سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥١ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 15.87 جنيه للبيع، و15.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف المتحد نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك كريدي إجريكول، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك بلوم نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار