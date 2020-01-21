823 مليون جنيه تكلفة 8 مشروعات في المنيا

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥ م

مشروعات بالمنيا

قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إن الدولة أنفقت الكثير من المليارات على إنشاء عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، والتي سيتم افتتاح عدد كبير منها خلال العام الجاري، موضحا أنه سيتم تطوير وإنشاء 3 مستشفيات و5 مراكز للطفولة والأمومة ومركز الأورام، بتكلفة تقدر بنحو 823 مليون جنيه. وأشاد المحافظ، خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة المنيا، بالدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة، وما تقدمه من رؤى متميزة في مجالات البحث العلمي وخدمة وبناء المجتمع وإمداد سوق العمل بكوادر مؤهلة، ترتقي بالمجتمع ثقافياً وعلمياً وسلوكياً وتنمويا.

وأوضح أن الجامعة هي بيت الخبرة الذي يقدم المشورة المتخصصة في مختلف المجالات، وأن المحافظة لن تتردد في الاستعانة بالخبرات الجامعية في كافة التخصصات لتطوير الأداء بشكل منظم، ودعم كافة الخطط التنموية على أرض المنيا.من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، استمرار الجامعة في تقديم كافة الخبرات العلمية لخدمة