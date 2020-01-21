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جراحة عاجلة للفنان خالد النبوي بعد إصابته بأزمة قلبية

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٣ م
خالد النبوي
خالد النبوي
تعرض النجم خالد النبوي، اليوم الثلاثاء، لأزمة قلبية، ما استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي. وكانت منى المغربى، زوجة الفنان خالد النبوى طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.
ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشى منذ قليل صورة تجمعها بالفنان خالد النبوى به على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وأعلنت عن نقله للمستشفى، حيث كتبت: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا.. زوجته مني المغربي قالت انه تعب قوي ونقلوه المستشفي.. خالد حبيب الملايين وأنا منهم..ألف
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إلهام شاهين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. تصوير:- محمد أبو زيد

إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي عن اختيار الفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الرابعة، المقرر إقامتها في الفترة من 20 حتى 26 يونيو المقبل، وذلك نظرا لمكانتها الكبيرة ومسيرتها السينمائية كممثلة ومنتجة لعبت أدوار البطولة فى أكثر من 90 فيلما سينمائيا، و 76 مسلسلا تليفزيوني، و19 مسرحية. وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن ترحيبها بالرئاسة الشرفية للمهرجان بشكل خاص، واعتزازها بالمهرجانات السينمائية المصرية بشكل عام باعتبارها جسرا للتواصل بين السينمائيين المصريين والعرب وسينما العالم.
أحمد خالد صالح (1)

فخور بيك.. رسالة أحمد خالد صالح لوالده في عيد ميلاده

بكلمات مؤثرة، كتب الفنان أحمد خالد صالح على صورة تجمعه بوالده الفنان الراحل خالد صالح في ذكرى ميلاد والده، إذ كتب أحمد على صفحته الشخصية عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "كل سنة وأنت إن شاء الله منعم يا حبيبي، كل سنة وأنت متجمع مع الحبايب ومجمع الحبايب حتى وأنت مش موجود على حبك وسيرتك العطرة، كل سنة وأنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي مهما عملت على الرغم أنها نعمة من ربنا ومليش أيد فيها هيا إني ابنك. رحمة الله عليك يا حبيبي وعلى كل اللي سبقونا، ربنا يجمعنا بيكم على خير".
شيكو وماجد

أحمد فهمي عن مسلسل اللعبة: شيكو وهشام جامدين

أبدى الفنان أحمد فهمي إعجابه بفريق عمل مسلسل "اللعبة"، الذي يعرض حاليًّا على إحدى المنصات الإلكترونية، ونشر البوستر الدعائي للمسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق: "شيكو وهشام ماجد، دايما مكسرين الدنيا، جامدين أوي". كان من المفترض أن يعرض «اللعبة» خلال موسم رمضان المنقضى، إلا أن أبطاله فوجئوا بخروجه من خريطة العرض، قبل انطلاق الماراثون الرمضاني، دون معرفة السبب الحقيقي وراء اتخاذ هذا القرار. مسلسل «اللعبة» من تأليف فادي أبو السعود ومحمد صلاح خطاب، بطولة مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت وسامي مغاوري.
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خالد -النبوي- أحمد الفشاوي

خالد النبوي:الأمين في «يوم وليلة» مختلف عن «هي فوضي»

عبر الفنان خالد النبوي عن سعادته بطرح فيلم "يوم وليلة"، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»، إن شخصية أمين الشرطة التى يجسدها خلال العمل حاول تقديمها بشكل مختلف عما تناولته السينما من قبل وتحديدا "هي فوضى"، مشيرا إلى أنه بحث كثيرا عن طبيعة الشخصية، والوقوف على تفاصيلها، وتقابل مع العديد من أمناء الشرطة، معربا عن أمنيته بأن يحظى العمل بإعجاب الجمهور. كما تحدث "النبوي" عن الصعوبات التى واجهته، أهمها علاقته بابنته فى الفيلم خاصة أنها من ذوى القدرات الخاصة.
نجوى قاسم

وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم بأزمة قلبية

توفيت صباح اليوم الخميس، الإعلامية نجوى قاسم، مذيعة قناة الحدث والعربية، إذ كتب مالك الروقي عبر حسابه على تويتر: «وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية.. كل التعازى للزملاء ولعائلتها»، بينما لم تقدم القناة أي بيانات رسمية لتأكيد أو نفى الأمر. وولدت قاسم في 7 يوليو عام 1967، ببلدة جون، وعملت مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية في قناة العربية الفضائية، كما أنها كانت تقدم البرنامج اليومي والمعروف باسم «حدث اليوم» على قناتي العربية و‌العربية الحدث.
خالد -النبوي- أحمد الفشاوي

طرح البرومو التشويقي لفيلم «يوم وليلة»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "يوم وليلة"، الإعلان التشويقي للفيلم، وهو من بطولة الفنان خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وخالد سرحان، وحنان مطاوع، وميدو عادل، وحمزة العيلي، تأليف يحيي فكري، إخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج المرايا للإنتاج الثقافي والريماس للإنتاج الفني، ونشر أحمد الفيشاوي، البوستر التشويقي للفيلم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق "الفيشاوي"، عليها "يوم وليلة.. قريباً"، ونال العديد من الإعجابات والتعليقات، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره.
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