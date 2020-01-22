أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ ص

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1555 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 683 جنيهًا.عيار 24: 781 جنيهًا.عيار 18: 585 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5464 جنيها.سعر الأوقية: 1555 دولارًا.وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي.وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى