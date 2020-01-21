وزيرة التخطيط: مصر بوابة الاستثمار للقارة الإفريقية

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٤ م

وزيرة التخطيط

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تعد بوابة الاستثمار للقارة الإفريقية، في إشارة إلى المنطقة الحرة لقناة السويس التي تعد أحد المناطق اللوجيستية للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا، فضلا عن طريق القاهرة "كيب تاون" الذي سيقلل الوقت لنقل البضائع. وقالت السعيد في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، على هامش مشاركتها في القمة البريطانية الافريقية للاستثمار بلندن - إن: "مصر شهدت حجما كبيرا من الفعاليات الافريقية خلال فترة رئاستها للاتحاد الافريقي، التي ساهمت في الاستثمار بإفريقيا، وستستمر مساهمتها عقب انتهاء رئاستها للاتحاد، مشيرة إلي المشروعات المتعددة التي ينفذها القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية الأفريقية.

وحول مدى تأثير الإصلاحات الاقتصادية على جذب الاستثمار الخارجي لمصر، قالت: "إن الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، موضحة أن المستثمر الخارجي يهتم بشكل عام بثلاث مؤشرات في الدول للاستثمار بها وهي ..حجم الاحتياطي الذي يظهر حجم الاقتصاد والذي وصل في مصر إلي أرقام جيدة، نسبة البطالة