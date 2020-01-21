رياضة

مصر في مجموعة قوية بتصفيات كأس العالم 2022

تحرير:محمد جمال ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٥ م
كأس العالم
كأس العالم
وقع المنتخب المصري في المجموعة السادسة من تصفيات قرعة كأس العالم والتي تضم كلا من مصر (كتصنيف أول) والجابون (كتصنيف ثاني)، وليبيا (كتصنيف ثالث) وأنجولا (كتصنيف رابع). وأقيم حفل قرعة تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، اليوم، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة. ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمين على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.
وجاءت نتائج القرعة كاملة على النحو التالي : المجموعة الأولى: جيبوتي - النيجر - بوركينا فاسو - الجزائر. المجموعة الثانية: غينيا الاستوائية - موريتانيا - زامبيا - تونس. المجموعة الثالثة: ليبيريا - أفريقيا الوسطى - كاب فيردي - نيجيريا. المجموعة الرابعة: مالاوي - موزمبيق - كوت ديفوار - الكاميرون. المجموعة
اقرأ المزيد
بطولة افريقا

صدامات عربية في تصفيات كأس العالم 2022

أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس العالم، والتي أجريت في القاهرة، عن وقوع منتخب الفراعنة، في المجموعة السادسة، بجانب كلًأ من ليبيا، أنجولا، الجابون، وأقيمت القرعة بمشاركة 40 منتخبا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا، ووقع المنتخب المصري، في التصنيف الأول، الذي ضم 4 تصنيفات، حيث سيتأهل المتصدر فقط إلى الدور الختامي من التصفيات. وسيقام الدور الختامي بنظام مباراتي الذهاب والعودة بعد إجراء قرعة لتحديد أطراف المواجهات الخمس، والتي سيتأهل المنتصرون منهم إلى المونديال.
وليد-أزارو

وليد أزارو على بعد خطوة من الإتفاق السعودي

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن الساعات الأخيرة، شهدت تطورات وتقدم ايجابي كبير، في انتقال المهاجم المغربي، وليد ازارو لاعب الفريق الأحمر، إلى نادي الأتفاق السعودي، بعد التوصل إلى اتفاق ثلاثي يرضي جميع الأطراف. وقال المصدر أن وليد أزارو اقترب بشدة من الإتفاق السعودي وأن المفاوضات في مرحلة الرتوش الأخيرة، ومن المتوقع الإعلان عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة. وكانت صحيفة الرياضية السعودية، قد كشفت عن وجود تغييرات في المفاوضات تسببت في إيقاف مفاوضات رحيل وليد أزارو إلى الدوري السعودي وتحديدًا لفريق الاتفاق.
اتحاد-الكرة (3)

عمره 75 عاما.. اتحاد الكرة يعلن قيد أكبر لاعب محترف في العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية. وقام اتحاد الكرة، بقيد عز الدين بهادر الذي يبلغ من العمر 75 عاما، والذي قام بالتوقيع اليوم لنادي "6 أكتوبر"، وهو أحد أندية القسم الثالث.
اقرأ المزيد من الأخبار
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (2)

اليوم قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2022

تستضيف القاهرة قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وتُنقل القرعة عبر قناتي بي ان سبورتس الإخبارية المفتوحة، وبي ان سبورتس HD 1، الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتعد تلك التصفيات الأخيرة الذي سيتأهل منها 5 منتخبات إلى المونديال، فيما سيشارك 9 منتخبات أفريقية في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتضم القرعة 14 منتخبا متأهلا من الدور الأول بالإضافة إلى المنتخبات الـ26 المصنفة في إفريقيا لتشكل 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات بناء على تصنيف فيفا لشهر ديسمبر 2019.
منتخب مصر لكرة اليد (2)

يد مصر تستهل مشوارها في أمم إفريقيا باكتساح غينيا

استهل منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الخميس، مشواره في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس حاليًا، بفوز سهل على نظيره الغيني بنتيجة (39-22)، في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغطاة بمدينة الحمامات، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية في النسخة 24 من البطولة، التي يتأهل حامل لقبها إلى أولمبياد طوكيو 2020 بينما يخوض الوصيف ملحقا عالميا للتنافس على بطاقة التأهل، كما يتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى إلى بطولة كأس العالم المقبلة والتي تستضيفها مصر في 2021.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (4)

سكالوني: ميسي أعاد الروح لمنتخب الأرجنتين في 2019

يرى ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، أن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، هي الأصعب في العالم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنتخب الأرجنتيني ازداد نضجًا في عام 2019 بفضل قائد الفريق ونجمه الأول ليونيل ميسي، وصرح سكالوني في مقابلة مع موقع الاتحاد الأرجنتيني للعبة "تصفيات أمريكا الجنوبية أكثر صعوبة حتى من أوروبا، لأنك هنا تذهب للعب في المرتفعات، في ملاعب تعاني أرضيتها من الجفاف، تلعب في الصقيع، في الحر. كما أن التصفيات دائما ما كانت معقدة بالنسبة للأرجنتين".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]