جريمة

على مساحة 4 قراريط.. العثور على 500 شجرة بانجو في الأقصر

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م
شجر بانجو
شجر بانجو
عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، على مزرعة بداخلها أكثر من 500 شجرة بانجو بمنطقة الشيخ مسكين بمدينة إسنا جنوب المحافظة على مساحة حوالي 4 قراريط مزروعة بالمخالفة للقانون، وتم تحديد هوية أصحاب قطعة الأرض والمسؤولين عن تلك الزراعة للمخدرات. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لموقع المزرعة لإعدام كميات أشجار البانجو برفقة رجال النيابة العامة لمعاينة الموقع.
تلقى العقيد إيهاب عبد العظيم، مأمور مركز شرطة إسنا، إخطارا يفيد بعثور الأهالي على منطقة زراعية خلف محطة مياه الشيخ مسكين بمنطقة جبلية بالمدينة، بداخلها كميات من أشجار البانجو، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم لموقع المزرعة، وذلك بقيادة كل من اللواء طارق داوود مساعد الفرقة لمباحث الجنوب، والعقيد
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محفظة وموبايل وزواج دون عقد..جريمة طفلة عزبة الهجانة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة نقل وتهريب وترويج كمية كبيرة من مخدر البانجو وزنت "1" طن بالسويس. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة "سائق - مقيم بمحافظة السويس، عاطل له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بمحافظة القليوبية" باعتزامهما تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها ، مخبأة أسفل أقفاص فارغة بسيارة نقل، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامي.
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