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«المرأة ذات الوزن المرح».. ديوان جديد للشاعرة رانية خلاف بمعرض الكتاب

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م
الشاعر رانية خلاف
الشاعر رانية خلاف
صدر هذا الأسبوع عن دار أزمنة بعمان الأردن ديوان المرأة ذات الوزن المرح للشاعرة رانية خلاف. كتبت قصائد الديوان ما بين عامي 2015 و 2019 وتشكل تجربة خاصة في الكتابة الإيروتيكية من مدخل التصوف. يعد الديوان جزءا مكملا لديوان خرائط اللذة للشاعرة الذي صدر عن دار آفاق في القاهرة عام 2015. المرأة ذات الوزن المرح تحتفي ليس فقط بالإيروتيك ولكن أيضا بالفن التشكيلي حيث كتبت عددا من القصائد بتفاعل عفوي مع لوحات للفنان التشكيلي حسام صقر، الذي أهدى الديوان لوحة الغلاف، وتشكيل حر من السيراميك للخزاف خالد سراج.
يقول الناقد وليد الخشاب، أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك، كندا، خرائط اللذة لرانية خلاف ديوان خليق أن تبتهج به القلوب، وقد ترتعد منه فرائص البعض – لا لأنه ديوان صادم – بل لأنه يجمع في تناوله للإيروسية بين كلاسيكية راسخة، وجدة لا أعرف لها سابقة في شعرنا العربي المعاصر.تتتبع القصائد أشكالاً متنوعة
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34 دولة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن 34 دولة حتى الآن أكدت مشاركتها في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامتها في الفترة من 22 يناير وحتي 4 فبراير المقبلين، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن دولة السنغال تحل ضيف شرف الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، وأن سعر تذكرة دخول المعرض هذا العام سيكون 5 جنيهات.
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«ما الهرم».. أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب

أصدرت الهيئة العامة للكتاب، اليوم الثلاثاء، كتابًا جديدًا بعنوان "ما الهرم" للمهندس المعماري أحمد إبراهيم حلمي. وذكرت الهيئة في بيان، أن الكتاب يقدم مفهوما تعريفيا مبسطا للمبنى الهرمي، وهو لا يمثل دراسة أثرية ولا تاريخية في علم المصريات، لكنه مقدم لجمهور المهتمين بالفن والعمارة وسائر المثقفين، ويمكن للدارسين في علم المصريات الاستفادة منه بالإطلاع على نتائجه المعمارية التي تزيح بعض الغموض عن مفهوم وحقيقة الهرم "ذلك المنشأ المعماري القديم".
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الأربعاء.. حفل توزيع جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بعد غد الأربعاء، حفلاً لتوزيع جوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها، كما يشهد الحفل أداء القسم للأعضاء الجدد. وذكرت النقابة، في بيان اليوم الإثنين، أن الجوائز تشمل جائزة التميز "وقيمة كل منها 10000 جنيه" وفاز "بجائزة التميز- فرع شعر العامية" فؤاد حجاج، كما فاز "بجائزة التميز- فرع شعر الفصحى" أحمد عبد الحفيظ شحاتة، وذهبت "جائزة التميز- فرع الرواية" إلى فتحي إمبابى، كما حصل عليها خيرى حداد، وفى النقد الأدبي الدكتور عونى عبد الرؤوف، وعلم اللغة فاز بها الدكتور مراد عبد الرحمن مبروك.
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34 دولة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن 34 دولة حتى الآن أكدت مشاركتها في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامتها في الفترة من 22 يناير وحتي 4 فبراير المقبلين، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن دولة السنغال تحل ضيف شرف الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، وأن سعر تذكرة دخول المعرض هذا العام سيكون 5 جنيهات.
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