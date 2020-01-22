معيط: طرح قانون المالية الموحد للحوار المجتمعي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم نشر نسخة من مشروع قانون «المالية العامة الموحد» على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، لإدارة حوار مجتمعي حول أحكامه بالتزامن مع إحالته إلى مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم النظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي تتلقاها الوزارة حول مشروع القانون والسعي الجاد نحو الاستفادة منها؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية. وقال معيط، إنه تم دمج قانون «الموازنة العامة» وقانون «المحاسبة الحكومية» اللذين يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع «قانون المالية العامة الموحد»، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات.

وأضاف معيط، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادى المصري، بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، ويستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات