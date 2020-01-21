رياضة

مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد في البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣١ م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا ثمينًا، على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدف نظيف، جاء عن طريق سيرجيو أجويرو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برامال لين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع السيتي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة عن ليفربول، صاحب الصدارة، في المقابل تجمد رصيد شيفيلد عند 33 نقطة في المركز السابع. أجويرو سجل هدفه رقم 180 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز موقعه في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج.
وأهدر جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي ركلة جزاء في الدقيقة 35 بعد تصدى الحارس لها، وسط مطالبات من لاعبي السيتي بإعادة الركلة، بسبب تقدم حارس المرمى للأمام قبل التسديد. ونجح البديل سيرجيو أجويرو في تسجيل هدف الفوز لفريق مانشستر سيتي، في الدقيقة 73 بعد عرضية أرضية من كيفين دي بروين، حولها المهاجم الأرجنتيني
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تريزيجيه‎

تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا على واتفورد

نجح فريق أستون فيلا في قلب الطاولة على نظيره واتفورد وفاز عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب فيلا بارك، بالجولة الـ23 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). سجل هدف واتفورد تروي دينيي في الدقيقة الـ38 بينما سجل أهدف الفلاينز دوجلاس لويز في الدقيقة الـ68 و كونسا في الدقيقة الـخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وشهد اللقاء غياب المحمدي، ومشاركة تريزيجيه، حتى خرج الأخير في الدقيقة الـ77 بديلًا لـ فاسليفي .
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مصر في مجموعة قوية بتصفيات كأس العالم 2022

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صدامات عربية في تصفيات كأس العالم 2022

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ليستر يسقط أمام بيرنلي في البريميرليج

نجح فريق بيرنلي في إسقاط نظيره ليستر سيتي في فخ الخسارة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، والتي أقيمت على ملعب تورف مور، بالجولة الـ23 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2019- 2020. وسجل أهداف بيرنلي كل من كريس وود في الدقيقة الـ56 وآشلي ويستوود في الدقيقة الـ76، بينما سجل هدف الثعالب الوحيد هارفي بارنيس في الدقيقة الـ33، وشهد اللقاء إهدار فاردي مهاجم ليستر ركة جزاء في الدقيقة الـ68من عمر المباراة.
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في ليلة تألق أجويرو.. السيتي يكتسح أستون فيلا

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، والتى أقيمت على ملعب فيلا بارك (معقل الفلاينز) بالجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريمرليج). وسجل أهداف الستيزنز رياض محرز (بواقع هدفين) في الدقيقة الـ18 والـ24، وسيرجيو أجويرو ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ28 والـ57 والـ81، وجابريال جيسوس في الدقيقة الـ45، من عمر المباراة، بينما سجل هدف الفلاينز الوحيد أنور الغازي في الدقيقة الـ90 من ضربة جزاء.
ليفربول - ولفرهامبتون

ليفربول يعبر توتنهام بفضل فيرمينو بالبريميرليج

حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام هوتسبر، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الأسبوع 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرتفع رصيد الريدز عند النقطة 61 نقطة في صدارة الترتيب ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يتجمد رصيد السبيرز عند النقطة 30 في المركز الثامن.
ليفربول - ولفرهامبتون

يورجن كلوب يسعي لتحقيق رقم قياسي جديد أمام شيفيلد

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