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ترامب: محادثات اتفاق التجارة مع الصين ستبدأ قريبًا

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٢ م
ترامب
ترامب
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق التجاري المبرم مع الصين، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين لم تكن في حال أفضل مما هي عليه الآن. ونقلت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية عن ترامب خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020، الذي يعقد في الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري، بمدينة دافوس السويسرية - قوله "إن علاقتنا مع الصين لم تكن يومًا أفضل حالًا مما هي عليه اليوم، وعلاقتي الشخصية بالرئيس الصيني ممتازة".
كما أكد أن المرحلة الأولى من الاتفاق تمثل نموذجًا جديدًا للتجارة في القرن الواحد والعشرين، موضحًا أن الاتفاق من شأنه أن يحل العديد من المشكلات القائمة مع الجانب الصيني منذ فترة طويلة، وأضاف أن المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع الصين ستبدأ قريبًا.ووقعت الولايات المتحدة والصين، في الـ15
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بطالة

الأمم المتحدة: نصف مليار شخص يعانون من الأجور غير الكافية

ذكرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها اليوم أن الأجور غير الكافية تؤثر على ما يقرب من نصف مليار شخص، وأن هناك توقعات بإرتفاع نسبة البطالة في 2020. جاء ذلك في تقرير جديد حول العمالة والإتجاهات الاجتماعية في العالم لعام 2020، الذي أشار أيضاً إلى أن هناك 267 مليون شاب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب. وعقب المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، على تلك النتائج بقوله إنه:"بالنسبة لملايين الأشخاص العاديين، من الصعب بشكل متزايد بناء حياة أفضل من خلال العمل. إن عدم المساواة والاستثناءات الكبيرة المرتبطة بالعمل تمنعهم من العثور على عمل لائق ومستقبل أفضل. هذا اكتشاف خطير للغاية وله آثار عميقة ومقلقة على التماسك الاجتماعي".
البيت-الأبيض

واشنطن تدرس خططا لإضافة 7 دول لقائمة حظر الدخول لأمريكا

تدرس الإدارة الأمريكية خططا لتجديد قائمة الدول التي يحظر استقبال مهاجرين منها إلى الولايات المتحدة والتوسع فيها لتشمل فرض قيود على الهجرة من سبع دول إضافية. وكشفت مصادر، اليوم الإثنين، أنه خلافا للقيود المفروضة حاليا، فإن القواعد الجديدة قد تفرض حدا معينا على أعداد التأشيرات الممنوحة للمهاجرين من هذه الدول السبع الإضافية بما يضع حظرا جزئيا على الهجرة منها. وأشارت المصادر إلى أن هذه القيود ليست متماثلة بين الدول السبع، وأن المقترح يقيد إصدار أنواع معينة من تأشيرات الهجرة لإحدى هذه الدول وأنواع أخرى لغيرها.
مصنع بوينج

«بوينج»: اكتشاف عطل جديد في برنامج طائرات «737 ماكس»

أعلنت مجموعة "بوينج" للطيران، اكتشاف عطل جديد فى برنامج طائراتها من طراز "737 ماكس" الممنوعة من التحليق، معربة عن أملها فى حل المسألة قريبا لتجنب تأخر عودة الطائرة إلى الخدمة، وأفادت الشركة، فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم السبت، بأنها تجرى عمليات التحديث اللازمة، وأنها تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية على الأمر. وفى هذا الصدد، أوضح مصدر فى شركة "بوينج" أنه تم اكتشاف المشكلة الجديدة خلال مراجعة تقنية الأسبوع الماضي، واصفا الخلل بأنه "بسيط"، معربا عن أمله فى حل المسألة وعودة الطائرة إلى الخدمة.
ترامب (1)

نيويورك تايمز: تناقضات بين ترامب وجيشه حول ضحايا الهجوم الإيراني

سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الضوء على تناقض إعلان الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة عالجت 11 من جنودها من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية، مع تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم إصابة أي أمريكي بأذى في الهجوم الإيراني. وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن هجوم إيران يوم 8 يناير على قواعد بالقرب من بغداد وإربيل بالعراق كان انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية بطائرة بدون طيار بأمر من ترامب.
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ترامب مع رئيس الصين

صفقة أمريكا والصين قد تضر الصادرات الكورية الجنوبية

قالت رابطة كوريا الجنوبية للتجارة الدولية إن الاتفاقية التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين من المتوقع أن تحسن من الموقف العام للأعمال التجارية حول العالم، لكنها في الوقت نفسه ستؤثر على صادرات كوريا الجنوبية من السلع المصنعة. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، عن تقرير رابطة كوريا الجنوبية للتجارة الدولية بموجب الاتفاقية، قوله " إن الصين ستستورد سلعًا مصنعة من الولايات المتحدة أكثر مما تستورد من كوريا الجنوبية لمدة عامين، وينبغي على كوريا الجنوبية أن تراقب عن كثب تأثير الصفقة على الصناعات المحلية".
براين-هوك

واشنطن: أضعفنا النظام الإيراني بصورة دراماتيكية

قال المبعوث الأمريكى إلى إيران براين هوك، إن واشنطن أضعفت النظام الإيرانى والموالين له بصورة دراماتيكية. وأضاف هوك، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الاحتجاجات فى إيران والضغوط والعقوبات التى تمارسها واشنطن على طهران يمكنها إضعاف النظام الإيراني، كما يمكنها أن تدفع المرشد الأعلى على خامنئى إلى تغيير سياسته فى البلاد.
ترامب مع رئيس الصين

ترامب: توقيع اتفاق التجارة الأوّلي مع الصين في 15 يناير المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيوقّع الاتفاق التجاري المبدئي الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي مع الحكومة الصينية، في منتصف يناير المقبل في البيت الأبيض بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الصين. وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصير "تويتر": "سأوقّع على اتفاق المرحلة الأولى التجاري الكبير والشامل للغاية مع الصين في 15 يناير، سيُجرى الاحتفال في البيت الأبيض، سيحضر ممثلون رفيعو المستوى عن الصين، في تاريخ لاحق سأذهب إلى بكين حيث ستبدأ محادثات المرحلة الثانية" من اتفاق التجارة بين البلدين".
ترامب (1)

ترامب وأوباما يتشاركان لقب «أكثر شخص إثارة لإعجاب الأمريكيين»

حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسلفه باراك أوباما، على لقب "أكثر رجل إثارة لإعجاب الأمريكيين" في عام 2019، وفقا للاستفتاء السنوي لمؤسسة "جالوب" الإحصائية الأمريكية، والذي أُعلِنَت نتائجه، اليوم الإثنين.? واختار 18 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، الرئيس الأمريكي الحالي عند سؤالهم عن أكثر شخص حيّ يثير إعجابهم "في أي مكان بالعالم"، بينما اختار 18 بالمئة آخرين الرئيس السابق باراك أوباما، حسب ما أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، والتي أشارت إلى أن تلك هي المرة الأولى التي يعتلي فيها ترامب صدارة القائمة، فيما مثّلت المرة الـ12 بالنسبة لأوباما.?
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