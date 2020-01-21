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823 مليون جنيه تكلفة 8 مشروعات في المنيا

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥ م
مشروعات بالمنيا
مشروعات بالمنيا
قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إن الدولة أنفقت الكثير من المليارات على إنشاء عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، والتي سيتم افتتاح عدد كبير منها خلال العام الجاري، موضحا أنه سيتم تطوير وإنشاء 3 مستشفيات و5 مراكز للطفولة والأمومة ومركز الأورام، بتكلفة تقدر بنحو 823 مليون جنيه. وأشاد المحافظ، خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة المنيا، بالدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة، وما تقدمه من رؤى متميزة في مجالات البحث العلمي وخدمة وبناء المجتمع وإمداد سوق العمل بكوادر مؤهلة، ترتقي بالمجتمع ثقافياً وعلمياً وسلوكياً وتنمويا.
وأوضح أن الجامعة هي بيت الخبرة الذي يقدم المشورة المتخصصة في مختلف المجالات، وأن المحافظة لن تتردد في الاستعانة بالخبرات الجامعية في كافة التخصصات لتطوير الأداء بشكل منظم، ودعم كافة الخطط التنموية على أرض المنيا.من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، استمرار الجامعة في تقديم كافة الخبرات العلمية لخدمة
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رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يعلن رسميا إجازة 25 يناير للعاملين بالدولة

أنهى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الجدل بشأن إجازة يوم 25 يناير للعاملين بالدولة. وقال يونس عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "للعلم؛ الأحد مش إجازة، السبت بس".
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سفير سنغافورة: السياحة المصرية عادت في 2020.. ونسعى لتحلية مياه البحر

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، سفير سنغافورة بمصر، دومنيك جوه كوان سويي، بمقر مكتبه بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات. ورحب المحافظ بسفير سنغافورة علي أرض الإسكندرية مؤكدا أن سنغافورة من الدول الصديقة لمصر التى تربطهما معًا علاقات قوية منذ عام 1966، مؤكدًا على ذلك بزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى سنغافورة لتدعيم و توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.
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وزيرة التخطيط: مصر بوابة الاستثمار للقارة الإفريقية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تعد بوابة الاستثمار للقارة الإفريقية، في إشارة إلى المنطقة الحرة لقناة السويس التي تعد أحد المناطق اللوجيستية للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا، فضلا عن طريق القاهرة "كيب تاون" الذي سيقلل الوقت لنقل البضائع. وقالت السعيد في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، على هامش مشاركتها في القمة البريطانية الافريقية للاستثمار بلندن - إن: "مصر شهدت حجما كبيرا من الفعاليات الافريقية خلال فترة رئاستها للاتحاد الافريقي، التي ساهمت في الاستثمار بإفريقيا، وستستمر مساهمتها عقب انتهاء رئاستها للاتحاد، مشيرة إلي المشروعات المتعددة التي ينفذها القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية الأفريقية.
محمود-شعراوي

وزير التنمية المحلية: قيمة فاتورة القمامة تتراوح من 4 إلى 30 جنيهًا

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى الإعداد لوضع آلية لجمع فواتير القمامة من المواطنين بدءا من يونيو أو يوليو المقبل، بعد إعلان وزارة الكهرباء رفع قيمة القمامة من فواتير الكهرباء. وأوضح شعراوى، أن قانون النظافة الجديد وضع قيم للفواتير تتراوح من 4 جنيهات وحتى 30 جنيه فقط، مؤكدا أن الرئيس شدد على مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، مؤكدًا أنه يجرى وضع آلية للجمع، قائلا: "ندرس إمكانية قيام الوزارة من خلال المحافظات لجمع الفواتير أو شركات النظافة".
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هالة زايد عن حادث طبيبات المنيا: ليست ولاية وزارة الصحة

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها اليوم الأحد، بمحافظة الأقصر، على حادث طبيبات المنيا، الذي راح ضحيته 3 طبيبات، وإصابة 15 أخرين، قائلة إن هناك مراكز تدريب عالية بتكنولوجيا متقدمة، تضطرنا للسفر إليها من أجل اكتساب الخبرات، لافته إلى أن حوادث الطرق ليست ولاية وزارة الصحة والسكان، وما حدث للأطباء قضاء وقدر، مشيرة إلى أن الأطباء الذين توفوا في حادث المنيا شهداء عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا على سفر كي يخدموا بلدهم، فنحتسبهم شهداء عند الله.
الحيوانات النافقة تملىء الترع ومصارف الري بقري سوهاج-2

بتمويل إيطالي.. 2 مليون يورو لتطوير ترعة حافظ الشرقية بالمنيا

قال أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المنيا، إن وفد برنامج الاتحاد الأوروبي قام بجولة تفقدية لترعة "حافظ الشرقية" لاستكمال أعمال التطوير وإعادة التأهيل بتمويل إيطالى قدره مليونين و118 ألفا و502 يورو. وأوضح السكرتير المساعد في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم اختيار 3 ترع من محافظة المنيا للتطوير وهى (ترعة الدسوت بالمنيا، ترعة آبا الوقف بمغاغة، ترعة حافظ الشرقية) من قبل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج المنحة الايطالية لتطوير فروعها ومساقيها، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مياه الري والحد من المخلفات الزراعية.
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