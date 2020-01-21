جراحة عاجلة للفنان خالد النبوي بعد إصابته بأزمة قلبية
تحرير:التحرير
٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٣ م
خالد النبوي
تعرض النجم خالد النبوي، اليوم الثلاثاء، لأزمة قلبية، ما استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.
وكانت منى المغربى، زوجة الفنان خالد النبوى طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.
ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشى منذ قليل صورة تجمعها بالفنان خالد النبوى به على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وأعلنت عن نقله للمستشفى، حيث كتبت: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا.. زوجته مني المغربي قالت انه تعب قوي ونقلوه المستشفي.. خالد حبيب الملايين وأنا منهم..ألف
ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشى منذ قليل صورة تجمعها بالفنان خالد النبوى به على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وأعلنت عن نقله للمستشفى، حيث كتبت: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا.. زوجته مني المغربي قالت انه تعب قوي ونقلوه المستشفي.. خالد حبيب الملايين وأنا منهم..ألف سلامة الابن الحبيب".
واحتفل خالد النبوى الأسبوع قبل الماضى بطرح فيلمه الجديد "يوم وليلة" فى دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولة الفيلم وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة بحي السيدة زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر.
وكان خالد النبوي قد حرص على التضامن ودعم المتسابقة المصرية المستبعدة من مسابقة "ذا فويس كيدز"، الطفلة هايدي محمد، بكتابة تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "هايدي محمد الموهوبة، برافو هتبقي حاجة كبيرة قوي".
وعرض لخالد النبوى مؤخرا مسلسل "ممالك النار" الذى حقق نجاحا كبيراً وقدم فيه شخصية "طومان باي"، وشارك فى بطولة العمل السورى رشيد عساف في دور "قنصوة الغورى" عم "طومان باي"، والمنسوب إليه حى الغورية في القاهرة، والفنان السورى محمود نصر الذي يجسد السلطان سليم الأول، والفنان السورى عبد المنعم عمايرى ويجسد بايزيد والد سليم الأول، والسورية كندة حنا في دور دلباى حبيبة طومان باى، والفنانة منى واصف كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك.