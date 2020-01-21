على مساحة 4 قراريط.. العثور على 500 شجرة بانجو في الأقصر
تحرير:التحرير
٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م
شجر بانجو
عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، على مزرعة بداخلها أكثر من 500 شجرة بانجو بمنطقة الشيخ مسكين بمدينة إسنا جنوب المحافظة على مساحة حوالي 4 قراريط مزروعة بالمخالفة للقانون، وتم تحديد هوية أصحاب قطعة الأرض والمسؤولين عن تلك الزراعة للمخدرات.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لموقع المزرعة لإعدام كميات أشجار البانجو برفقة رجال النيابة العامة لمعاينة الموقع.
تلقى العقيد إيهاب عبد العظيم، مأمور مركز شرطة إسنا، إخطارا يفيد بعثور الأهالي على منطقة زراعية خلف محطة مياه الشيخ مسكين بمنطقة جبلية بالمدينة، بداخلها كميات من أشجار البانجو، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم لموقع المزرعة، وذلك بقيادة كل من اللواء طارق داوود مساعد الفرقة لمباحث الجنوب، والعقيد
تلقى العقيد إيهاب عبد العظيم، مأمور مركز شرطة إسنا، إخطارا يفيد بعثور الأهالي على منطقة زراعية خلف محطة مياه الشيخ مسكين بمنطقة جبلية بالمدينة، بداخلها كميات من أشجار البانجو، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم لموقع المزرعة، وذلك بقيادة كل من اللواء طارق داوود مساعد الفرقة لمباحث الجنوب، والعقيد أحمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا، وفريق من رجال النيابة العامة، وقوة من ضباط وأمناء ورجال مباحث قسم شرطة إسنا.
بالفحص والمعاينة، تبين أن مساحة قطعة الأرض المزروعة خلف محطة مياه الشيخ مسكين تبلغ أكثر من 4 قراريط، وبداخلها أكثر من 500 شجر بانجو بإرتفاع متر تقريباً، وقام رجال المباحث والنيابة بالمعاينة لموقع المزرعة تمهيداً للبدء في إعدامها، وتم تحديد هوية مرتكبي الجريمة بزراعة أشجار البانجو وجاري القبض عليهم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.