صدامات عربية في تصفيات كأس العالم 2022

تحرير:علي الزيني ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤١ م

قرعة المونديال

أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس العالم، والتي أجريت في القاهرة، عن وقوع منتخب الفراعنة، في المجموعة السادسة، بجانب كلًأ من ليبيا، أنجولا، الجابون، وأقيمت القرعة بمشاركة 40 منتخبا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا، ووقع المنتخب المصري، في التصنيف الأول، الذي ضم 4 تصنيفات، حيث سيتأهل المتصدر فقط إلى الدور الختامي من التصفيات. وسيقام الدور الختامي بنظام مباراتي الذهاب والعودة بعد إجراء قرعة لتحديد أطراف المواجهات الخمس، والتي سيتأهل المنتصرون منهم إلى المونديال.

وجاءت نتائج القرعة، كالتالي: المجموعة الأولى: النيجر - جيبوتي - بوركينا فاسو - الجزائر المجموعة الثانية: موريتانيا - غينيا الاستوائية - زامبيا - تونس المجموعة الثالثة: إفريقيا الوسطى - ليبيريا - كاب فيردي - نيجيريا المجموعة الرابعة: موزمبيق - مالاوي - كوت ديفوار - الكاميرون المجموعة الخامسة:

وجاءت نتائج القرعة، كالتالي:



المجموعة الأولى: النيجر - جيبوتي - بوركينا فاسو - الجزائر



المجموعة الثانية: موريتانيا - غينيا الاستوائية - زامبيا - تونس



المجموعة الثالثة: إفريقيا الوسطى - ليبيريا - كاب فيردي - نيجيريا



المجموعة الرابعة: موزمبيق - مالاوي - كوت ديفوار - الكاميرون



المجموعة الخامسة: كينيا - رواندا- أوغندا - مالي



المجموعة السادسة: ليبيا - أنجولا - الجابون - مصر



المجموعة السابعة: زيمبابوي - إثيوبيا - جنوب إفريقيا - غانا



المجموعة الثامنة: ناميبيا - توجو - الكونغو - تونس



المجموعة التاسعة: غينيا بيساو - السودان - غينيا - المغرب



المجموعة العاشرة: تنزانيا - مدغشقر - بنين - الكونغو الديموقراطية