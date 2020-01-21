سفير سنغافورة: السياحة المصرية عادت في 2020.. ونسعى لتحلية مياه البحر

تحرير:محمد مجلي ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٠ م

جانب من الحضور

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، سفير سنغافورة بمصر، دومنيك جوه كوان سويي، بمقر مكتبه بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات. ورحب المحافظ بسفير سنغافورة علي أرض الإسكندرية مؤكدا أن سنغافورة من الدول الصديقة لمصر التى تربطهما معًا علاقات قوية منذ عام 1966، مؤكدًا على ذلك بزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى سنغافورة لتدعيم و توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن مصر تتحرك بخطي ثابتة لبناء مستقبلها بمشروعات قومية عملاقة مشيرا إلى أن دولة سنغافورة تعد من دول النمور الاسيوية التي برز دورها الاقتصادي القوي خلال السنوات الأخيرة وهو ما يعزز من ضرورة التعاون الاقتصادي بشتي المجالات ، مشيرا فى الوقت ذاته لوجود العديد من الفرص الاستثمارية بمحافظة