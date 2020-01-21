إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٩ م

إلهام شاهين

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي عن اختيار الفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الرابعة، المقرر إقامتها في الفترة من 20 حتى 26 يونيو المقبل، وذلك نظرا لمكانتها الكبيرة ومسيرتها السينمائية كممثلة ومنتجة لعبت أدوار البطولة فى أكثر من 90 فيلما سينمائيا، و 76 مسلسلا تليفزيوني، و19 مسرحية. وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن ترحيبها بالرئاسة الشرفية للمهرجان بشكل خاص، واعتزازها بالمهرجانات السينمائية المصرية بشكل عام باعتبارها جسرا للتواصل بين السينمائيين المصريين والعرب وسينما العالم.

قال الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس المهرجان إن "شرم الشيخ السينمائى" يسعى إلى فتح الباب أمام السينما بشكل عام والسينما المستقلة وسينما الشباب سواء من خلال المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة أو القصيرة أو التسجيلية، وذلك في مدينة شرم الشيخ التى تعد أحد أهم المقاصد السياحية فى مصر، معربا عن سعادته لموافقة