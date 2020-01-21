«المرأة ذات الوزن المرح».. ديوان جديد للشاعرة رانية خلاف بمعرض الكتاب

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م

الشاعر رانية خلاف

صدر هذا الأسبوع عن دار أزمنة بعمان الأردن ديوان المرأة ذات الوزن المرح للشاعرة رانية خلاف. كتبت قصائد الديوان ما بين عامي 2015 و 2019 وتشكل تجربة خاصة في الكتابة الإيروتيكية من مدخل التصوف. يعد الديوان جزءا مكملا لديوان خرائط اللذة للشاعرة الذي صدر عن دار آفاق في القاهرة عام 2015. المرأة ذات الوزن المرح تحتفي ليس فقط بالإيروتيك ولكن أيضا بالفن التشكيلي حيث كتبت عددا من القصائد بتفاعل عفوي مع لوحات للفنان التشكيلي حسام صقر، الذي أهدى الديوان لوحة الغلاف، وتشكيل حر من السيراميك للخزاف خالد سراج.

يقول الناقد وليد الخشاب، أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك، كندا، خرائط اللذة لرانية خلاف ديوان خليق أن تبتهج به القلوب، وقد ترتعد منه فرائص البعض – لا لأنه ديوان صادم – بل لأنه يجمع في تناوله للإيروسية بين كلاسيكية راسخة، وجدة لا أعرف لها سابقة في شعرنا العربي المعاصر.تتتبع القصائد أشكالاً متنوعة