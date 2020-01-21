جراحة عاجلة للفنان خالد النبوي بعد إصابته بأزمة قلبية

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٣ م

خالد النبوي

تعرض النجم خالد النبوي، اليوم الثلاثاء، لأزمة قلبية، ما استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي. وكانت منى المغربى، زوجة الفنان خالد النبوى طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.

ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشى منذ قليل صورة تجمعها بالفنان خالد النبوى به على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وأعلنت عن نقله للمستشفى، حيث كتبت: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا.. زوجته مني المغربي قالت انه تعب قوي ونقلوه المستشفي.. خالد حبيب الملايين وأنا منهم..ألف