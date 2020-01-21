مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد في البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣١ م

مانشستر سيتي

حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا ثمينًا، على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدف نظيف، جاء عن طريق سيرجيو أجويرو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برامال لين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع السيتي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة عن ليفربول، صاحب الصدارة، في المقابل تجمد رصيد شيفيلد عند 33 نقطة في المركز السابع. أجويرو سجل هدفه رقم 180 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز موقعه في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج.

وأهدر جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي ركلة جزاء في الدقيقة 35 بعد تصدى الحارس لها، وسط مطالبات من لاعبي السيتي بإعادة الركلة، بسبب تقدم حارس المرمى للأمام قبل التسديد. ونجح البديل سيرجيو أجويرو في تسجيل هدف الفوز لفريق مانشستر سيتي، في الدقيقة 73 بعد عرضية أرضية من كيفين دي بروين، حولها المهاجم الأرجنتيني

وأهدر جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي ركلة جزاء في الدقيقة 35 بعد تصدى الحارس لها، وسط مطالبات من لاعبي السيتي بإعادة الركلة، بسبب تقدم حارس المرمى للأمام قبل التسديد.



ونجح البديل سيرجيو أجويرو في تسجيل هدف الفوز لفريق مانشستر سيتي، في الدقيقة 73 بعد عرضية أرضية من كيفين دي بروين، حولها المهاجم الأرجنتيني بيسراه في الشباك.



وعلى ملعب سيلهرست بارك، حقق فريق ساوثهامبتون، الفوز على كريستال بالاس، بهدفين نظيفين، سجل ناتان ريدموند هدف التقدم، وأضاف ستيوارت أرمسترونج، الهدف الثاني، ليرفع ساوثهامبتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، في المقابل تجمد رصيد كريستال عند 30 نقطة في المركز العاشر.