وزير التنمية المحلية: قيمة فاتورة القمامة تتراوح من 4 إلى 30 جنيهًا

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م

محمود شعراوي

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى الإعداد لوضع آلية لجمع فواتير القمامة من المواطنين بدءا من يونيو أو يوليو المقبل، بعد إعلان وزارة الكهرباء رفع قيمة القمامة من فواتير الكهرباء. وأوضح شعراوى، أن قانون النظافة الجديد وضع قيم للفواتير تتراوح من 4 جنيهات وحتى 30 جنيه فقط، مؤكدا أن الرئيس شدد على مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، مؤكدًا أنه يجرى وضع آلية للجمع، قائلا: "ندرس إمكانية قيام الوزارة من خلال المحافظات لجمع الفواتير أو شركات النظافة".

وأكد شعراوى، أنه يجرى حاليا تنفيذ البرنامج الأول من المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بتكلفة تبلغ حوالى 8,5 مليار جنيه حتى عام 2023، موضحاً انه تم حتى الآن رفع تراكمات فى 38 موقعاً فى 7 محافظات هى البحيرة والشرقية والفيوم وبنى سويف والاقصر وأسوان والغربية وبلغ ماتم رفعه 512 ألف طن