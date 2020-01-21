«الوزراء» يعلن رسميا إجازة 25 يناير للعاملين بالدولة

تحرير:التحرير ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٦ م

رئاسة الوزراء

أنهى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الجدل بشأن إجازة يوم 25 يناير للعاملين بالدولة. وقال يونس عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "للعلم؛ الأحد مش إجازة، السبت بس".

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن أن 25 يناير 2020، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة.وقال سعفان، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره