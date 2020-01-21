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سفير سنغافورة: السياحة المصرية عادت في 2020.. ونسعى لتحلية مياه البحر

تحرير:محمد مجلي ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٠ م
جانب من الحضور
جانب من الحضور
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، سفير سنغافورة بمصر، دومنيك جوه كوان سويي، بمقر مكتبه بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات. ورحب المحافظ بسفير سنغافورة علي أرض الإسكندرية مؤكدا أن سنغافورة من الدول الصديقة لمصر التى تربطهما معًا علاقات قوية منذ عام 1966، مؤكدًا على ذلك بزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى سنغافورة لتدعيم و توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وأوضح محافظ الإسكندرية أن مصر تتحرك بخطي ثابتة لبناء مستقبلها بمشروعات قومية عملاقة مشيرا إلى أن دولة سنغافورة تعد من دول النمور الاسيوية التي برز دورها الاقتصادي القوي خلال السنوات الأخيرة وهو ما يعزز من ضرورة التعاون الاقتصادي بشتي المجالات ، مشيرا فى الوقت ذاته لوجود العديد من الفرص الاستثمارية بمحافظة
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رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يعلن رسميا إجازة 25 يناير للعاملين بالدولة

أنهى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الجدل بشأن إجازة يوم 25 يناير للعاملين بالدولة. وقال يونس عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "للعلم؛ الأحد مش إجازة، السبت بس".
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: مصر بوابة الاستثمار للقارة الإفريقية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تعد بوابة الاستثمار للقارة الإفريقية، في إشارة إلى المنطقة الحرة لقناة السويس التي تعد أحد المناطق اللوجيستية للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا، فضلا عن طريق القاهرة "كيب تاون" الذي سيقلل الوقت لنقل البضائع. وقالت السعيد في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، على هامش مشاركتها في القمة البريطانية الافريقية للاستثمار بلندن - إن: "مصر شهدت حجما كبيرا من الفعاليات الافريقية خلال فترة رئاستها للاتحاد الافريقي، التي ساهمت في الاستثمار بإفريقيا، وستستمر مساهمتها عقب انتهاء رئاستها للاتحاد، مشيرة إلي المشروعات المتعددة التي ينفذها القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية الأفريقية.
محمود-شعراوي

وزير التنمية المحلية: قيمة فاتورة القمامة تتراوح من 4 إلى 30 جنيهًا

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى الإعداد لوضع آلية لجمع فواتير القمامة من المواطنين بدءا من يونيو أو يوليو المقبل، بعد إعلان وزارة الكهرباء رفع قيمة القمامة من فواتير الكهرباء. وأوضح شعراوى، أن قانون النظافة الجديد وضع قيم للفواتير تتراوح من 4 جنيهات وحتى 30 جنيه فقط، مؤكدا أن الرئيس شدد على مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، مؤكدًا أنه يجرى وضع آلية للجمع، قائلا: "ندرس إمكانية قيام الوزارة من خلال المحافظات لجمع الفواتير أو شركات النظافة".
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: لولا مصر والأزهر لكان وضع إفريقيا شديد السوء

عقد الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، نقاشًا موسعًا مع وفد من الإعلاميين الأفارقة من 23 دولة، تناول جهود الأزهر في خدمة القارة السمراء، ودور الأزهر على الصعيد الداخلي والخارجي، والتحديات التي تواجه الخطاب الدعوي ومكافحة التطرف في القارة الإفريقية ونشر الرسالة الصحيحة للإسلام، ودور وسائل الإعلام والإعلاميين الأفارقة في الارتقاء بالقارة، إذ قال الطيب في بداية اللقاء إن الإعلام لم يعد سلطة رابعة بل تجاوز دوره هذا الترتيب ليكون محركًا رئيسًا وفاعلًا في حيوية أي قضية أو مشروع وطني، واليوم تواجه قارتنا تحديات كبيرة جعلت قارة الذهب تعاني من الفقر وهذا يحتاج جهودًا مكثفة للارتقاء والتطوير والنهوض بالوعي الإفريقي.
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مينائي- الإسكندرية (2)

غلق بوغاز الإسكندرية والدخيلة بسبب عاصفة ترابية

تعرضت محافظة الإسكندرية لموجة من الطقس السيء وذلك بعد أن ضربت المحافظة عاصفة ترابية شديدة غطت سماء المحافظة، ما تسبب في إعلان محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، فيما أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، إذ قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لزيادة الأتربة وتعثر درجة الرؤية، وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.
جمارك-السيارت

جمارك الإسكندرية: الإفراج عن سيارات بـ5.3 مليار جنيه خلال ديسمبر

قال أشرف عبد العزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، إنه تم الإفراج عن 10 آلاف و950 سيارة ركوب «ملاكي»، مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 3 مليار و 254 مليونا و 630 ألف جنيه، خلال شهر ديسمبر 2019، لافتًا إلى أن حجم الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بلغ 121 مليونا و 645 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 631 مليونا و 741 ألف جنيه، وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 143 مليونا و 157 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 896 مليون و 545 ألف جنيه.
دولار

توقعات بوصول سعر الدولار إلى 15 جنيه خلال عام 2020

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري على مدار الأشهر الماضية، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 11% من قيمتها أمام العملة المحلية، لتنخفض بمقدار 187 قرش لتصل حاليا إلى مستوى 16.08 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه مع بداية عام 2019. وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، فقد أصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءا على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءا على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا.
خمور

تؤدي للموت.. سموم الإسكندرية يُحذر من تناول الخمور في رأس السنة

أصدر مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، بيانًا مساء اليوم الثلاثاء، حذر فيه المواطنين من تناول الخمور خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وضرورة التوقف عن تناول هذه الخمور، إذ ذكر البيان الصادر عن المركز، أنه يجب عدم تناول الخمور تفاديًا لأنواع الخمور المغشوشة المخلوطة بالكحول الميثيلي أو السبرتو الأحمر، موضحًا أن تناول هذا النوع من الخمور يتسبب في أضرار خطيرة بداية من حمضية شديدة بالدم قد تتطلب غسيل كلوي فورين بالإضافة إلى التأثير على الجهاز العصبي المركزي.
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