«بينهم 6 نساء».. حسان دياب يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

تحرير:وكالات ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ م

حسان دياب_أرشيفية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الثلاثاء، الحكومة الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، والتي جاءت بعد أكثر من شهر من المفاوضات المتعثرة، وسط تظاهرات شعبية مستمرة رافضة لمبدأ المحاصصة في الحكومة، إذ تتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها. وقال دياب في مؤتمر صحفي: «جئت مسلحا بالدستور ووضعت معايير محددة لفريق العمل الحكومي، وقد واجهنا الكثير من الصعوبات في بلد ليس فيه إحصاءات علمية كافية»، متابعًا: «وصلنا لتشكيل أول حكومة في تاريخ لبنان تجتمع فيها مواصفات متميزة لمواجهة ظروف استثنائية، وبسرعة قياسية».

وعن مواصفات الحكومة الجديدة، قال دياب إنها حكومة فصل النيابة عن الوزارة، فلا نواب فيها ولا مرشحين، مؤكدا أنها حكومة اختصاصيين لا يقيمون حسابا إلا للغة العلم والخبرة، مضيفًا: «هي حكومة غير حزبيين لا يتأثرون بالسياسة وصراعاتها، حكومة شباب وشابات يفتشون عن مستقبل واعد، حكومة رجال أنهكتهم التجارب المريرة»،