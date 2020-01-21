تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا على واتفورد

تحرير:محمد جمال ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٢ م

تريزيجيه

نجح فريق أستون فيلا في قلب الطاولة على نظيره واتفورد وفاز عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب فيلا بارك، بالجولة الـ23 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). سجل هدف واتفورد تروي دينيي في الدقيقة الـ38 بينما سجل أهدف الفلاينز دوجلاس لويز في الدقيقة الـ68 و كونسا في الدقيقة الـخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وشهد اللقاء غياب المحمدي، ومشاركة تريزيجيه، حتى خرج الأخير في الدقيقة الـ77 بديلًا لـ فاسليفي .

بهذا الفوز يحتل أستون فيلا المركز الـ16 برصيد 25 نقطة، بينما يتجمد رصيد واتفورد عند النقطة الـ23 في المركز الـ19 . في مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز بورنموث على نظيره برايتون، في المباراة التي أقيمت على ملعب دين كورت، سجل أهداف بورنموث هاري ويلسون وجروس (هدف في مرماه)، وكالوم ويلسون، بينما سجل هدف برايتون

بهذا الفوز يحتل أستون فيلا المركز الـ16 برصيد 25 نقطة، بينما يتجمد رصيد واتفورد عند النقطة الـ23 في المركز الـ19 .



في مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز بورنموث على نظيره برايتون، في المباراة التي أقيمت على ملعب دين كورت، سجل أهداف بورنموث هاري ويلسون وجروس (هدف في مرماه)، وكالوم ويلسون، بينما سجل هدف برايتون الوحيد ارون موي .



وعلى الرغم من الفوز يحتفظ بورنموث بمركزه الـ 19 برصيد 23 نقطة، بينما يقف برايتون عند النقطة الـ28 في المركز الـ15 .



كما تعادل إيفرتون مع نيوكاسل بهدفين لكل فريق، ليصل التوفيز للنقطة الـ30 في المركز الـ11، ويأتي خلفه نيوكاسل بنفس الرصيد .



