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الطيب: علاقات الشعوب ينبغي أن تقوم على التعايش السلمي

تحرير:محمد فتحي ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٩ م
أحمد الطيب شيخ الأزهر
أحمد الطيب شيخ الأزهر
قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمي وترسيخ قيم الإخاء والمواطنة، وقد بذل الأزهر جهودًا كبيرة في سبيل إقامة جسور الحوار بين الشرق والغرب وكذلك بين أتباع الديانات المختلفة، وترسيخ مبدأ التنوع والتكامل بين الناس، من خلال إقامة العديد من المؤتمرات التي دُعي لها شخصيات عامة كبرى وممثلين لمختلف الطوائف الدينية.
وأكّد الطيب خلال استقباله السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، أن علاقات الشعوب ينبغي أن تقوم على المواطنة والتعايش السلمي، وهو ما يعمل الأزهر على تحقيقه يومًا بعد آخر من خلال أنشطته ومؤتمراته، ولم يكن من السهل أن يلتقي الأزهر والفاتيكان ليخرجوا للعالم بعمل مشترك مثل "وثيقة
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رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يعلن رسميا إجازة 25 يناير للعاملين بالدولة

أنهى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الجدل بشأن إجازة يوم 25 يناير للعاملين بالدولة. وقال يونس عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "للعلم؛ الأحد مش إجازة، السبت بس".
سفير- سنغافورة- ومحافظ -اسكندرية

سفير سنغافورة: السياحة المصرية عادت في 2020.. ونسعى لتحلية مياه البحر

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، سفير سنغافورة بمصر، دومنيك جوه كوان سويي، بمقر مكتبه بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات. ورحب المحافظ بسفير سنغافورة علي أرض الإسكندرية مؤكدا أن سنغافورة من الدول الصديقة لمصر التى تربطهما معًا علاقات قوية منذ عام 1966، مؤكدًا على ذلك بزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى سنغافورة لتدعيم و توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: مصر بوابة الاستثمار للقارة الإفريقية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تعد بوابة الاستثمار للقارة الإفريقية، في إشارة إلى المنطقة الحرة لقناة السويس التي تعد أحد المناطق اللوجيستية للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا، فضلا عن طريق القاهرة "كيب تاون" الذي سيقلل الوقت لنقل البضائع. وقالت السعيد في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، على هامش مشاركتها في القمة البريطانية الافريقية للاستثمار بلندن - إن: "مصر شهدت حجما كبيرا من الفعاليات الافريقية خلال فترة رئاستها للاتحاد الافريقي، التي ساهمت في الاستثمار بإفريقيا، وستستمر مساهمتها عقب انتهاء رئاستها للاتحاد، مشيرة إلي المشروعات المتعددة التي ينفذها القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية الأفريقية.
محمود-شعراوي

وزير التنمية المحلية: قيمة فاتورة القمامة تتراوح من 4 إلى 30 جنيهًا

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى الإعداد لوضع آلية لجمع فواتير القمامة من المواطنين بدءا من يونيو أو يوليو المقبل، بعد إعلان وزارة الكهرباء رفع قيمة القمامة من فواتير الكهرباء. وأوضح شعراوى، أن قانون النظافة الجديد وضع قيم للفواتير تتراوح من 4 جنيهات وحتى 30 جنيه فقط، مؤكدا أن الرئيس شدد على مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، مؤكدًا أنه يجرى وضع آلية للجمع، قائلا: "ندرس إمكانية قيام الوزارة من خلال المحافظات لجمع الفواتير أو شركات النظافة".
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احمد-الطيب (1)

الطيب يوجه بإطلاق حملة لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من الترابط والعودة إلى العادات والسلوكيات السليمة التي تربينا عليها في مجتمعاتنا الشرقية العريقة، والقضاء على السلوكيات الخاطئة التي أخذت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة من محاولات لتقليد كثير من العادات الغربية السلبية التي لا تتناسب مع قيمنا وتقاليدنا، مشددًا خلال استقباله أعضاء لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية على ضرورة إطلاق حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، لأن هذه المغالاة تدمر الأسرة قبل بنائها، وتتسبب في عدم قدرة بعض الشباب والأسر على هذه التكاليف وبالتالي تأخر الزواج وارتفاع نسب العنوسة.
احمد-الطيب (3)

الطيب: قضاة مصر لهم دورًا كبيرًا في حفظ أمن الوطن والمواطن

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قضاة مصر يضطلعون بدور كبير في حفظ أمن الوطن والمواطن، وهم درع من دروع الوطن ومصدر الطمأنية لأصحاب المظالم، ويحظون بثقة وقبول الناس دائمًا لما يتمتعون به من نزاهة وحكمة، مضيفًا خلال استقباله المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر والوفد المرافق له، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، أن مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى رفع المستوى الثقافى والفكري لأفراد المجتمع للارتقاء بالموطنين وحمايتهم واستغلالهم في النهوض بالوطن والبعد عن ارتكاب الجرائم.
احمد-الطيب (1)

أسفرت عن 17 ضحية.. الأزهر يُنهي خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات بقنا

نجحت لجنة مصالحات الأزهر،برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إنهاء خصومة ثأرية استمرت عشر سنوات، أسفرت عن سقوط 17 ضحية بقرية كوم هتيم في أبو تشت، بمحافظة قنا. وأعرب الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات بالأزهر، خلال حضوره الصلح عن تحيات فضيلة الإمام الأكبر للعائلتين، ومتابعة فضيلته عن كثب لجهود التي تبذل من أجل المصالحات في كل ربوع مصر، واهتمامه بالمشاركة في رأب الصدع والبعد عن وساوس الشيطان التي تؤدي إلى الفرقة والنزاع.
اقتحامات-الاقصى

الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا «الأقصى» في 2019

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي حول أعداد مقتحمي ساحات المسجد الأقصى المبارك خلال عام 2019، إذ قال المرصد، إن ذلك العام شهد أرقامًا قياسية في تدنيس باحات «الأقصى»؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 30416 صهيونيًّا، في حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، مضيفًا في تقريره أن أعداد مقتحمي ساحات الحرم الشريف خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» عام 1967.
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