على صحة الجسم، وليس ذلك فقط بل زيت الصويا أيضًا يعمل على خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين مقاومة الأنسولين، ولكن قد يسبب لك تغيير بجينات المخ!، نقلًا عن "timesofindia".
استهلاك زيت فول الصويا لا يؤدي فقط إلى السمنة ومرض السكري، ولكن وضحت الأبحاث أنه يؤثر على المخ، ويؤدي إلى الإصابة بحالات عصبية، مثل التوحد ومرض الزهايمر والغضب والاكتئاب، وذلك وفقًا للباحثين من جامعة كاليفورنيا. فمن خلال دراسة أجريت على الفئران، كشفنت النتائج أن زيت فول الصويا لديه تأثير على الغدة النخامية،
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السكر-للتخلص-من-السموم

لفقدان الوزن.. اجعل 2020 عامًا صحي لتقليل السكر

نحتاج إلى كميات محددة من السكريات، للحصول على الطاقة لإنجاز مزيد من الأعمال اليومية، في هذه الحالة يجب الحصول على السكر من مصادر طبيعية، خالية من الآثار الجانبية، على الجانب الآخر، مع بداية شهر الشتاء نحتاج لتناول طعام صحي لتدفئة أجسامنا، بعض الأشخاص يميلون لتناول السكريات المضافة مثل المشروبات الغازية والكيك والكوكيز والحلويات المصنعة، جميعها يتبعها أمراض صحية، تصل إلى مرض السكري من النوعين، لذا يحاول الخبراء جعل 2020 بداية لتقليل استهلاك السكر، نقلًا عن "timesofindia".
عصير البرتقال

بسبب التوتر.. لماذا يشتهي الجسم عصير البرتقال؟

يتحول هوس بعض الأطعمة إلى رغبة ملحة لابد من تلبيتها، للشعور بالسعادة والوصول إلى معدلات عالية من الشبع، ولكن هل تعرف أن الجسم يطلب أنواعًا محددة من الأطعمة والمشروبات، تقول بعض الدراسات والأبحاث إن عصير البرتقال من المشروبات المهمة التي تجد نفسك دائمًا ترغب في تناولها، وذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها أنه يحتوي على معدلات منخفضة من الجلوكوز، أو ربما زيادة التوتر والضغط، مما يؤدي إلى الحاجة للشعور بالاسترخاء من خلال تناول عصائر طازجة، نقلا عن "boldsky".
رقائق الشيبسي

دراسة: الشيبسي يضر بصحة المرأة الحامل

تحتاج المرأة الحامل إلى رعاية خاصة، بداية من اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة، إلى الحفاظ على صحة الجنين، لذا ينصح باستهلاك الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، إضافة إلى استهلاك أطعمة غنية بحمض الفوليك، مع الابتعاد عن الوجبات السريعة، التي ينتج عنها أمراض وعيوب خلقية للجنين، وآخر ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث، أن استهلاك الشيبسي يؤدي إلى العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والالتهابات، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
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عسل-النحل

تناول الماء الدافئ مع العسل يحسن من الدورة الدموية

العسل من أكثر المكونات الصحية التي يمكن إدراجها في أي نظام غذائي، كما يستخدم كعلاج طبيعي للبشرة، حيث يعمل على مكافحة حب الشباب، لأنه يعمل كمطهر طبيعي، ويمنح البشرة الترطيب المرجو، إضافة إلى أنه يعالج جفاف البشرة، وخاصة في ليالي الشتاء الباردة، وليس ذلك فقط بل يحمي من التجاعيد وخطوط الوجه، التي تظهر عند التقدم بالعمر، لذا هل يعتبر الماء بالعسل صحيا؟ بالفعل يمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كالمساعدة في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
الحلويات

دراسة: النساء الأكثر تناول للسكريات عن الرجال

يحتاج الجسم كمية محدودة من السكريات، لذا ينصح خبراء التغذية بالحصول عليها من الفواكه، أو الأطعمة الصحية مثل التمر، وذلك لأن السكريات المضافة ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية، مثل زيادة الوزن، وعند الإفراط في الاستهلاك، يصل الأمر إلى مشكلات قلبية والإصابة بمرض السكري، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استهلاك النساء من السكر أكثر من الرجال، ربما لأن السكريات تعزز من الحالة المزاجية للنساء، خاصة عند تقلب الهرمونات، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
-فيتامين B12

للحصول على فيتامين B12.. تناول البيض والموتزاريلا

جسم الإنسان بحاجة دائمة إلى العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، على سبيل المثال يعمل البروتين على بناء العضلات بشكل صحي، وفيتامين C مضاد قوي لنزلات البرد والأنفلونزا، كما أن الحديد يلعب دورا هاما في الحفاظ على معدلات الدم، وعند حدوث أي نقص يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأنيميا، ومن أهم الفيتامينات التي يجب أن تتناول أطعمة غنية بها فيتامين B12، حيث يمنحك أظافر صحية ويعمل كمضاد قوي من الالتهابات، وتقوية المناعة، وذلك حسب تقرير نشره الموقع الهندي "timesofindia".
السكر-للتخلص-من-السموم

لفقدان الوزن.. اجعل 2020 عامًا صحي لتقليل السكر

نحتاج إلى كميات محددة من السكريات، للحصول على الطاقة لإنجاز مزيد من الأعمال اليومية، في هذه الحالة يجب الحصول على السكر من مصادر طبيعية، خالية من الآثار الجانبية، على الجانب الآخر، مع بداية شهر الشتاء نحتاج لتناول طعام صحي لتدفئة أجسامنا، بعض الأشخاص يميلون لتناول السكريات المضافة مثل المشروبات الغازية والكيك والكوكيز والحلويات المصنعة، جميعها يتبعها أمراض صحية، تصل إلى مرض السكري من النوعين، لذا يحاول الخبراء جعل 2020 بداية لتقليل استهلاك السكر، نقلًا عن "timesofindia".
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