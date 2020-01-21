رياضة

عمره 75 عاما.. اتحاد الكرة يعلن قيد أكبر لاعب محترف في العالم

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية. وقام اتحاد الكرة، بقيد عز الدين بهادر الذي يبلغ من العمر 75 عاما، والذي قام بالتوقيع اليوم لنادي "6 أكتوبر"، وهو أحد أندية القسم الثالث.
ويستعد عز الدين بهادر لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، مع بدء مشاركاته مع ناديه الجديد في المباريات التي دعى لها مندوبو الموسوعة.
وكان وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، قد استقبل في مكتبه اليوم، اللاعب ومسئولي نادي "6 أكتوبر"، لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.
كأس-العالم (2)

مصر في مجموعة قوية بتصفيات كأس العالم 2022

وقع المنتخب المصري في المجموعة السادسة من تصفيات قرعة كأس العالم والتي تضم كلا من مصر (كتصنيف أول) والجابون (كتصنيف ثاني)، وليبيا (كتصنيف ثالث) وأنجولا (كتصنيف رابع). وأقيم حفل قرعة تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، اليوم، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة. ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمين على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.
بطولة افريقا

صدامات عربية في تصفيات كأس العالم 2022

أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس العالم، والتي أجريت في القاهرة، عن وقوع منتخب الفراعنة، في المجموعة السادسة، بجانب كلًأ من ليبيا، أنجولا، الجابون، وأقيمت القرعة بمشاركة 40 منتخبا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا، ووقع المنتخب المصري، في التصنيف الأول، الذي ضم 4 تصنيفات، حيث سيتأهل المتصدر فقط إلى الدور الختامي من التصفيات. وسيقام الدور الختامي بنظام مباراتي الذهاب والعودة بعد إجراء قرعة لتحديد أطراف المواجهات الخمس، والتي سيتأهل المنتصرون منهم إلى المونديال.
وليد-أزارو

وليد أزارو على بعد خطوة من الإتفاق السعودي

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن الساعات الأخيرة، شهدت تطورات وتقدم ايجابي كبير، في انتقال المهاجم المغربي، وليد ازارو لاعب الفريق الأحمر، إلى نادي الأتفاق السعودي، بعد التوصل إلى اتفاق ثلاثي يرضي جميع الأطراف. وقال المصدر أن وليد أزارو اقترب بشدة من الإتفاق السعودي وأن المفاوضات في مرحلة الرتوش الأخيرة، ومن المتوقع الإعلان عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة. وكانت صحيفة الرياضية السعودية، قد كشفت عن وجود تغييرات في المفاوضات تسببت في إيقاف مفاوضات رحيل وليد أزارو إلى الدوري السعودي وتحديدًا لفريق الاتفاق.
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الزناتي - أحمد عبد الله - محمد فضل

فضل يتحدث عن اعتذار جلال وتطورات تطبيق الـ(VAR)

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن كواليس جديدة بشأن ملف تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الذي يقوده حاليا حسام البدري، وذلك حسبما أفاد في حوار مطول لقناة On Sport. وقال عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة: "إيهاب جلال اعتذر في اللحظات الأخيرة عن عدم تدريب منتخب مصر بعد أن اتفق مع الاتحاد على كل التفاصيل". وأضاف محمد فضل: "لقد كان المرشح الأول ولكنه اعتذر دون مقدمات ولم يبلغني بذلك رغم أنني كنت من يفاوضه، وبعد رفض جلال، عدنا للتحليل الكامل الذي عقدناه لكل المدربين وتم اختيار حسام البدري".
محمد صلاح

ممدوح عباس يعلق على سخرية صلاح من اتحاد الكرة

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي. وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أكن أود أن أقرأ هذه التغريدة من محمد صلاح، والتي نشرت على حسابه الشخصي، فالسخرية من اتحاد الكرة المصري السابق رغم خلافي الكبير معهم ليست واجبة، بل أكاد أؤكد أنك خسرت كثيرًا من حب وتعاطف الجماهير المصرية.. صلاح، أرجو رجاء حارًّا أن تعود صلاح بتاع زمان وليس صلاح الحالي. ونشبت خلافات بين صلاح واتحاد الكرة خلال الفترة التي كان يتولى فيها المهندس هاني أبوريدة رئاسة الاتحاد.
كهربا

الزمالك يشكو كهربا للجبلاية ويتهمه بالهروب

علم «التحرير»، اليوم الأربعاء، أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميًا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلى الجديد، يتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم القلعة البيضاء، إلى جانب التعاقد مع المارد الأحمر، كما تضمن الخطاب المرسل من أبناء ميت عقبة ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال وقانونية تعاقده مع نادي القرن الإفريقي. وكان قد أنهى مسؤولو النادي الأهلي، أزمة قيد محمود عبد المنعم "كهربا"، أحدث صفقات الفريق الشتوية، بعد أن تلقى الأحمر بطاقته الدولية من ناديه السابق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: ما مدى شرعية وجود اللجنة الخماسية ؟

تساءل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مدى شرعية اللجنة الخماسية، التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد داخل النادي بميت عقبة، مع عدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب لمناقشة اللائحة الحالية. وبدأ مرتضى منصور، حديثه، قائلًا: "ما هي الجمعية الشرعية لوجود اللجنة الخماسية باتحاد الكرة؟ أريد إجابة.. كل الحاضرين من أندية ومراكز شباب أتوا بأصوات وجمعية عمومية.. لكن من أنتم؟ من أتى بكم؟ الجمعية العمومية أشخاص محترمين وحتى الأندية الصغيرة".
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