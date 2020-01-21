رياضة

صدامات عربية في تصفيات كأس العالم 2022

تحرير:علي الزيني ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤١ م
قرعة المونديال
قرعة المونديال
أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس العالم، والتي أجريت في القاهرة، عن وقوع منتخب الفراعنة، في المجموعة السادسة، بجانب كلًأ من ليبيا، أنجولا، الجابون، وأقيمت القرعة بمشاركة 40 منتخبا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا، ووقع المنتخب المصري، في التصنيف الأول، الذي ضم 4 تصنيفات، حيث سيتأهل المتصدر فقط إلى الدور الختامي من التصفيات. وسيقام الدور الختامي بنظام مباراتي الذهاب والعودة بعد إجراء قرعة لتحديد أطراف المواجهات الخمس، والتي سيتأهل المنتصرون منهم إلى المونديال.
وجاءت نتائج القرعة، كالتالي: المجموعة الأولى: النيجر - جيبوتي - بوركينا فاسو - الجزائر المجموعة الثانية: موريتانيا - غينيا الاستوائية - زامبيا - تونس  المجموعة الثالثة: إفريقيا الوسطى - ليبيريا - كاب فيردي - نيجيريا المجموعة الرابعة: موزمبيق - مالاوي - كوت ديفوار - الكاميرون المجموعة الخامسة:
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كأس-العالم (2)

مصر في مجموعة قوية بتصفيات كأس العالم 2022

وقع المنتخب المصري في المجموعة السادسة من تصفيات قرعة كأس العالم والتي تضم كلا من مصر (كتصنيف أول) والجابون (كتصنيف ثاني)، وليبيا (كتصنيف ثالث) وأنجولا (كتصنيف رابع). وأقيم حفل قرعة تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، اليوم، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة. ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمين على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.
وليد-أزارو

وليد أزارو على بعد خطوة من الإتفاق السعودي

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن الساعات الأخيرة، شهدت تطورات وتقدم ايجابي كبير، في انتقال المهاجم المغربي، وليد ازارو لاعب الفريق الأحمر، إلى نادي الأتفاق السعودي، بعد التوصل إلى اتفاق ثلاثي يرضي جميع الأطراف. وقال المصدر أن وليد أزارو اقترب بشدة من الإتفاق السعودي وأن المفاوضات في مرحلة الرتوش الأخيرة، ومن المتوقع الإعلان عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة. وكانت صحيفة الرياضية السعودية، قد كشفت عن وجود تغييرات في المفاوضات تسببت في إيقاف مفاوضات رحيل وليد أزارو إلى الدوري السعودي وتحديدًا لفريق الاتفاق.
اتحاد-الكرة (3)

عمره 75 عاما.. اتحاد الكرة يعلن قيد أكبر لاعب محترف في العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية. وقام اتحاد الكرة، بقيد عز الدين بهادر الذي يبلغ من العمر 75 عاما، والذي قام بالتوقيع اليوم لنادي "6 أكتوبر"، وهو أحد أندية القسم الثالث.
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كأس-الأمم-الأفريقية

كاف يعدل مواعيد تصفيات المونديال وأمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تغيير مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، التي ستقام في الكاميرون، وكأس العالم 2022، المقرر إقامته في قطر، بعد أن قام بتغيير بطولة كأس الأمم إلى يناير 2021 بدلًا من صيف نفس العام. واستبدل الاتحاد الإفريقي مباريات تصفيات أمم إفريقيا بالمواعيد المحددة سابقًا في مارس ويونيو لانطلاق تصفيات كأس العالم، وفي الجانب الأخر تقرر انطلاق تصفيات كأس العالم في أكتوبر من العام الجاري. ويلعب المنتخب المصري تصفيات أمم إفريقيا مع كينيا، جزر القمر، وتوجو، ويمتلك نقطتين بعد جولتين من انطلاق المنافسات.
علاء-أبو-القاسم‎

أبو القاسم يشارك في كأس العالم للشيش بفرنسا

غادر بطل سلاح الشيش الأوليمبي علاء أبو القاسم لاعب منتخب مصر، إلي فرنسا للمشاركة في كأس العالم لسلاح الشيش المقرر إقامتها في باريس يومي 10 و11 يناير في أولي بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة لسلاح الشيش في العام الجديد، وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من أبطال اللعبة من أجل تعديل التصنيف العالمي المؤهل إلي أولمبياد طوكيو 2020. وقال علاء أبو القاسم، إنه يخوض فترة إعداد كبيرة استعداداً للدورة الأوليمبية، ويطمح لتحقيق الميدالية الأوليمبية الثانية له في ظل الطفرة التي يشهدها السلاح المصري.
يوسف -البلايلي‎

البلايلي وبلماضي يحصدان جوائز الأفضل في إفريقيا

حصل الجزائري جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على جائزة أفضل مدرب في قارة أفريقيا لعام 2019 وذلك بعد أن قاد منتخب بلاده للتويج بلقب كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر العام الماضي وهي المرة الثانية التي يفوز بها منتخب محاربي الصحراء باللقب. كما توج الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر على جائزة أفضل لاعب محلي داخل القارة السمراء، وتنافس البلايلي مع الثنائي طارق حامد لاعب الزمالك وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي .
محمد صلاح - ساديو ماني

مفاجآت في جائزة الأفضل بإفريقيا وغياب صلاح

كشفت بعض التسريبات، عن فوز النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال عام 2019، بعد منافسة مع الدولي المصري محمد صلاح، الذي حل ثانيًا، و الجزائري رياض محرز، الذي جاء في المركز الثالث. وأكدت بعض التقارير أن صلاح، قد يغيب عن حضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، المقرر إقامته بسهل حشيش في مدينة الغردقة، في السابع من شهر يناير الجاري. وأوضحت التقارير، أن هناك اتصالات مكثفة تلقاها اللاعب فى الساعات الأخيرة لإقناعة بالحضور خاصة فى ظل اعتماد القائمين على الحفل لظهور النجم المصرى وهو الأمر الذى رفضه حتى الآن.
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