«المرأة ذات الوزن المرح».. ديوان جديد للشاعرة رانية خلاف بمعرض الكتاب
تحرير:التحرير
٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م
الشاعر رانية خلاف
صدر هذا الأسبوع عن دار أزمنة بعمان الأردن ديوان المرأة ذات الوزن المرح للشاعرة رانية خلاف.
كتبت قصائد الديوان ما بين عامي 2015 و 2019 وتشكل تجربة خاصة في الكتابة الإيروتيكية من مدخل التصوف. يعد الديوان جزءا مكملا لديوان خرائط اللذة للشاعرة الذي صدر عن دار آفاق في القاهرة عام 2015.
المرأة ذات الوزن المرح تحتفي ليس فقط بالإيروتيك ولكن أيضا بالفن التشكيلي حيث كتبت عددا من القصائد بتفاعل عفوي مع لوحات للفنان التشكيلي حسام صقر، الذي أهدى الديوان لوحة الغلاف، وتشكيل حر من السيراميك للخزاف خالد سراج.
يقول الناقد وليد الخشاب، أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك، كندا، خرائط اللذة لرانية خلاف ديوان خليق أن تبتهج به القلوب، وقد ترتعد منه فرائص البعض – لا لأنه ديوان صادم – بل لأنه يجمع في تناوله للإيروسية بين كلاسيكية راسخة، وجدة لا أعرف لها سابقة في شعرنا العربي المعاصر.تتتبع القصائد أشكالاً متنوعة
يقول الناقد وليد الخشاب، أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك، كندا، خرائط اللذة لرانية خلاف ديوان خليق أن تبتهج به القلوب، وقد ترتعد منه فرائص البعض – لا لأنه ديوان صادم – بل لأنه يجمع في تناوله للإيروسية بين كلاسيكية راسخة، وجدة لا أعرف لها سابقة في شعرنا العربي المعاصر.
تتتبع القصائد أشكالاً متنوعة للإيروسية ولا يتوقف عند الحب والتلامس الجسدي في موقف العشق وحده، طارحاً بذلك الإيروسية والشغف الجسدي بمفهومهما الواسع، حيث تتبدى الإيروسية في إعادة شحنها لوظيفة اللغة السحرية.
وفي دراسة له عن الديوان صدر في كتاب حواس الأنوثة عن دار المؤلف في لبنان عام 2016 قال الناقد الأدبي عبد الله السمطي إن خرائط اللذة وهو يستنفر المفردات الإيروسية لا يبدي هذا الشغف بالاستمرار في وصف هذه العلاقات أو الاسترسال في بيان جموحها المادي، ولكنه يتجاوز إلى تجريد وتكثيف تلك المشاهد الحميمة ليدخل إلى لذة الصورة ولذة التكثيف، يستثمر الحالة الدلالية للألوان ويعيد تلقيها ببذخ مجازي.
وفي كلمات موجزة يقول الناشر إلياس فركوح الروائي الأردني المعروف عن المرأة ذات الوزن المرح: ثمة فضاء أو مناخ يكاد يكون واحدا، تولدت النصوص داخله في اللحظة التي عمل على استدعائه وإنضاجها والتفاصيل فيها؛ فبدت كأنها تنويعات لحالات متقاربة ومتكاملة ومقاطعة أحيانا مبعثها التحديق الحسي والحفر الواعي والتعمير المدروس عند كتابة كل نص/حالة.
يتوفر الديوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية لدى داري سنابل والمرايا.