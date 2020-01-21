مصر في مجموعة قوية بتصفيات كأس العالم 2022

تحرير:محمد جمال ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٥ م

كأس العالم

وقع المنتخب المصري في المجموعة السادسة من تصفيات قرعة كأس العالم والتي تضم كلا من مصر (كتصنيف أول) والجابون (كتصنيف ثاني)، وليبيا (كتصنيف ثالث) وأنجولا (كتصنيف رابع). وأقيم حفل قرعة تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، اليوم، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة. ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمين على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

وجاءت نتائج القرعة كاملة على النحو التالي : المجموعة الأولى: جيبوتي - النيجر - بوركينا فاسو - الجزائر. المجموعة الثانية: غينيا الاستوائية - موريتانيا - زامبيا - تونس. المجموعة الثالثة: ليبيريا - أفريقيا الوسطى - كاب فيردي - نيجيريا. المجموعة الرابعة: مالاوي - موزمبيق - كوت ديفوار - الكاميرون. المجموعة