823 مليون جنيه تكلفة 8 مشروعات في المنيا
تحرير:التحرير
٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥ م
مشروعات بالمنيا
قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إن الدولة أنفقت الكثير من المليارات على إنشاء عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، والتي سيتم افتتاح عدد كبير منها خلال العام الجاري، موضحا أنه سيتم تطوير وإنشاء 3 مستشفيات و5 مراكز للطفولة والأمومة ومركز الأورام، بتكلفة تقدر بنحو 823 مليون جنيه.
وأشاد المحافظ، خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة المنيا، بالدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة، وما تقدمه من رؤى متميزة في مجالات البحث العلمي وخدمة وبناء المجتمع وإمداد سوق العمل بكوادر مؤهلة، ترتقي بالمجتمع ثقافياً وعلمياً وسلوكياً وتنمويا.
وأوضح أن الجامعة هي بيت الخبرة الذي يقدم المشورة المتخصصة في مختلف المجالات، وأن المحافظة لن تتردد في الاستعانة بالخبرات الجامعية في كافة التخصصات لتطوير الأداء بشكل منظم، ودعم كافة الخطط التنموية على أرض المنيا.من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، استمرار الجامعة في تقديم كافة الخبرات العلمية لخدمة
وأوضح أن الجامعة هي بيت الخبرة الذي يقدم المشورة المتخصصة في مختلف المجالات، وأن المحافظة لن تتردد في الاستعانة بالخبرات الجامعية في كافة التخصصات لتطوير الأداء بشكل منظم، ودعم كافة الخطط التنموية على أرض المنيا.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، استمرار الجامعة في تقديم كافة الخبرات العلمية لخدمة أبناء المحافظة، لافتا إلى أن الجامعة تضم 20 كلية تضم العديد من الكفاءات والخبرات العلمية التي تساهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى المحافظة.
وأشاد بجهود المحافظ منذ توليه منصبه وبجولاته الميدانية على مستوى مراكز المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات العامة ومتابعة المشروعات الإنتاجية والاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين وسرعة البت في حلها.