عمره 75 عاما.. اتحاد الكرة يعلن قيد أكبر لاعب محترف في العالم

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م

اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية. وقام اتحاد الكرة، بقيد عز الدين بهادر الذي يبلغ من العمر 75 عاما، والذي قام بالتوقيع اليوم لنادي "6 أكتوبر"، وهو أحد أندية القسم الثالث.

ويستعد عز الدين بهادر لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، مع بدء مشاركاته مع ناديه الجديد في المباريات التي دعى لها مندوبو الموسوعة.

وكان وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، قد استقبل في مكتبه اليوم، اللاعب ومسئولي نادي "6 أكتوبر"، لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.

