السعودية تؤكد دعمها لمؤتمر نزع السلاح لتعزيز الأمن الدولي

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٦ م

الملك سلمان

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، دعمها المستمر لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح وجهوده البناءة الساعية لاعتماد برنامج عمل شامل ومتوازن. جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأعرب الواصل عن أمله في نجاح دورة 2020 في استعادة الدور الفعال للمؤتمر واضطلاعه بدوره الذي طالما كان محورياً في التفاوض على المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح.

وأوضح أن ما يعانيه مؤتمر نزع السلاح من حالة جمود امتدت لأكثر من عقدين من الزمان يحتّم على الجميع مراجعة أسباب تعثر المؤتمر ودراستها بتأن وإبداء حسن النوايا وتجنب المواقف الأحادية التي تُقوّض من فرص تحقيق الأمن الجماعي، وأن تُظهر جميع الدول المرونة اللازمة والإرادة السياسية المطلوبة لإعادة إطلاق المؤتمر