ترامب: محادثات اتفاق التجارة مع الصين ستبدأ قريبًا

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٢ م

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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق التجاري المبرم مع الصين، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين لم تكن في حال أفضل مما هي عليه الآن. ونقلت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية عن ترامب خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020، الذي يعقد في الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري، بمدينة دافوس السويسرية - قوله "إن علاقتنا مع الصين لم تكن يومًا أفضل حالًا مما هي عليه اليوم، وعلاقتي الشخصية بالرئيس الصيني ممتازة".

كما أكد أن المرحلة الأولى من الاتفاق تمثل نموذجًا جديدًا للتجارة في القرن الواحد والعشرين، موضحًا أن الاتفاق من شأنه أن يحل العديد من المشكلات القائمة مع الجانب الصيني منذ فترة طويلة، وأضاف أن المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع الصين ستبدأ قريبًا.ووقعت الولايات المتحدة والصين، في الـ15