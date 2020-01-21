طبيب نفسي: الحضن في الشتاء يزيد من هرمون السعادة

تحرير:محمد فتحي ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ م

قال الدكتور وليد هندي، أستاذ الصحة النفسية، إن الطفل الذي يقوم والده ووالدته باحتضانه أثبتت الدراسة بأن درجة استيعابه أعلى في المذاكرة، قائلًا: «عالجوا أولادكم بالحضن» وأضاف «هندي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن»، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحضن في الشتاء يزيد من هرمون السعادة، ويزيد من التفاؤل، ويقضي على مظاهر اكتئاب الشتاء، مشيرًا إلى أن حضن الأم لجنينها يؤدي إلى سرعة الاستشفاء من الجروح، ويمنع من بكاء الطفل.

وأضاف أستاذ الصحة النفسية: «احضن عشان تحس بالأمان، وتعطي رسائل للآخرين بأنهم لا يعيشون بمفردهم»، لافتَا إلى أن حضن الوطن هو الحضن الأكبر للمواطن، قائلًا: «بالأحضان يا بلدنا الحلوة بالأحضان».وتحل اليوم الثلاثاء 21 يناير، ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للحضن، الذي اقترحه الأمريكي «كيفين زابورني»، منذ عام