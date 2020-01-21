رياضة

وليد أزارو على بعد خطوة من الإتفاق السعودي

تحرير:أحمد شحاته ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤١ م
وليد أزارو
وليد أزارو
كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن الساعات الأخيرة، شهدت تطورات وتقدم ايجابي كبير، في انتقال المهاجم المغربي، وليد ازارو لاعب الفريق الأحمر، إلى نادي الأتفاق السعودي، بعد التوصل إلى اتفاق ثلاثي يرضي جميع الأطراف. وقال المصدر أن وليد أزارو اقترب بشدة من الإتفاق السعودي وأن المفاوضات في مرحلة الرتوش الأخيرة، ومن المتوقع الإعلان عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة. وكانت صحيفة الرياضية السعودية، قد كشفت عن وجود تغييرات في المفاوضات تسببت في إيقاف مفاوضات رحيل وليد أزارو إلى الدوري السعودي وتحديدًا لفريق الاتفاق.
وكشفت الصحيفة عن سببين أديا إلى فشل المفاوضات، الأول هو وكيل أعمال وليد أزارو الذي قام بالمغالاة في المطالب المادية الخاصة باللاعب المغربي، بعدما توصل الاتفاق مع وكيل أزارو لصيغة اتفاق في البداية لاستعارة المهاجم المغربي لنهاية الموسم مقابل 500 ألف دولار، ولكن بعد الاتفاق فوجئت إدارة النادي برفع المطالب
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