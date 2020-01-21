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كانت عذراء.. كاتب يطرح قضايا الصعيد في مجموعة قصصية

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٣ م
معرض الكتاب - أرشيفية
معرض الكتاب - أرشيفية
يشارك الكاتب الصحفي محمود زيدان فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بمجموعته القصصية الجديدة "كانت عذراء" الصادرة عن دار النخبة للنشر والتوزيع. وتجسد قصص محمود زيدان سردا جنوبيا يجرى على لسان الكاتب فى محاكاة تمزج بين الواقع والفنتازيا التى تستمد صورها من المخزون الإبداعى الصعيدى التى تجرى كما النيل إلى الشمال بخلطة تحمل العادات والتقاليد الصعيدية بأسلوب حداثي لا يغفل المدرسة الكلاسيكية فى السرد. ويحمل عنوان المجموعة كانت عذراء دلالة الرمز الذى ينطوى على قراءة ميتافيزيقية للحياة الجنوبية وما طرأ عليها من تغيرات إبان العقود الثلاثة الأخيرة فى ملحمة يبرز فيها مثلث المرأة والوطن "القرية" والذات التى تتمحور حولها قصص المجموعة الخمسة عشر.
وتتناول قصص الكاتب قضايا متنوعة ما بين الاجتماعية والإنسانية والذاتية وتدور أغلب أحداثها بالقرية المصرية حيث ينقل فيها الكاتب تفاصيل حياة الناس هناك والآمال والآلام التى يعيشها أهل الصعيد من الفقر والحرمان والتشرد ويكشف خلالها عن قضايا مثل الثأر والبخل والخوف وغيرها. تتميز قصص محمود زيدان بالواقعية
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رانية- خلاف (6)

«المرأة ذات الوزن المرح».. ديوان جديد للشاعرة رانية خلاف بمعرض الكتاب

صدر هذا الأسبوع عن دار أزمنة بعمان الأردن ديوان المرأة ذات الوزن المرح للشاعرة رانية خلاف. كتبت قصائد الديوان ما بين عامي 2015 و 2019 وتشكل تجربة خاصة في الكتابة الإيروتيكية من مدخل التصوف. يعد الديوان جزءا مكملا لديوان خرائط اللذة للشاعرة الذي صدر عن دار آفاق في القاهرة عام 2015. المرأة ذات الوزن المرح تحتفي ليس فقط بالإيروتيك ولكن أيضا بالفن التشكيلي حيث كتبت عددا من القصائد بتفاعل عفوي مع لوحات للفنان التشكيلي حسام صقر، الذي أهدى الديوان لوحة الغلاف، وتشكيل حر من السيراميك للخزاف خالد سراج.
ايناس-عبد-الدايم-وزيرة-الثقافة-تزور-معرض-الكتاب-بالاسكندرية (4)

34 دولة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن 34 دولة حتى الآن أكدت مشاركتها في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامتها في الفترة من 22 يناير وحتي 4 فبراير المقبلين، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن دولة السنغال تحل ضيف شرف الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، وأن سعر تذكرة دخول المعرض هذا العام سيكون 5 جنيهات.
الهيئة-المصرية-العامة-للكتاب

«ما الهرم».. أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب

أصدرت الهيئة العامة للكتاب، اليوم الثلاثاء، كتابًا جديدًا بعنوان "ما الهرم" للمهندس المعماري أحمد إبراهيم حلمي. وذكرت الهيئة في بيان، أن الكتاب يقدم مفهوما تعريفيا مبسطا للمبنى الهرمي، وهو لا يمثل دراسة أثرية ولا تاريخية في علم المصريات، لكنه مقدم لجمهور المهتمين بالفن والعمارة وسائر المثقفين، ويمكن للدارسين في علم المصريات الاستفادة منه بالإطلاع على نتائجه المعمارية التي تزيح بعض الغموض عن مفهوم وحقيقة الهرم "ذلك المنشأ المعماري القديم".
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رانية- خلاف (6)

«المرأة ذات الوزن المرح».. ديوان جديد للشاعرة رانية خلاف بمعرض الكتاب

صدر هذا الأسبوع عن دار أزمنة بعمان الأردن ديوان المرأة ذات الوزن المرح للشاعرة رانية خلاف. كتبت قصائد الديوان ما بين عامي 2015 و 2019 وتشكل تجربة خاصة في الكتابة الإيروتيكية من مدخل التصوف. يعد الديوان جزءا مكملا لديوان خرائط اللذة للشاعرة الذي صدر عن دار آفاق في القاهرة عام 2015. المرأة ذات الوزن المرح تحتفي ليس فقط بالإيروتيك ولكن أيضا بالفن التشكيلي حيث كتبت عددا من القصائد بتفاعل عفوي مع لوحات للفنان التشكيلي حسام صقر، الذي أهدى الديوان لوحة الغلاف، وتشكيل حر من السيراميك للخزاف خالد سراج.
مسرحية ريا وسكينة

«ريا وسكينة» في الإسكندرية يومين لهذا السبب

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفني الدكتور عصام عزت، عرض "ريا وسكينة" تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك على مدار يومين متتاليين في الثامنة مساء السبت والأحد 18، 19 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".. العرض تأليف محمد فؤاد، ديكور وملابس أنس إسماعيل، ويتضمن قراءة إنسانية لقضية جنائية شهيرة، إذ يتناول شخصيتي ريا وسكينة، اللتان عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل، بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسي والبحث في الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافي آنذاك.
على-الحجار

وزيرة الثقافة تكرم علي الحجار لحصوله على جائزة قابوس

تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الفنان علي الحجار بمناسبة حصوله على جائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب فى مجال الطرب العربي كأول فنان مصرى ينالها، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 16 يناير على المسرح الكبير بحضور الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا. ويقدم "الحجار" -خلال الحفل- باقة من أشهر أغانيه بمصاحبة أوركسترا "صوت مصر" بقيادة المايسترو أحمد عاطف منها (عارفة، مسألة مبدأ، زى الهوى، المال والبنون، أنا كنت عيدك، لما الشتاء يدق البيبان، من غير ما تتكلمي، تجيش نعيش، يا طالع الشجرة، انكسر جوانا شيء، في قلب الليل).
ايمن-بهجت-قمر (2)

أيمن بهجت قمر يرفض رفع رسوم المصنفات الفنية

غضب الشاعر أيمن بهجت قمر من القرارات الجديدة التي اتخذتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، برفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2019، ونشر أيمن صورة من القرار، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: "السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم، هام جدا، مين من الشعراء الجدد أو الناس البسيطه يقدر يدفع 500 جنيه للترخيص و500 للمراقبة وهو في عرض بيع أغنية في وقت الصناعه فيه خربانه؟
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